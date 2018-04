“Cú lừa ngoạn mục” - bộ phim không thể bỏ lỡ vào tháng 4 này

Những ai là fan của siêu phẩm về ảo thuật “Now You See Me” có lẽ không nên bỏ qua "Beyond The Edge" (tựa Việt "Cú lừa ngoạn mục") trong mùa hè này. Một phi vụ lừa đảo kết hợp giữa siêu năng lực sẽ được tái hiện hoành tráng trên màn ảnh rộng.

Michael - một tay chơi bạc láu cá, kiêu ngạo và không tin tưởng bất kỳ ai ngoài bản thân mình, chuyên sắp xếp những trò lừa táo bạo và khôn ngoan nhằm vào một sòng bạc Casino ở châu Âu trong một lần thực hiện kế hoạch đã bị phát hiện và đối mặt với sự đe dọa đến tính mạng của bản thân. Để thoát thân và trả hết số nợ, Michael nhanh chóng nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo bằng cách tập hợp một nhóm chuyên gia có khả năng siêu nhiên.

Người đầu tiên là Eric - một đứa trẻ giàu có và sở hữu sức mạnh của ý nghĩ để di chuyển các vật nhỏ; Tony là một lái xe taxi có khả năng điều khiển hệ thống điện; và Kevin - một nhà thôi miên có thể đưa suy nghĩ mình muốn vào đầu của bất kỳ ai trong một khoảng thời gian ngắn.

Veronika là nhân tố cuối cùng tham gia vào đội. Cô ấy có khả năng thần giao cách cảm và truyền tải ý nghĩ từ xa. Sức mạnh đặc biệt này của Veronika giúp Michael giao tiếp và điều khiển các thành viên trong đội với nhau mà không bị phát hiện.

Nhưng mọi chuyện không dễ dàng đạt được, đằng sau năng lực siêu nhiên này là một thế giới hoàn toàn mới và vô cùng bí ẩn mà chính Michael cũng không kiểm soát được. Cả nhóm nhanh chóng phải đối mặt với nguy hiểm cũng như đứng trước nguy cơ đánh mất cả đồng đội và tình yêu.

"Cú lừa ngoạn mục" sẽ ra mắt khán giả vào ngày 20/4./.