Hội thảo quốc tế làm rõ giá trị lịch sử, văn hóa của Lý Công Uẩn ở Bắc Ninh

Ngày 29/9, tại phường Từ Sơn, UBND thành phố Bắc Ninh phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo quốc tế về Lý Công Uẩn - Lý Thái Tổ với chủ đề "Danh nhân Lý Công Uẩn - Anh hùng dân tộc - Dấu ấn lịch sử văn hóa, tầm nhìn và giá trị thời đại".

Hội thảo có sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia và nhà quản lý đến từ các cơ quan quản lý nhà nước, trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức chuyên môn trong nước, quốc tế, cùng đại diện hậu duệ dòng họ Lý Hoa Sơn tại Hàn Quốc.

Ban chủ tọa Hội thảo

Anh hùng dân tộc, danh nhân Lý Công Uẩn - Lý Thái Tổ (974-1028) là người sáng lập vương triều Lý. Cuộc đời và sự nghiệp của ông gắn với ba địa bàn có vị trí quan trọng trong lịch sử: Châu Cổ Pháp, quê hương giàu bản sắc văn hóa Kinh Bắc, nơi ông sinh ra, trưởng thành và chịu ảnh hưởng sâu sắc của tư tưởng Phật giáo; Hoa Lư, kinh đô của nhà Tiền Lê, gắn với thời kỳ ông tham gia triều chính và được tôn lập làm Hoàng đế; thành Đại La, được ông lựa chọn để định đô, đổi tên thành Thăng Long và tổ chức xây dựng từ năm 1010.

Sự nghiệp của Lý Công Uẩn đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quá trình củng cố nhà nước Đại Việt đầu thế kỷ XI. Đặc biệt, quyết định dời đô, cùng các hoạt động tổ chức triều chính, thực hiện chính sách đối với dân, phát triển văn hóa, Phật giáo và bang giao, cho thấy tư duy trị quốc gắn với yêu cầu ổn định và phát triển đất nước. Trong Chiếu dời đô, Lý Công Uẩn viện dẫn kinh nghiệm của các triều đại trước, phân tích vị thế của thành Đại La và nêu rõ yêu cầu lựa chọn kinh đô vì kế lâu dài của quốc gia.

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Báo cáo đề dẫn của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Phương- Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam nhấn mạnh, Hội thảo nghiên cứu Lý Công Uẩn trong bối cảnh Đại Việt chuyển từ xác lập nền độc lập sang củng cố nhà nước đầu thế kỷ XI; đánh giá tư tưởng, hoạt động trị quốc dựa trên sử liệu và phân biệt rõ chứng cứ lịch sử với truyền thuyết, nhận định hình thành về sau.

Di sản về Lý Công Uẩn phong phú, gồm sử liệu, văn bản, mộc bản, di tích, lễ hội, tín ngưỡng và ký ức cộng đồng tập trung tại Bắc Ninh, Ninh Bình, Hà Nội. Vì vậy, nghiên cứu cần làm rõ mối liên hệ giữa các địa điểm, xác định mức độ tin cậy của từng loại tư liệu, tránh gộp chung sử liệu, truyền thuyết và giả thuyết khoa học, đồng thời đặt nhân vật trong bối cảnh Đông Á, Đông Nam Á để nhận diện những đóng góp riêng đối với lịch sử Đại Việt.

Với hơn 60 tham luận, Hội thảo thảo luận, làm rõ các vấn đề: Chuẩn hóa hệ thống sử liệu, thuật ngữ và niên đại, xác định rõ các nội dung đã có đủ bằng chứng, nội dung cần tiếp tục khảo cứu. Làm rõ tầm vóc của Lý Công Uẩn với tư cách người sáng lập vương triều Lý và nhà kiến tạo quốc gia, nhất là mối quan hệ giữa quyết định dời đô, tổ chức nhà nước, xây dựng nền văn hóa Đại Việt và tạo lập điều kiện phát triển lâu dài. Nhận diện các giá trị tư tưởng nổi bật như an dân, khoan hòa, trọng dụng nhân tài, hòa hiếu và tinh thần khai phóng, đánh giá sức sống và khả năng đối thoại của các giá trị đó với những vấn đề của thời đại.

Toàn cảnh di tích lịch sử văn hóa Đền Đô, phường Từ Sơn, thành phố Bắc Ninh

Ban thờ tự 8 vị vua thời nhà Lý

Cùng với đó, định vị Lý Công Uẩn trong bối cảnh khu vực và quốc tế, tăng cường sử dụng nguồn tư liệu nước ngoài và nghiên cứu so sánh để làm rõ tính tiêu biểu, nét độc đáo và ý nghĩa quốc tế của nhân vật. Đề xuất sản phẩm đầu ra cụ thể phục vụ hồ sơ UNESCO, gồm luận cứ khoa học, thư mục và cơ sở dữ liệu tư liệu, bản đồ di sản theo các tầng chứng cứ, mạng lưới chuyên gia, định hướng hợp tác quốc tế, chương trình bảo tồn, phát huy di sản và nội dung truyền thông đa ngữ có độ tin cậy cao.

Hội thảo là nội dung quan trọng trong quá trình xây dựng Hồ sơ trình UNESCO cùng kỷ niệm 1.000 năm ngày mất danh nhân lịch sử, văn hóa Lý Công Uẩn (1028 - 2028). Các kết quả nghiên cứu được công bố và những trao đổi tại hội thảo sẽ bổ sung cơ sở khoa học cho việc đánh giá thân thế, sự nghiệp, di sản và ảnh hưởng của Hoàng đế Lý Công Uẩn đối với Việt Nam và thế giới.

Tiến sĩ Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Bắc Ninh phát biểu tại hội thảo

Tiến sĩ Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Bắc Ninh khẳng định, Hội thảo là diễn đàn khoa học để nhìn lại một nhân vật lịch sử cách đây hơn một nghìn năm nhằm giải mã một di sản lịch sử - văn hóa, xác lập những giá trị có ý nghĩa vượt khỏi phạm vi quốc gia và xây dựng cơ sở khoa học để Việt Nam giới thiệu với cộng đồng quốc tế về Lý Công Uẩn và những di sản tư tưởng, văn hóa mà ông để lại.

Thành phố Bắc Ninh mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương, các địa phương có liên quan như Hà Nội, Ninh Bình và các trung tâm nghiên cứu, trường đại học, các nhà khoa học trong nước và quốc tế để hình thành một không gian nghiên cứu liên vùng về Lý Công Uẩn và vương triều Lý. Thành phố Bắc Ninh sẽ tiếp tục quan tâm bảo tồn hệ thống di tích, không gian văn hóa, tư liệu và thực hành cộng đồng liên quan đến Lý Công Uẩn.