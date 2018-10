Illusiones SA- chuyện về những người biến giấc mơ thành hiện thực

Illusiones SA là bộ phim hài, lãng mạn của Mexico do Roberto Girault làm đạo diễn, vừa được công chiếu tại Hà Nội nhân tuần lễ phim Mỹ Latin “Chúng tôi đáp ứng những giấc mơ của bạn” (We Fulfill Your Dreams) là một công ty chọn sứ mệnh biến những điều tưởng tượng của khách hàng thành hiện thực. Công ty bao gồm một nhóm nghệ sĩ, họ tìm cách tạo ra những tình huống để tác động vào đời thực, làm cho hiện thực trở nên tốt hơn cho khách hàng. Họ quên đi bản thân mình, nhập vai vào cuộc sống của người khác. Chuyện phim kể về một phi vụ của họ, khi được một ông già tên là Balboa thuê đóng vai cháu nội mình- Mauricio, một người mất tích đã 20 năm. Diễn viên Roberto D’amico, sinh năm 1946 tại Argentina, đóng vai ông Balboa (trái) Mauricio mồ côi cha mẹ, bỏ đi vì bị ông nội mắng khi ăn cắp nữ trang của bà nội. Suốt 20 năm trời, người ông đều đặn giả làm người cháu, viết thư về nhà, kể rằng anh ta đi học, trở thành kiến trúc sư, gặp một cô gái tốt và lấy làm vợ. Nhưng thực ra, Mauricio đã trở thành một tay lưu manh, vào tù ra tội. Và rồi ngày kia, ông Balboa được tin cháu nội trở về. Không may, con tàu chở anh ta bị đắm, vì thế, ông Balboa thuê dịch vụ đóng giả làm cháu nội và vợ của anh cháu, về thăm nhà cho bà vợ được vui. Silvia Mariscal là một nữ diễn viên người Mexico, sinh năm 1946, đóng vai bà Balboa, một phụ nữ quý tộc, giàu tình cảm và tinh tế. Nhiều chuyện trớ trêu đã xảy ra, khiến hai người thế vai Mauricio và Isabell phải lòng nhau... Thật không dễ dàng gì và khó tránh được sơ hở khi vào vai người khác Nhưng hai người trẻ tuổi cũng khiến cho ông bà Balboa quyến luyến họ không muốn rời Bà Balboa cảm thấy thời gian "hai vợ chồng người cháu" về thăm là những ngày đẹp nhất trong cuộc đời mình... Diễn viên Adriana Louvier Vargas, sinh năm 1980, đóng giả Isabelle, vợ của Mauricio Diễn viên, ca sĩ Jaime Federico, sinh năm 1973, vai Giám đốc công ty, giả làm Mauricio. Diễn biến của phim gay cấn khi anh cháu thật không chết vì đắm tàu, anh ta trở về. Mọi chuyện vỡ lở nhưng đã kết thúc tốt đẹp khiến cho các nhân vật chính cuối cùng trở nên gắn bó với nhau.

