“Jumanji: The Next Level“: “Phá đảo” phòng vé toàn cầu

Năm 2017, "Jumanji: Welcome to the Jungle" đánh dấu sự hồi sinh của thương hiệu Jumanji với hàng loạt cải tiến so với phần phim năm 1995. Bộ phim nhanh chóng đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu 4 tuần liên tiếp. “Đại thắng” phòng vé với 960 triệu USD, “Jumanji: Welcome to the Jungle” đã trở thành tác phẩm điện ảnh ăn khách thứ năm trên toàn cầu vào thời điểm đó.

Sau những ngày công chiếu đầu tiên, "Jumanji: The Next Level" dễ dàng vượt xa các phim khởi chiếu cùng ngày.

Sau thành công vang dội của phần phim trước, hãng phim Sony Pictures quyết định “thăng cấp” thương hiệu lên một tầm cao mới với phần hậu truyện mang tên “Jumanji: The Next Level” (Trò chơi kỳ ảo: Thăng cấp). Trở lại màn ảnh rộng sau 2 năm, đạo diễn Jake Kasdan cùng ekip đã mang đến nhiều màn phiêu lưu kịch tính, hấp dẫn, đầy ắp tiếng cười và cả những phút giây lắng đọng.

“Jumanji: The Next Level” lấy bối cảnh một năm sau phần phim trước khi anh chàng Spencer bí mật đem bộ trò chơi điện tử “Jumanji” về nhà ông ngoại sửa chữa. Kết quả khi những người bạn của cậu Bethany (Madison Iseman), Fridge (Ser'Darius Blain) và Martha đến chơi nhà, phát hiện ra Spencer lại mất tích trong Jumanji. Vì thế họ buộc phải trở lại thế giới kỳ ảo trong game để giải cứu bạn mình.

Bộ tứ nhà khảo cổ Smolder Bravestone (Dwayne “The Rock” Johnson), nhà động vật học Franklin “Mouse” Finbar (Kevin Hart), nữ biệt kích Ruby (Karen Gillan) và giáo sư địa chất Oberon (Jack Black) một lần nữa tái xuất màn ảnh.

Tuy nhiên, trò chơi bị lỗi khiến cả nhóm không thể chọn được nhân vật, đồng thời hai ông già Eddie (Danny DeVito) - ông nội của Spencer - và Milo (Danny Glover) bạn thân của Eddie cũng lạc vào chuyến phiêu lưu. Nhờ khởi đầu đó, bộ phim đã mang đến cho khán giả vô số tình huống “dở khóc dở cười” trước sự “lầy lội” của bộ tứ - nhà khảo cổ Smolder Bravestone (Dwayne “The Rock” Johnson), nhà động vật học Franklin “Mouse” Finbar (Kevin Hart), nữ biệt kích Ruby (Karen Gillan) và giáo sư địa chất Oberon (Jack Black).

Không đặt nặng cốt truyện, bộ phim lấy tính giải trí làm cốt lõi nên kịch bản được xây dựng đơn giản, dễ theo dõi, phù hợp với mọi đối tượng khán giả. Giữ trọn thế mạnh của phần phim trước, “Jumanji: The Next Level” tiếp tục mang đến những trải nghiệm mới lạ khi kết hợp một cách sáng tạo yếu tố điện ảnh và trò chơi điện tử.

Nếu trong phần “Jumanji: Welcome to the Jungle”, mỗi thành viên trong nhóm trong vai một nhân vật từ đầu đến cuối thì lần này họ sẽ liên tục đổi vai. Mỗi nhân vật đều có những đặc tính và kỹ năng để tồn tại trong game. Cả nhóm phải sát cánh cùng nhau để vượt qua những thử thách mới của Jumanji với độ khó tăng dần. Để làm được việc này, đạo diễn Jake Kasdan đã khéo léo phối hợp các nhân vật tương tác với nhau khá tinh tế và đặt họ vào nhiều bối cảnh khác nhau.

