Nghẹt thở và thót tim khi “Lời nguyền con Đầm Bích” được triệu hồi

Tương tự như Bloody Mary, có một truyền thuyết cổ xưa đầy hãi hùng về Đầm Bích. Chỉ cần cầm ngọn nến, đứng trước gương vào thời khắc nửa đêm và gọi tên Đầm Bích ba lần, người đàn bà đáng sợ đó sẽ xuất hiện.

"Lời nguyền con Đầm Bích" là thương hiệu phim kinh dị nổi tiếng của châu Âu, từng tạo ra kỷ lục phòng vé và để lại nỗi khiếp sợ rợn người với công chúng.

Ác quỷ Đầm Bích một lần nữa tấn công màn ảnh rộng qua phần tiếp theo "Queen of Spades: Through the looking glass" (Lời nguyền con Đầm Bích: Ác quỷ trong gương), với câu chuyện mới đen tối gấp nhiều lần.

Vừa qua, nhà sản xuất "Lời nguyền con Đầm Bích: Ác quỷ trong gương" đã tung đoạn trailer chính thức, gây thót tim khán giả bởi câu chuyện ma mị, đẫm máu và manh nha chuỗi tình tiết kinh dị không hồi kết.

Tác phẩm theo chân một nhóm học sinh phát hiện ra chiếc gương cổ ngay trong ngôi trường của mình, sau đó liều lĩnh thách thức những cảnh báo rùng rợn để đọc câu thần chú ma quái. Họ không biết rằng cái giá phải trả có thể là chính linh hồn và thể xác của bản thân.

Bối cảnh phim được đặt tại một ngôi trường có kiến trúc cổ xưa – nơi từng bị đồn đoán là hiện trường của một vụ án mạng thảm khốc xảy ra từ thế kỉ 19. Tương truyền, ác phụ Đầm Bích đã bị chôn sống một cách man rợ tại đây sau khi người dân kết tội bà ta giết chết 19 đứa trẻ.

Với bầu không khí u ám bao trùm, tác phẩm hứa hẹn đem lại những pha jump scare rợn tóc gáy. Đặc biệt, biểu tượng kinh dị Đầm Bích hiện lên đáng sợ và quyền lực. Khi một điều ước được thực hiện bởi Đầm Bích, đồng nghĩa bà ta sẽ cướp đi một linh hồn.

Phim do đạo diễn tài năng Aleksandr Domogarov thực hiện, có sự tham gia của bóng hồng mới nổi Angelina Strechina và diễn viên nhí Daniil Izotov. Phần phim trước từng vượt mặt nhiều bom tấn kinh dị Hollywood, thống trị phòng vé tại Nga, Ukraine, các nước CIS,...

Sau 4 năm, "Lời nguyền con Đầm Bích: Ác quỷ trong gương" tiếp nối thành công từ người tiền nhiệm, đánh thức cơn sốt về truyền thuyết ác phụ áo đen./.