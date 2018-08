Nhan sắc 4 mỹ nhân sánh đôi Tom Cruise trong “Mission Imposible 6“

1. “Phu nhân điệp viên” quyến rũ Julia – do Michelle Monaghan thủ vai: Như các fan hâm mộ loạt phim này đều biết, Julia (do Michelle Monaghan thủ vai) là vợ của Ethan. Nhân vật này được giới thiệu trong "Mission: Impossible III" và có vẻ như đã thiệt mạng trong các cảnh ở bộ phim đó cũng như "Mission: Impossible - Ghost Protocol". Cô ấy xuất hiện thoáng qua trong "Ghost Protocol" khi có sự tiết lộ rằng, cái chết của cô ấy được dàn dựng để bảo vệ an toàn cho cô trước các âm mưu nhằm tiêu diệt Ethan. Bản thân Monaghan cũng đã khá bất ngờ khi nhận được cuộc gọi từ ê – kíp và thông báo rằng nhân vật của cô sẽ trở lại trong "Nhiệm vụ bất khả thi: Sụp đổ". Nữ diễn viên cho biết: “Tôi không biết trước là Julia sẽ trở lại và điều đó làm tôi rất phấn khích”, cô nhớ lại. “Nhân vật này thật tuyệt vời và câu chuyện tình của họ sẽ hút hồn các fan hâm mộ. Ethan đã để cô đi nhằm bảo vệ an toàn cho cô. Đối với tôi, đó là sự bày tỏ chân thành của tình yêu. Trong bộ phim này, bạn sẽ thấy họ lại bên nhau, nhưng với một cách rất khác”. 2. Nữ điệp vụ mưu trí Ilsa – do Rebecca Ferguson thủ vai: Trong phần phim này, nữ diễn viên người Thụy Điển Rebecca Ferguson tiếp tục thủ vai cựu điệp viên xinh đẹp và bí ẩn của cơ quan tình báo Anh MI6 Ilsa Faust. Tuy không cùng chung một tổ chức, nhưng Ilsa Faust vẫn không nề hà nguy hiểm, sẵn sàng “sát cánh” bên Ethan Hunt trong những “nhiệm vụ bất khả thi” của anh. Vừa chiến đấu giỏi lại mưu trí, cộng với vẻ quyến rũ nhưng không quá phô trương nhờ trang phục đơn giản, diễn xuất tiết chế, nhân vật Ilsa Faust cũng thu phục được những fan trung thành của loạt phim, mong muốn được xem cô đóng nhiều hơn. Ferguson được đánh giá là tương xứng về diện mạo lẫn thần thái khi sánh vai bên Tom Cruise. Thậm chí, trong phần 5 của loạt phim, nữ diễn viên còn được nhiều khán giả nhận xét là "vai hấp dẫn nhất trong toàn bộ tập phim". 3. Kẻ môi giới bí ẩn với biệt danh “Góa phụ trắng” Alana – do Vanessa Kirby thủ vai: “Góa phụ trắng” là kẻ môi giới sành sỏi chuyên kết nối những phi vụ ngầm trong giới tội phạm. “Góa phụ trắng” chính là người đã thực hiện giao dịch kết nối chàng điệp viên Ethan Hunt với những kẻ đang nắm giữ khối plutonium nguy hiểm. Nói về nhân vật của mình, Vanessa Kirby chia sẻ: “Alana là một nhân vật bí ẩn dường như phải chịu mọi nỗi đau mà tất cả phụ nữ đều gặp phải. Cô ấy là một sự cám dỗ, không chỉ về ngoại hình mà còn trong tâm lý và cảm xúc”. 4. Giám đốc quyền lực của CIA Erika Sloane – do Angela Bassett thủ vai: Trong phần mới nhất của loạt "Mission: Impossible", Angela Bassett đóng vai Giám đốc CIA Erika Sloane. Với lối diễn xuất có chiều sâu, cô đã tạo ra một hình ảnh hoàn toàn mới mẻ đối với nhân vật này. Nữ diễn viên tài năng được đề cử giải Oscar và Emmy toát lên sự thông minh, quyền lực và uy tín, Tom Cruise nói. “Tôi yêu nhân vật mà Christopher McQuarrie đã viết cho cô ấy và Angela nghiền nát nó. Khi ở trên màn ảnh, cô ấy là một thế lực tự nhiên và cô ấy chỉ là một người phụ nữ tuyệt vời, rất tuyệt vời.”

