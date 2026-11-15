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Làn điệu Phong slư - những bức thư bằng lời ca

Chủ Nhật, 08:00, 15/11/2026
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VOV.VN - Tại Thái Nguyên, những câu hát phong slư vẫn được cất lên trong những dịp lễ, tết, hội xuân và sinh hoạt cộng đồng của người Tày. Cách cộng đồng cùng thực hành và trao truyền làn điệu, là chủ thể sáng tạo và thụ hưởng văn hóa cũng gắn với tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Theo tiếng Tày, “phong slư” có nghĩa là “bức thư”. Trước đây, khi chưa có điện thoại và các phương tiện liên lạc hiện đại, những lá thư là cách người đang yêu gửi trao nỗi nhớ, tình cảm và những điều khó nói thành lời. Những tâm tư ấy được gửi vào lời ca mộc mạc, giai điệu đằm sâu, tạo nên sắc thái riêng của phong slư.

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Mùa xuân là không gian văn hóa đặc biệt để người Tày hát đối đáp phong slư. Ảnh: Úy Thương

Lớn lên trong tiếng hát của ông bà, chị La Thị Chuyên (thôn Quang Thành, xã Chợ Rã, tỉnh Thái Nguyên) sớm yêu và gắn bó với làn điệu dân ca này: “Là người Tày ở vùng cao, miền núi, nhiều năm qua tôi rất yêu thích và hát các làn điệu dân ca của dân tộc Tày mình, trong đó có làn điệu phong slư. Từ hồi nhỏ tôi đã được nghe ông bà, cô chú hát lượn vào dịp mừng nhà mới, đám cưới, lễ hội… Các cháu trẻ bây giờ vẫn rất đam mê và có trách nhiệm phát huy, gìn giữ, tuyên truyền để cho mọi người biết là dân tộc Tày của mình còn có làn điệu hát phong slư hay và hấp dẫn thế này”.

Phong slư thường được hát trong những dịp lễ, tết, hội xuân, mừng nhà mới, đầy tháng và cả ở những phiên chợ. Người hát đối đáp, gửi vào lời ca nỗi nhớ và tình cảm dành cho nhau. Đây cũng là dịp đồng bào thực hành và trao truyền phong slư để người trẻ có dịp nghe, học những câu hát của dân tộc mình.

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Dù ở phiên chợ, trên đường đi hay trong những dịp gặp gỡ, người Tày đều có thể cất lên câu lượn phong slư để giao lưu, gửi gắm tâm tình và kết nối tình cảm. Ảnh: Úy Thương

Ông Ma Đình Ngọc (Hội Di sản Then Việt Nam) cho biết: "Về văn hoá của người Tày, Nùng có nhiều nét văn hoá đặc sắc, phong phú, trong đó có làn điệu hát phong slư. Các đôi nam nữ yêu nhau sẽ gửi cho nhau những lời hát tình cảm, da diết từ xưa cho đến tận bây giờ. Chúng tôi vẫn tiếp tục sưu tầm, quảng bá tới các câu lạc bộ về bản sắc văn hoá quý báu này, để mọi người cùng biết là dân tộc Tày có làn điệu phong slư rất hay và ý nghĩa".

Ở một số xã phía Bắc tỉnh Thái Nguyên, phong slư còn được duy trì trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Khi nhịp sống thay đổi, cơ hội thực hành làn điệu trong đời sống thường ngày cũng ít đi. Những nghệ nhân, người cao tuổi và các câu lạc bộ văn nghệ giữ vai trò quan trọng trong việc sưu tầm, truyền dạy, tạo thêm dịp để người dân cùng hát và lớp trẻ làm quen với phong slư.

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Những câu lượn vừa thể hiện tình cảm, vừa giúp cuộc sống lao động thêm vui tươi, gắn kết cộng đồng. Ảnh: Úy Thương

Nghệ nhân dân gian Văn Tiến Khởi (thôn Bằng Lãng, xã Chợ Đồn) cho rằng muốn giữ phong slư thì cần tiếp tục tạo dịp để mọi người cùng hát, cùng nghe: “Hát phong slư là làn điệu có từ xa xưa và được gìn giữ đến ngày nay. Đây chủ yếu là những câu hát đối đáp, giao duyên, thể hiện tiếng lòng của tình yêu đôi lứa. Ai cũng muốn được nghe và mong muốn gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc mình mãi về sau".

Với người Tày, phong slư gắn với những câu chuyện tình cảm, ký ức gia đình và cuộc gặp gỡ ở bản làng. Khi nghệ nhân, người cao tuổi có dịp truyền dạy và người trẻ cùng tham gia, làn điệu này tiếp tục được cất lên trong sinh hoạt cộng đồng ở Thái Nguyên.

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Phong slư - “thư tình” bằng dân ca của người Tày

VOV.VN - Giữa không gian văn hóa dân gian đậm đà bản sắc của vùng Đông Bắc, có một làn điệu mộc mạc mà sâu lắng đã theo người Tày đi qua bao thế hệ, đó là Phong slư (còn gọi là phảng lài). Người Tày ví Phong slư như những “bức thư tình” bằng thơ. Trong đó có nỗi nhớ, có thương yêu, có chờ đợi của những đôi trai gái.

Hoàng Cường, Úy Thương/VOV-Đông Bắc
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