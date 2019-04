Lupita Nyong’o xin lỗi vì phát ngôn về giọng nói ma quỷ trong “Us“

“Us” (tựa Việt: Chúng ta) là tác phẩm kinh dị thứ hai của Jordan Peele đang “gây bão” các phòng chiếu nhờ cách kể chuyện mới lạ và những tầng nghĩa ẩn dụ thâm thúy ẩn dưới cốt truyện đầy kích thích. Câu chuyện của “Us” xoay quanh Adelaide Wilson (Lupita Nyong’o thủ vai) và gia đình của mình trong cuộc đối đầu sinh tử với những kẻ tàn ác có diện mạo giống hệt họ. Nhà Wilson đã phải trải qua những giờ phút kinh hoàng và được đưa dẫn đến một kết cục họ chẳng đời nào ngờ tới.

Lupita Nyong’o đã có màn hóa thân xuất sắc 2 nhân vật Adelaide Wilson và Red.

Trong phim, nữ diễn viên từng giành giải Oscar Lupita Nyong’o đã có màn hóa thân xuất sắc 2 nhân vật Adelaide Wilson và Red – phiên bản song trùng của Adelaide. Trong đó, khi đảm nhận vai Red, Lupita Nyong’o gây ám ảnh bởi giọng nói ma quỷ đứt quãng, khàn đặc khiến người xem phải nổi da gà. Chính giọng nói này góp phần làm nên thành công cho vai diễn của Nyong’o trong “Us”.

Trong một bài phỏng vấn gần đây với New York Times, Lupita Nyong’o chia sẻ rằng mình lấy cảm hứng cho giọng nói này từ Robert F. Kennedy Jr. - nhà hoạt động xã hội mắc chứng khó phát âm do co thắt. Ngay lập tức, phát ngôn của nữ diễn viên đã gây bão dư luận, nhiều người chỉ trích Nyong’o vì cô dùng giọng những bệnh nhân SD để làm giọng nói nhân vật ác trong phim.

Hiệp hội Quốc gia về chứng SD (NSDA) đã nói rằng: “Chứng khó phát âm do co thắt không phải là một giọng nói đáng sợ. Đó là một khuyết tật mà có những người đang mắc phải và họ không nên bị phán xét”.

Trước phát ngôn bị chỉ trích, mới đây, nữ chính phim “Us” đã phải lên tiếng xin lỗi. Chia sẻ trên View, Nyong’o cho biết: “Trong tâm trí mình, tôi chưa hề có ý định bôi nhọ hay gán ghép hình ảnh ma quỷ cho những người bị SD. Tôi tạo ra Red bằng tất cả tâm huyết và tình yêu nghề. Bộ phim là một thế giới giả tưởng và tôi muốn tạo ra một cảm giác chân thật cho Red. Tôi xin lỗi bất cứ ai nghĩ rằng tôi đã xúc phạm họ".

Nyong’o cũng giải thích rằng giọng nói mà cô ấy tạo ra cho vai diễn là một bản tổng hợp của những ảnh hưởng mà cô ấy đã nghiên cứu về gãy xương thanh quản, xuất huyết dây thanh âm và những trải nghiệm của chính cô với chấn thương thanh âm.

Lupita Nyong’o là ngôi sao trẻ da màu sáng giá nhất tại Hollywood hiện nay. Diễn xuất của cô từng gây chấn động giải Oscar năm 2014 với vai Patsey trong bộ phim của đạo diễn Steve McQueen “12 Years a Slave”. Vai diễn đầu tay này đã mang về cho Lupita Nyong’o giải Oscar cùng nhiều giải thưởng uy tín khác. Với diễn xuất đầy nội lực đẳng cấp Oscar, Lupita Nyong’o đã đem đến cho khán giả những trải nghiệm kinh hoàng không tưởng trong “Us”./.

Hà Phương/VOV.VN Theo Guardian

