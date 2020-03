“Cha đẻ” của Get out và Us đưa sát nhân trong gương trở lại màn bạc

Đây là siêu phẩm mới nhất của nhà làm phim kinh dị hàng đầu hiện nay – Jordan Peele – sau thành công vang dội của “Get Out” và “Us”. Trailer lần này mang đậm phong cách giật gân đặc trưng của Jordan Peele, hé lộ những khoảnh khắc rùng rợn khi tên sát nhân bước ra thế giới thực và sát hại nạn nhân bằng chiếc móc câu.

Sát nhân thập niên 90 “hồi sinh”

Phiên bản "Candyman" 2020 được lấy cảm hứng từ bộ phim kinh dị cùng tên ra mắt năm 1992. Candyman của thập niên 90 được chuyển thể từ tác phẩm văn học “Books of Blood” của nhà văn Clive Barker. Phim xoay quanh nữ sinh Helen khi cô bắt đầu khám phá những truyền thuyết về một linh hồn ở địa phương để phục vụ bài nghiên cứu của mình. Linh hồn này vốn là con trai của một người nô lệ da màu. Khi còn sống, gã đã bị dân làng trét mật lên người và cho ong đốt đến chết vì dám đem lòng yêu một cô gái da trắng. Tên “Candyman” bắt nguồn từ truyền thuyết này.



Theo tương truyền, bất cứ ai đứng trước gương và nói đủ 5 lần “Candyman” thì gã sát nhân trong gương sẽ xuất hiện cùng chiếc móc câu tử thần và giết hại nạn nhân một cách dã man. Ngay từ phân đoạn mở đầu trailer, khán giả đã bị một phen giật gân “hú hồn hú vía” khi nhóm nữ sinh đứng trước gương cùng đồng thanh nói “Candyman” 5 lần. Những tưởng đó chỉ là một trò đùa, tên sát nhân bí ẩn đột ngột xuất hiện và đuổi bắt “con mồi”.

"Candyman" là một trong những siêu phẩm kinh dị thuộc hàng đỉnh cao của thập niên 90. Sau thành công của tập đầu tiên, phim còn ra hai tập tiếp theo vào năm 1995 và 1999. Tưởng chừng thương hiệu này đã dừng lại từ những năm 90 nhưng sau gần 20 năm, Jordan Peele đã làm sống lại "huyền thoại ác nhân" một thời.

Dự án này bắt đầu được triển khai từ mùa thu năm 2018, khi Jordan Peele mới đóng máy phim “Us”. Anh kết hợp với hãng phim Monkeypaw Production để xây dựng một câu chuyện hoàn toàn mới lạ so với phiên bản ban đầu. Giám đốc sáng tạo của Monkeypaw – Ian Cooper – từng chia sẻ: “Qua bàn tay tài năng của Jordan, ‘Candyman’ sẽ có một kịch bản mới vô cùng thú vị với những ai đã hoặc chưa từng xem bản gốc”.

Nhà sản xuất Jordan Peele.

Trailer lần này còn gây bất ngờ cho khán giả khi sử dụng bản nhạc “Say My Name” của Destiny’s Child (nhóm nhạc mà Beyonce là giọng ca chính vào cuối thập niên 90). Là một trong những bản hit đình đám nhất thế giới vào năm 2000, “Say My Name” đã giành hai giải Grammy và thuộc top những bài hát nổi bật nhất trong sự nghiệp của nữ ca sỹ Beyonce khi còn hoạt động với Destiny's Child.

Trong bộ phim, gã sát nhân sẽ luôn xuất hiện khi có người gọi tên 5 lần và “Say My Name” như một lời “khiêu khích”, theo đúng phong cách giễu nhại “made-in Jordan Peele” mà ông từng thể hiện trong “Get Out” hay “Us”.

"Sát nhân trong gương" còn đánh dấu sự trở lại của nam diễn viên Tony Todd – người đóng vai gã sát nhân trong gương ở bản gốc 1992 và hai tập sau đó. Anh sẽ tiếp tục hóa thân vào nhân vật biểu tượng này. Nữ ca sĩ kiêm diễn viên Vanessa Williams cũng tái xuất với vai diễn Anne-Marie McCoy sau gần hai thập kỷ.

Nam chính của phiên bản lần này là nam diễn viên Yahya Abdul-Mateen II – người được biết tới nhiều qua vai diễn Black Manta ở phim “Aquaman” thuộc Vũ trụ Điện ảnh DC. Nữ chính là Teyonah Parris – ngôi sao của phim truyền hình “Mad Men” và từng ghi dấu ấn trong phim điện ảnh “Chi-Raq” của đạo diễn Spike Lee.

Vẫn “cầm trịch” tác phẩm này nhưng Jordan Peele đóng vai trò là nhà sản xuất, ghế đạo diễn được trao cho nữ đạo diễn Nia DaCosta – người từng gây ấn tượng với phim tâm lý tội ác “Little Woods” vào năm 2018./.