Cặp đôi Dwayne "The Rock" Johnson và Kevin Hart liên tục mang đến những tình huống hài hước đầy ly kì và hấp dẫn.

Những ấn tượng của Jumanji lần này tập trung ở hình ảnh dựng phim. Không gian kỳ vĩ trong cả cuộc hành trình khiến người xem mãn nhãn. Bối cảnh phim không chỉ gói gọn ở rừng rậm mà trải dài từ sa mạc đến những dải núi lạnh giá đầu tuyết phủ. Họ phải đối mặt với hàng loạt kẻ thù mới nguy hiểm cùng những con quái vật "khủng" không kém. Từ trăn Nam Mỹ khổng lồ, đàn đà điểu hung tợn cho tới bầy khỉ đầu chó khát máu hay đủ loại côn trung với nọc độc chí mạng đã tạo ra những cuộc rượt đuổi kịch tính đến nghẹt thở. Các tình huống đưa đẩy vô cùng kịch tính nhưng không kém phần hài hước.

Diễn xuất duyên dáng của dàn diễn viên chính là yếu tố gây cười xuyên suốt bộ phim. Những biểu cảm đa dạng, khả năng biến hoá linh hoạt, tung hứng ăn ý của bộ đôi “The Rock” và Kevin Hart liên tục mang đến những tình huống hài hước đầy ly kì và hấp dẫn. Lúc này, trong vai “hội người cao tuổi” Eddie và Milo khi mang thân xác mới trong thế giới đầy các sinh vật, hiện tượng kỳ lạ, bộ đôi khiến phim ngập tràn tiếng cười bởi những màn cãi cọ, “cà khịa” nhau. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của nhân vật mới do nữ diễn viên Awkwafina thủ vai mang thêm sự tươi mới cho nửa sau phim. Dàn diễn viên từ trẻ đến già, từ mới đến cũ đều góp phần làm nên không khí vui nhộn chưa từng có cho thế giới trò chơi Jumanji.

Sự xuất hiện của nhân vật mới do nữ diễn viên Awkwafina thủ vai mang thêm sự tươi mới cho nửa sau phim.

Bên cạnh yếu tố hài hước, phim vẫn mang thông điệp đầy cảm xúc tình bạn, đồng đội và gia đình được lồng ghép nhẹ nhàng, dịu dàng và tinh tế. Đây cũng là sáng tạo của “Jumanji: The Next Level” khi dành cho nhân vật không gian riêng để phát triển tính cách.

Phần âm thanh và hình ảnh của “Jumanji: The Next Level” cũng được chú trọng hơn so với phần trước. Các phân cảnh quay trực tiếp rất ấn tượng khi lột tả được sự hùng vĩ của thiên nhiên và cản trở của nó trong hành trình thực hiện nhiệm vụ của nhóm bạn. Âm thanh và tiếng động của bộ phim cũng góp phần không nhỏ vào việc khơi gợi cảm xúc cho khán giả trong suốt quá trình xem phim.

Sau những ngày công chiếu đầu tiên, “Jumanji: The Next Level” đã dễ dàng vượt xa các phim khởi chiếu cùng ngày. Phim cũng oanh tạc phòng vé trên toàn thế giới và đứng đầu tại nhiều thị trường. Ở Bắc Mỹ, phim thu về 60,1 triệu USD, vượt xa dự đoán 45-55 triệu của giới phê bình. Thành tích này cũng cao hơn con số 52,7 triệu USD của “Jumanji: Welcome to the Jungle” cách đây 2 năm. Ở thị trường quốc tế, phim hiện đã “kiếm” được 152,5 triệu USD tại 52 quốc gia và Việt Nam, phim đứng đầu doanh thu phòng vé với con số khủng là 29,7 tỷ đồng.

“Jumanji: The Next Level” hứa hẹn sẽ vượt con số 962,1 triệu USD của phần trước để trở thành bom tấn giải trí ấn tượng của năm bởi sự hài hước, hành động và cả ý nghĩa đều được “thăng cấp”./.