Bom tấn “Wonder Woman 1984” rời lịch chiếu vì dịch Covid-19

Nền công nghiệp điện ảnh thế giới tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19. Hàng loạt bom tấn trong năm như 007: No Time to Die", "Mulan", "Fast & Furious 9", "A Quiet Place Part II", "Black Widow," "Minions: The Rise of Gru" đều đã thay đổi ngày khởi chiếu xuống cuối năm hoặc 2021 khi phòng chiếu toàn cầu đóng cửa.

Mới đây, siêu phẩm mới nhất thuộc Vũ trụ siêu anh hùng DC, "Wonder Woman 1984" đã chính thức hoãn phát hành đến tháng 8. Thời điểm khởi chiếu mới dành cho bom tấn là 14/8 thay vì 5/6 như ban đầu.

Trước đó, thời điểm khởi chiếu 14/8 được dành cho phim giật gân "Malignant" của James Wan. Nhưng do phải nhường chỗ cho Wonder Woman 1984, tác phẩm tạm thời bị rút lịch.

Chủ tịch hãng phim Warner Bros.- Toby Emmerich - phát biểu trong thông cáo báo chí rằng: “Chúng tôi hy vọng tới tháng 8, thế giới sẽ trở nên an toàn hơn để tất cả có thể cùng nhau thưởng thức Wonder Woman 1984”.

Hiện tại, nhiều bộ phim Hollywood đã phát hành trực tuyến nhằm cứu lỗ doanh thu. Tuy nhiên với bom tấn có kinh phí sản xuất "khủng" lên đến 180-200 triệu USD như "Wonder Woman 1984" thì Warner Bros. khó có thể thu hồi vốn./.