Dàn nhân vật mới sẽ gia nhập thế giới đồ chơi trong Toy Story

Tựa phim đình đám của Pixar đã trở lại cùng hàng loạt những món đồ chơi cực kỳ đáng yêu và hài hước. Lần đầu ra mắt khán giả vào năm 1995, Toy Story nhanh chóng trở thành một tác phẩm chứa đựng tuổi thơ của trẻ em và cả bất kì ai đã từng là trẻ em khắp thế giới. Những món đồ chơi như chàng cao bồi Woody, anh hùng không gian Buzz Lightyear, khủng long Rex hay Mr. Potato Head đã trở thành những người bạn thơ ấu không thể thay thế của chúng ta.

Tháng 6 này, sau 9 năm chờ đợi kể từ Toy Story 3, phần tiếp theo của loạt phim sẽ chính thức trở lại màn ảnh rộng. Cũng như những chuyến phiêu lưu trước đây, Toy Story 4 – Câu Chuyện Đồ Chơi 4 sẽ trình làng những nhân vật mới tinh cùng gia nhập vào đại gia đình đồ chơi. Trước khi bộ phim ra rạp, hãy cùng gặp gỡ và làm quen với những món đồ chơi mới vô cùng thú vị này nhé.

“Dị nhân” Forky

“Sao tôi lại ở đây? Tôi không phải là đồ chơi!” Đó là những gì Forky nghĩ về mình. Được cô bé Bonnie tạo ra bằng một chiếc nĩa trong lớp học Thủ công, cậu hiện đang là món đồ chơi quan trọng nhất đối với em.

“Thế giới của Toy Story được xây dựng trên ý tưởng rằng mọi thứ trên thế giới đều có một mục đích,” đạo diễn Josh Cooley chia sẻ. “Mục đích của một món đồ chơi là luôn ở bên cạnh chủ nhân của nó. Thế nhưng chuyện gì sẽ xảy ra khi món đồ chơi đó được tạo ra bằng những vật dụng khác?” Forky tin rằng mình sinh ra để làm một cái nĩa, nhưng bây giờ cậu lại phải gánh trách nhiệm của một món đồ chơi. Đó là lí do cậu luôn trong tình trạng khổ sở, nghĩ rằng cậu không thuộc về Bonnie và luôn tìm cách bỏ trốn.



Nàng búp bê sứ Bo Peep

Một trong những phần đáng mong chờ nhất trong Toy Story 4 chính là sự trở lại của cô nàng chăn cừu Bo Beep. Cô là người bạn thất lạc lâu năm của Woody, Buzz và băng nhóm đồ chơi. Bị gia đình Andy bán đi trong Toy Story 3, trải qua nhiều năm phiêu bạc nhưng Bo Beep vẫn giữ được tinh thần lạc quan, tự do và độc lập. Thậm chí, nàng búp bê sứ còn trở nên mạnh mẽ, cứng cõi và mạo hiểm hơn nhiều trong phần mới nhất này.

Giữa Bo Beep và Woody luôn có sự liên kết chặt chẽ. Trong lần tái ngộ lần này, cô sẽ cho chàng cảnh sát trưởng cao bồi thấy khía cạnh hoàn toàn mới của những món đồ chơi mà anh chưa từng biết đến.

Bộ đôi nhí nhố Ducky & Bunny

Hai chàng thú nhồi bông Ducky và Bunny hứa hẹn sẽ là “cây hài” trụ cột trong phần 4 này. Là những phần thưởng trong hội chợ, cả hai vô tình bị cuốn vào một chuyến phiêu lưu ngoài ý muốn.

Ducky & Bunny được lồng tiếng bởi cặp diễn viên hài Keegan-Michael Key và Jordan Peele. Có thể bạn chưa biết, Jordan Peele chính là đạo diễn đứng đằng sau hai tác phẩm kinh dị đình đám Get Out và Us

Nhà mạo hiểm vĩ đại Duke Caboom

Ai mà ngờ được có ngày Keanu Reeves sẽ tham gia vào gia đình đồ chơi của Toy Story. Ngôi sao hành động sẽ lồng tiếng cho Duke Caboom, một món đồ chơi dựa trên nhà mạo hiểm nổi tiếng nhất của Canada. Trên chiếc xe phân khối lớn của mình, Duke Caboom chắc chắn sẽ là một trợ thủ đắc lực của Woody trong chuyến phiêu lưu lần này.

Biệt đội đồ chơi gạo cội vẫn sẽ trở lại

Tất nhiên, Toy Story sẽ không bao giờ hoàn thiện nếu thiếu đi những người bạn đồ chơi chí cốt của Woody. Bên cạnh Buzz Lightyear và Bo Beep, chúng ta sẽ còn gặp lại những nhân vật đáng yêu như nàng cao bồi Jessie, heo đất Hamm, khủng long Rex, và Mr. Potato Head.





Toy Story 4 – Câu Chuyện Đồ Chơi 4 kể về một chuyến đi chơi xa nhà của Bonnie và những món đồ chơi yêu quý của em. Thế nhưng, sau khi Forky biến mất, Woody buộc phải bước vào một chuyến phiêu lưu bất đắc dĩ để rồi gặp lại người bạn thất lạc lâu năm Bo Beep. Hành trình giải cứu Forky đã giúp Woody gặp được nhiều người bạn mới và nhận ra nhiều điều mới lạ về bản thân và thế giới xung quanh mình./.