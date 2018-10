Màn “thả thính” đáng yêu của Răng Sún trong “Bí kíp luyện rồng 3“

Trailer mới nhất của "Bí kíp luyện rồng: Vùng đất bí ẩn" (Tựa gốc: How To Train Your Dragon: The Hidden World) vừa được ra mắt đã thu hút nhiều sự chú ý và yêu mến của hàng triệu “mọt phim” trên khắp toàn cầu. Đây là phần cuối cùng của bộ ba phim hoạt hình hiếm hoi rất được lòng cả đại chúng và giới phê bình trong gần một thập kỷ năm trở lại đây.



Mở đầu cho đoạn trailer dài gần 2 phút rưỡi là hồi ức của Hiccup về lời của người cha Stoick – cựu thủ lĩnh của tộc người Viking trên đảo Berk kể về tổ tiên của Hiccup, về vùng đất thần tiên của loài rồng, và nhắc đến sứ mệnh khám phá thế giới loài rồng mà Hiccup phải đảm nhiệm khi trở thành người kế vị. Mọi thử thách đều khó khăn, nhưng Hiccup vẫn sẵn sàng đương đầu với tất cả khi có người bạn thân - chú rồng đen tuyền loài Quỷ Bóng đêm (Night Fury) dễ thương Răng Sún sát cánh bên cạnh.

Trong phần mới nhất này, Hiccup và Răng Sún vẫn song hành cùng nhau trong những cuộc phiêu lưu bất tận. Rất nhiều khoảnh khắc đáng yêu và quý giá giữa hai người bạn thân được hé lộ trong trailer. Điểm sáng trong trailer xuất hiện khi Răng Sún tình cờ chạm trán với một nàng rồng thuộc loài Quỷ Ánh sáng (Light Fury) với nước da trắng sáng và vô cùng lộng lẫy. Để “thả thính” và chiếm được trái tim của cô rồng xinh đẹp, chàng Răng Sún bày ra đủ mọi trò hài hước để khiến “bóng hồng” nở một nụ cười.

PC_Article_Middle

Bên cạnh những ngày tháng vui vẻ, hồi sau của trailer mở ra viễn cảnh với sự xuất hiện của trùm phản diện với một đội quân hùng hậu. Tay hắn luôn thủ sẵn một vũ khí bắt rồng cực nhanh và chính xác, đe dọa đến sự an nguy của tất cả vương quốc loài rồng và thế giới loài người.

"Bí kíp luyện rồng: Vùng đất bí ẩn" vẫn được chỉ đạo dưới bàn tay của đạo diễn loạt phim Dean DeBlois. Phim dự kiến khởi chiếu vào ngày 6/2/2019./.