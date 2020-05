Kết phim “Thế giới hôn nhân” gây tranh cãi: Tae Oh tự tử, Joon Young bỏ đi?

Sau 2 tháng "làm mưa làm gió" màn ảnh nhỏ, bộ phim truyền hình đình đám "Thế giới hôn nhân" (The World of The Married) đã chính thức khép lại sau 16 tập lên sóng. Những tưởng như tập cuối của bộ phim sẽ có sự thay đổi so với nguyên tác "Doctor Foster" khi mang đến cái kết có hậu cho nhân vật Sun Woo (Kim Hee Ae) thì cái kết mở của phim lại gây tranh cãi.

"Thế giới hôn nhân" đã chính thức khép lại với tập cuối cùng lên sóng vào tối 16/5.

Tập cuối cùng của "Thế giới hôn nhân" mở đầu với khung cảnh bình yên, hạnh phúc của gia đình Tae Oh (Park Hae Joon), Sun Woo (Kim Hee Ae) và con trai Joon Young (Jeon Jin Seo) trước khi có sự xuất hiện của "tiểu tam" Da Kyung. Cả ba cùng nhau thưởng thức bữa ăn, vui vẻ trò chuyện về những việc diễn ra trong ngày. Thế nhưng mọi chuyện đã thay đổi vì sự sa ngã của Tae Oh khi vướng vào mối quan hệ sai trái cùng cô tình nhân trẻ. Giờ đây, vẫn bàn ăn đó nhưng chỉ còn lại hai mẹ con Sun Woo và Joon Young.

Khung cảnh gia đình 3 người hạnh phúc mở đầu tập 16.

Cuộc sống của mẹ con Sun Woo dần ổn định. Jo Young quyết định xoá từng bức ảnh của người bố để có thể cùng mẹ buông bỏ quá khứ, bắt đầu một hành trình mới. Thế nhưng tiếp nối đoạn kết của tập trước, tưởng chừng như mọi ân oán giữa Sun Woo và chồng cũ đã kết thúc ở cuộc cãi vã ngày hôm đó thì nguy hiểm vẫn rình rập mẹ con Sun Woo. Mất trắng tất cả, Tae Oh với chứng nghiện kiểm soát, sống trowng một phòng trọ lụp xụp vẫn dành phần lớn thời gian để uống rượu cũng như theo dõi mọi hành động của vợ cũ.

Bức ảnh gia đình được gửi đến khiến mẹ con Sun Woo hoảng sợ.

Trong suốt thời gian đó, Sun Woo luôn cảm thấy có người theo dõi mình. Một ngày, chiếc phong bì bí ẩn có chứa bức ảnh gia đình bị cắt vụn bỗng dưng được dán lại và gửi đến nhà khiến Sun Woo và Joon Young vô cùng hoảng sợ. Chuyện phim trở nên gay cấn hơn khi Tae Oh đưa Joon Young đi. Sun Woo trở về nhà không tìm thấy con thì sụp đổ.

Sun Woo hoảng loạn khi biết con trai bị chồng cũ đưa đi.

Với tâm lý bất ổn, Sun Woo gần như phát điên khi nhận được cuộc điện thoại của Tae Oh. Về phần Tae Oh lúc này, anh muốn được tha thứ, được quay lại và không bị mẹ con Sun Woo bỏ rơi nhưng có lẽ mọi chuyện đã quá muộn. Dù vậy cô vẫn bình tĩnh khuyên giải vì sợ chồng cũ sẽ làm hại con trai. Cuối cùng gia đình 3 người đã gặp nhau khi Sun Woo tìm được con trai đang ngồi cạnh chồng. Họ ngồi xuống, nói với nhau về quá khứ và hiện tại. Tất cả đều là những đau thương không thể xoá mờ trong tâm trí Sun Woo, Tae Oh và đặc biệt là Joon Young.

Tae Oh tuyệt vọng khi mọi chuyện đã quá muộn.

Thấu hiểu tâm lý của Tae Oh đang vô cùng tuyệt vọng, để ngăn chồng cũ nghĩ đến cái chết để tự giải thoát, Sun Woo đưa cả anh ta và con rời khỏi đó. Thế nhưng Tae Oh bất ngờ lao ngay ra trước đầu chiếc xe tải khiến Joon Young và Sun Woo trở tay không kịp. May mắn thay, chiếc xe đã phanh kịp, Sun Woo hoảng loạn lao ra ôm lấy Tae Oh. Tae Oh sợ hãi quỳ gối níu lấy vợ cũ như điều duy nhất khiến anh ta tin rằng mình còn sống.

