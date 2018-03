Điểm mặt dàn diễn viên trẻ tài năng trong siêu bom tấn Pacific Rim

Tuy chỉ mới được công chiếu nhưng bom tấn Pacific Rim: Trỗi dậy đã trở thành đề tài nóng hổi được bàn tán xôn xao trong khắp cộng đồng những người yêu phim ảnh.

Trên cương vị đạo diễn và biên kịch, DeKnight muốn thể hiện ý tưởng rằng toàn bộ nhân loại đã liên minh với nhau trong cuộc chiến sống còn để bảo vệ Trái Đất, không quan tâm họ tới từ đâu, họ thuộc chủng tộc hay theo tôn giáo nào.

Và dụng ý này của ông đã được thể hiện một cách rõ ràng ngay từ khâu tuyển chọn diễn viên khi góp mặt trong Pacific Rim: Trỗi dậy là những gương mặt trẻ sáng giá nhất hiện nay của làng điện ảnh: Ngôi sao Star Wars John Boyega, nam thần Fast & Furious 8 Scott Eastwood và cô nàng cá tính Cailee Spaeny.

John Boyega trong vai vị thủ lĩnh thế hệ mới tài ba Jake Pentecost

Ngay từ những ngày đầu tiên của quá trình triển khai dự án, một trong số những câu hỏi quan trọng nhất được đặt ra chính là “Ai sẽ thủ vai Jake – con trai của cố Nguyên soái Stacker Pentecost?” Và nam diễn viên người da màu John Boyega đã trở thành sự lựa chọn số 1 của DeKnight.

Boyega là một trong những “của hiếm” của làng điện ảnh hiện nay khi từng được đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp.

John Boyega là cái tên khá quen thuộc với công chúng ái mộ điện ảnh khi anh liên tục xuất hiện trong các dự án điện ảnh với quy mô “cực lớn” của Hollywood.

Trong sự nghiệp điện ảnh, nam diễn viên sinh năm 1992 đã từng giành giải thưởng Ngôi sao đang lên của Viện hàn lâm Điện ảnh và Truyền hình Anh quốc năm 2006 và giải thưởng Chopard Trophy tại Liên hoan phim Cannes với vai diễn trong Star Wars: The Force Awakens – bom tấn đình đám được Disney/Lucasfilm phát hành vào tháng 12.2015.

Sau thành công ấy, năm 2017, anh đã tiếp tục thủ vai Finn trong Star Wars: The Last Jedi của đạo diễn Rian Johnson và vai chính trong Detroit của đạo diễn Kathryn Bigelow.

Scott Eastwood trong vai chàng trai phi công điển trai và đầy trách nhiệm Nate Lambert

Một trong những nhân vật quan trọng không kém trong tuyến truyện phim Pacific Rim: Trỗi Dậy chính là Nate Lambert do nam tài tử điển trai Scott Eastwood thủ vai.

Vốn là một trong những phi công xuất sắc nhất của Lực lượng bảo vệ vành đai Thái Bình Dương (PPDC), anh đã được cử tới để huấn luyện và đào tạo các Cadet (người điều khiển Jaeger) trẻ tuổi. Nate và Jake đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau rèn luyện.

Trong Pacific Rim: Trỗi dậy, Nate chính là “cặp bài trùng” không thể thiếu được của Jake. Sự phối hợp nhuần nhuyễn của hai người khi điều khiển Jaeger Gipsy Avenger chính là yếu tố quan trọng, góp phần mang đến thắng lợi sau cùng cho PPDC.

Sinh ra tại và lớn lên California, Scott Eastwood xuất thân trong gia đình có truyền thống làm nghệ thuật với cha là diễn viên kiêm đạo diễn tài hoa Clint Eastwood. Anh đến với công chúng lần đầu tiên vào năm 2006 với thông qua tác phẩm Flags of Our Fathers.

Với sự cầu thị trong công việc, nam diễn viên sinh năm 1986 không ngần ngại thử sức mình với các dự án phim truyền hình, MV ca nhạc, chứ không tự bó hẹp mình với các bộ phim điện ảnh. Tên tuổi của anh được biết đến nhiều hơn khi góp mặt trong phần 8 của loạt phim bom tấn tốc độ Fast and Furious.

Được thực hiện dưới sự chỉ đạo của đạo diễn F. Gary Gray, phim quy tụ các diễn viên Vin Diesel, Dwayne Johnson, Charlize Theron và đã nhanh chóng phá vỡ kỷ lục phòng vé toàn cầu. Điển trai, tài năng, con nhà nòi, con đường phía trước dường như quá đỗi rộng mở với Scott Eastwood.

Cailee Spaeny trong vai “thần đồng hacker” Amara Namani

Amara, cô gái trẻ mà Jake đã gặp ở phần đầu của bộ phim và sau đó đã cùng anh tới Shatterdome, cũng đóng một vai trò rất quan trọng trong thắng lợi cuối cùng của loài người trước bè lũ Kaiju hung ác.

Nhà sản xuất Boyter bình luận: “Có rất nhiều điều mà Jake đã phải vượt qua, nhưng mối quan hệ với Amara đã giúp anh ấy trở nên cởi mở hơn và quên đi mọi sự tức giận cũng như nỗi đau mà anh từng gặp phải trong mối quan hệ với cha mình”.

Tuổi nhỏ nhưng nhân vật Amara Namani đã sớm bộc lộ được tài năng cùng sự nhiệt huyết không gì sánh nổi.

Tới từ một thị trấn nhỏ ở Missouri, Cailee Spaeny đã bắt được cơ hội “ngàn năm có một” khi xuất hiện trong Pacific Rim: Trỗi Dậy. Kể từ đó tới nay, Spaeny đã góp mặt trong hàng loạt các dự án điện ảnh đáng chú ý, trong đó phải kể tới On the Basis of Sex của đạo diễn Ruth Bader Ginsburg bên cạnh các bạn diễn Felicity Jones và Armie Hammer, Bad Times at the El Royale bên cạnh các bạn diễn Jeff Bridges và Russell Crowe, Backseat của đạo diễn Adam McKay do Christian Bale thủ vai chính.

Với tình yêu nghệ thuật chân chính cùng những nỗ lực không ngừng nghỉ, Cailee Spaeny được đánh giá là một trong những gương mặt tiềm năng, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều đột phá trong thời gian tới./.