Nữ nghệ sĩ Khmer tâm huyết với văn hóa truyền thống

Qua trò chuyện với các thành viên trong Đoàn Nghệ thuật Khmer thành phố Cần Thơ, chúng tôi được biết chị Srey Mum có niềm đam mê nghệ thuật từ nhỏ. Cha chị từng là nhạc công tham gia các gánh hát Dù kê xưa, mẹ là nghệ sĩ múa của Đoàn Nghệ thuật Khmer Sóc Trăng (cũ). Được thừa hưởng truyền thống gia đình từ sớm, chị sớm bộc lộ đầy đủ tố chất của một nghệ sĩ chuyên nghiệp.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Srey Mum – nghệ sĩ Đoàn Nghệ thuật Khmer thành phố Cần Thơ cho biết: “Nói chung tôi rất yêu nghệ thuật. Khi tham gia hoạt động nghệ thuật, tôi được các anh, các chị đi trước tận tình chỉ bảo. Có được ngày hôm nay cũng nhờ sự giúp đỡ của các anh chị tiền bối. Đó là những kỷ niệm khó quên trong quá trình tập luyện, dù đôi khi có sai sót nhưng luôn được nhắc nhở, động viên. Chính từ những lần tập hát, tập múa cùng nhau, tôi dần hoàn thiện hơn. Tôi cũng tự hào khi có thể biểu diễn nhiều thể loại và rất vinh dự khi được đứng trên sân khấu, phục vụ khán giả gần xa”.

Chị Srey Mum, một trong những nghệ sĩ Khmer tài năng

Chị Srey Mum gia nhập Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh Sóc Trăng (cũ) từ năm 2007. Đến nay, sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, chị không ngừng học hỏi, nghiên cứu và rèn luyện để mang đến những tiết mục chất lượng nhất phục vụ khán giả. Gần hai thập kỷ gắn bó với nghề cũng là quãng thời gian chị vừa làm vừa tích lũy kinh nghiệm. Chính sự cần cù, siêng năng đã giúp chị trở thành một nghệ sĩ đa tài, có thể đảm nhiệm nhiều vai trò như múa, hát, biểu diễn Dù kê… Chị luôn nhận được sự yêu mến của đồng nghiệp và được đánh giá cao về năng lực chuyên môn.

Nghệ sĩ Châu Minh Thuyền – Đoàn Nghệ thuật Khmer thành phố Cần Thơ nói: “Srey Mum là một nghệ sĩ có chuyên môn cao. Chị đảm nhận cả vai chính trong diễn xuất lẫn ca hát, múa cũng rất tốt. Không chỉ đa tài mà còn hát rất hay, đi đâu cũng được khán giả khen ngợi. Giọng hát của chị tạo được ấn tượng ngay từ khi cất tiếng chào mở màn, khiến khán giả hào hứng, mong đợi”.

Chị Srey Mum luôn nỗ lực rèn luyện để mang đến những tiết mục chất lượng nhất phục vụ khán giả

Để có thể đứng vững dưới ánh đèn sân khấu, người nghệ sĩ phải trải qua không ít khó khăn, thử thách và cần có một động lực đủ lớn để theo đuổi nghề. Với chị Srey Mum, điều may mắn là luôn nhận được sự ủng hộ từ gia đình, đặc biệt là người chồng cũng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Chính vì thấu hiểu những vất vả của nghề nên cả hai luôn sẻ chia, cảm thông và hỗ trợ nhau trong cuộc sống.

Anh Dương Minh Chánh, chồng chị Srey Mum, chia sẻ: "Vợ chồng đều làm nghệ thuật, thường xuyên đi diễn ban đêm nên cũng rất vất vả. Vì vậy, khi về nhà phải cùng nhau chia sẻ công việc. Khi vợ đưa con đi học thì tôi lo việc nhà, còn khi vợ đi diễn xa thì tôi thay vợ chăm sóc các con".

Những nghệ sĩ đa tài, tâm huyết như chị Srey Mum chính là những “viên gạch” bền vững, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào Khmer trên vùng đất Tây Đô. Với tình yêu nghề cháy bỏng, tiếng hát và điệu múa của chị sẽ còn vươn xa, tiếp tục làm say lòng khán giả và truyền cảm hứng cho thế hệ kế thừa, để dòng chảy nghệ thuật dân tộc mãi trường tồn theo thời gian.