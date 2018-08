Điểm danh 4 sao nam xuất hiện cùng Tom Cruise trong Mission Imposible

1. Đối trọng lực lưỡng của Tom Cruise - August Walker do Henry Cavill thủ vai: Là sát thủ hàng đầu của CIA, hành động của Walker đầy bí ẩn. Hắn ta là kẻ dọn dẹp, hắn có thể lôi cổ ra những người không thể bắt được. Nhưng hắn lại là người theo chủ nghĩa vô chính phủ. Hắn ta tin rằng trật tự thế giới cũ cần bị bãi bỏ. Hắn hoạt động chìm và cố gắng tạo ra chiến tranh để thay đổi thế giới. Cruise đánh giá cao diễn xuất của Henry Cavill. “Anh ấy rất mạnh mẽ, hoạt bát, lôi cuốn. McQuarrie đã dựng lên một nhân vật độc đáo cho Henry. Đây là một vai phản diện tuyệt vời” Henry Cavill nổi tiếng nhất với vai diễn kép Clark Kent và Superman trong bộ phim bom tấn Man of Steel của đạo diễn Zack Snyder, trở thành diễn viên không phải người Mỹ đầu tiên đảm nhận vai diễn đầy tính biểu tượng này. 2. Người bạn thấu hiểu từng “chân tơ kẽ tóc” của điệp viên Ethan Hunt - Luther Stickell do Ving Rhames thủ vai: Ving Rhames thủ vai người bạn thân của điệp viên Ethan Hunt - Luther Stickell. Xuất hiện ngay từ đầu phim, Ving Rhames trở thành một yếu tố then chốt chi phối trực tiếp đến quyết định của chàng điệp viên coi trọng tình bạn. Cùng Ethan Hunt vượt qua hàng loạt thử thách, có thể nói đây là một trong những người thân cận nhất, cũng là người hỗ trợ đắc lực nhất giúp Ethan vượt qua được những “nhiệm vụ bất khả thi”. Ving Rhames là nam diễn viên từng đoạt giải Quả cầu Vàng với hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong loạt phim Don King: Only in America trên kênh HBO. Anh nổi tiếng với những vai diễn ấn tượng trong các phim như: Out of Sight của đạo diễn Steven Soderbergh, Entrapment của đạo diễn Jon Amiel, Bringing Out the Dead của đạo diễn Martin Scorsese và tất nhiên không thể không nhắc đến loạt phim Mission: Impossible. 3. Đồng minh nhanh trí Benji Dunn do Simon Pegg thủ vai: Với sự nhanh trí cùng tài năng hóa trang thượng thừa, nhân vật Benji Dunn do Simon Pegg thủ vai khiến câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Khi khởi đầu sự nghiệp, Pegg đồng viết kịch bản và tham gia diễn xuất trong loạt phim nổi tiếng Spaced và tiếp đó là Shaun of the Dead. Simon Pegg nổi tiếng với vai diễn biểu tượng trong bộ phim bom tấn Star Trek, Star Trek: Into Darkness và tiếp đó là đồng biên kịch của bộ phim Star Trek: Beyond. Anh liên tiếp trở lại với nhân vật Benji Dunn trong Mission: Impossible III , Mission: Impossible - Ghost Protocol và Mission: Impossible - Rogue Nation. Pegg cũng tham gia bộ phim Star Wars: The Force Awakens khi lồng tiếng cho nhân vật Unkar Plutt. Một số phim gần đây mà Pegg tham gia như: Man Up, Terminal, Ready Player One. 4. “Oan gia ngõ hẹp” Solomon Lane do Sean Harris thủ vai: Sean Harris trở lại trong vai Solomon Lane, nhật vật phản diện trong Rogue Nation và giờ xuất hiện để tìm cách trả thù Ethan. Lane quy tội Ethan vì đã hủy hoạt tất cả những gì hắn gây dựng. Hắn coi Ethan, chứ không phải bản thân hắn, là kẻ xấu thực sự. Harris cũng phải trải qua một số trải nghiệm khó khăn trong suốt quá trình làm phim.

