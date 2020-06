Nối tiếp BTS, IZ*ONE đưa concert lên màn ảnh rộng Việt Nam

VOV.VN -"Eyes on me: The movie" (tựa Việt: Ngước nhìn tôi) sẽ tái hiện toàn bộ concert hoành tráng "Eyes on me" của nhóm nhạc đình đám IZ*ONE.