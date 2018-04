Điểm mặt dàn “trai xinh, gái đẹp” trong bộ phim đồng tính Love, Simon

Câu chuyện sống thật với bản thân cùng tình yêu tuổi học đường vô cùng đáng yêu của Love, Simon - Thương mến, Simon đã tạo nên một cơn sốt trên toàn thế giới cùng số điểm cao chót vót của các nhà phê bình.

Không chỉ vậy, bộ phim còn để lại dấu ấn sâu đậm thông qua diễn xuất tinh tế và đầy cảm xúc của dàn diễn viên trẻ tài năng.

Nick Robinson vai Simon Sipher

Vai chính Simon Sipher thuộc về chàng "hoàng tử" điển trai Nick Robinson. Ở tuổi 23, anh chàng hiện là một trong những diễn viên triển vọng của Hollywood với nhiều vai diễn nặng ký.

Tên tuổi của Nick gắn liền với những bộ phim về độ tuổi trưởng thành như Kings of Summer (2013), Being Charlie (2015), Krystal (2017) ... Không những thế, nam diễn viên sinh năm 1995 còn góp mặt trong những bom tấn như Jurassic World (2015) và The 5th Wave (2016).

Gương mặt "búng ra sữa" cùng diễn xuất có phần bẽn lẽn, dễ thương của cậu đủ để "đốn tim" bất kỳ fan nữ nào. Nick Robinson là sự lựa chọn hoàn hảo cho vai diễn Simon - một chàng học sinh trung học đang loay hoay tìm tình yêu cũng như cách sống thật với giới tính của mình.

Talitha Bateman vai Nora Sipher

Không khó để các fan của thể loại kinh dị nhận ra sự xuất hiện của "Annabelle" Talitha Bateman. Nữ diễn viên trẻ sẽ vào vai em gái của Simon tên Nora Sipher. Dù chỉ mới 16 tuổi nhưng cô đã ghi dấu ấn trên cả lĩnh vực điện ảnh lẫn truyền hình với diễn xuất.

Ngoài vai diễn ấn tượng trong Annabelle: Creation hay bom tấn Geostorm hồi năm ngoái, Talitha cũng từng kết hợp với Nick Robinson trong The 5th Wave và Jennifer Garner với Nine Lives... Đây là một mảnh ghép hoàn hảo cho câu chuyện đầy cảm xúc của gia đình Sipher trong Love, Simon.

Katherine Langford vai Leah Burke

Sau vai diễn ấn tượng trong loạt phim truyền hình đình đám 13 Reasons why, Katherine Langford nhanh chóng trở thành một hiện tượng trên toàn thế giới. Diễn xuất tinh tế, biểu cảm lôi cuốn của Katherine đã thể hiện được những nỗi đau cũng như chiều sâu của cô nữ sinh trầm cảm Hannah Baker.

Đến với Love, Simon lần này, nữ diễn viên sinh năm 1996 sẽ thủ vai Leah Burke - cô bạn thân có ảnh hưởng rất lớn tới những quyết định của Simon. Với vai trò then chốt, Katherine Langford hứa hẹn sẽ là một nhân tố bí ẩn vô cùng thú vị trong tác phẩm sắp ra mắt.

Alexandra Shipp vai Abby Suso

Alexandra Shipp hiện là một trong những ngôi sao đầy tiềm năng khi kế nhiệm vai dị nhân Storm của Halle Berry trong loạt phim X-Men đình đám. Bên cạnh đó, cô nàng còn tham gia vào những bộ phim tiểu sử đòi hỏi khả năng diễn xuất cao như Aaliyah: The Princess of R&B (2014) hay Straight outta compton (2015).

Alexandra Shipp đang được kỳ vọng sẽ trở thành thế hệ nữ diễn viên da màu thành công tiếp theo tại Hollywood. Trong Love, Simon, cô nàng sẽ được dịp bộc lộ năng khiếu của mình thông qua vai diễn cô nữ sinh nhiều tâm sự Abby Suso.

Josh Duhamel vai Jack Sipher

Người hâm mộ điện ảnh có lẽ chẳng mấy xa lạ với Josh Duhamel - nam diễn viên nổi tiếng với hình ảnh trung tá William Lennox trong loạt phim Transformers. Khi thoát khỏi vẻ ngoài quân nhân nghiêm nghị, anh bỗng biến thành một người đàn ông hài hước, đa sầu đa cảm trong một bộ phim hài - lãng mạn như When in Rome (2010), Life as we know it (2010), Safe heaven (2013)...

Trong Love, Simon, Josh Duhamel hóa thân thành Jack Sipher - người cha có vẻ ngoài "cục mịch" nhưng lại yêu thương con vô bờ bến. Mẫu nhân vật sở trường của nam diễn viên gạo cội hứa hẹn sẽ mang đến cho người xem những phút giây lắng đọng và ý nghĩa về tình phụ tử.

Jennifer Garner vai Emily Sipher

Dù ít nhiều chịu lép vế trước người chồng "siêu anh hùng" Ben Afflect nhưng Jennifer Garner vẫn là một nữ diễn viên hàng đầu tại kinh đô điện ảnh. Cô chuyên "trị" những vai diễn nhẹ nhàng, hài hước trong những bộ phim tình cảm như Ghosts of girlfriends Past (2009) hay Valentine's day (2010)...

Những năm gần đây, nữ diễn viên chuyển sang hình tượng bà mẹ chuyên "đối phó" với những đứa con tinh nghịch trong Alexander and the Terrible, Horrible, No good, Very bad day (2014), Nine lives (2016)... Kinh nghiệm diễn xuất phong phú sẽ giúp Jennifer thể hiện xuất sắc hình ảnh người mẹ giàu tình thương và sự thấu hiểu trong Love, Simon.

Ngoài ra, tác phẩm còn có sự góp mặt của các diễn viên trẻ với diễn xuất ấn tượng khác như Jorge Lendeborg Jr., Keiyan Lonsdale... Với nội dung xoay quanh chủ đề đồng tính nhưng được thể hiện một cách trong sáng và vô cùng dễ thương, Love, Simon chính là bộ phim học đường không thể bỏ qua trong dịp đầu tháng 5 sắp tới.

Love, Simon sẽ khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 4/5/2018./.