Chưa kịp hoàn hồn khi tận mắt chứng kiến cảnh bố lao ra trước đầu xe, Joon Young còn sốc hơn khi thấy bố ôm lấy mẹ. Cậu quyết định bỏ chạy trong sự gào khóc của bố mẹ. Và rồi chẳng ai biết tung tích của Joon Young.

Chứng kiến bố ôm lấy mẹ sau khi lao ra trước đầu xe tự tử, Joon Young bỏ chạy.

Một năm qua đi, mỗi người đều đã có cuộc sống riêng nhưng chẳng ai có được hạnh phúc trọn vẹn. Sun Woo tiếp tục làm việc trong khi Tae Oh thì miệt mài tìm kiếm con trai. "Tiểu tam" Da Kyung bắt đầu theo học ở trường mới, lựa chọn cuộc sống một mình và từ chối những chàng trai tiếp xúc cô. Còn Ye Rim và Je Hyuk tưởng chừng như là nhân vật có được cái kết có hậu nhất bộ phim thì lại "đường ai nấy đi" khi Ye Rim phát hiện mình tiếp tục bị phản bội. Cô ly hôn với chồng và mở một tiệm bánh nhỏ.

Hình bóng mờ ảo đó liệu có phải là Joon Young trở về?

Và rồi vào khoảnh khắc Sun Woo không ngờ đến, một người đàn ông đã trở về, mờ ảo. Liệu đó có phải cậu con trai Joon Young sau một năm biệt tích hay là Tae Oh thì chẳng ai biết khi không thấy rõ mặt. Nhưng có lẽ đó là Joon Young khi Sun Woo mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt ánh lên niềm vui, sự xúc động không thể kìm nén.

Phần kết bộ phim không khác quá nhiều so với bản gốc nhưng biên kịch đã sửa đổi để phim có ý nghĩa nhân văn hơn cho só phận của nhân vật Sun Woo. Cô cuối cùng cũng đã có được niềm hạnh phúc riêng mình khi được đoàn tụ với con trai. Với phần kết này, nhiều khán giả cảm thấy hụt hẫng, bên cạnh đó lại cho rằng phim khá đúng với thực tế. Hạnh phúc đôi khi đó lại là điều quá xa xỉ vì thế hãy biết trân trọng nó.

Là bộ phim được cải biên từ bộ phim truyền hình nổi tiếng "Doctor Foster" (Bác sĩ Foster) của đài BBC, "Thế giới hôn nhân" với 16 tập phim đã mang đến những thước phim chân thực, hé lộ góc tối trong cuộc sống hôn nhân gia đình, đặc biệt xoáy vào yếu tố ngoại tình. Thoát khỏi khuôn mẫu thông thường, phim đã mang đến góc nhìn đa dạng và đi sâu vào ngõ ngách của một mối quan hệ không bền vững. Những giá trị cơ bản như tình yêu, niềm tin, sự tôn trọng đứng trên bờ vực đổ vỡ khi hai trái tim lỗi nhịp trên chặng đường mới. Không chỉ đơn giản là chuyện ngoại tình, phim còn khắc hoạ thực tại khắc nghiệt đầy cám dỗ và sự chênh lệch về địa vị của vợ chồng trong xã hội đều có thể trở thành liều thuốc độc từ từ gặm nhấm và tàn phá con người. Bên cạnh đó, phim cũng nêu lên những quan điểm về vai trò của người phụ nữ trong hôn nhân và xã hội.

Thành công của phim không thể không kể đến diễn xuất đỉnh cao của Kim Hee Ae, Park Hae Joon cùng dàn diễn viên phụ đã chạm đến cảm xúc của người xem khi lột tả những khía cạnh sâu sắc và thú vị về tâm lý của nhân vật khi phải đối diện với những xung đột, tình huống bất ngờ xảy ra trong đời sống hôn nhân gia đình. Các nhân vật hiện lên chân thực, gần gũi đến mức khiến khán giả dường như được sống, được nghĩ và được thấu hiểu các nhân vật.

Với sức hấp dẫn tăng theo từng tập phim, "Thế giới hôn nhân" đã khép lại hành trình cảm xúc của khán giả một cách trọn vẹn nhất cùng với đó phim cũng để lại trong lòng người xem nhiều thông điệp ý nghĩa về cuộc sống, gia đình và hạnh phúc. Không chỉ bộ phim có mức rating cao nhất trong lịch sử các đài cáp, "Thế giới hôn nhân" xứng đáng là một trong những bộ phim truyền hình ấn tượng của điện ảnh Hàn Quốc thời gian qua./.