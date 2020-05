Quân vương bất diệt tập 7: Gây sốc khi xuất hiện Kim Go Eun thứ 2?

Sau khi vấp phải nhiều ý kiến trái chiều về nội dung khó hiểu, lan man, nhà sản xuất "Quân vương bất diệt" (The King: The Eternal Monarch) hứa hẹn "tuần này có cuộc gặp gỡ bất ngờ làm chao đảo mọi thứ". Tập 7 lên sóng vào tối 8/5 cho thấy sự cải thiện khi phim đẩy nhanh tốc độ với loạt tình tiết gay cấn.

Lee Gon nghi ngờ âm mưu giết cha mình năm đó của Lee Rim.

Tiếp nối diễn biến của tập trước khi Lee Gon (Lee Min Ho) phát hiện kẻ giết cha mình 25 năm trước, Hoàng thúc Lee Rim vẫn còn sống. Để ngăn chặn việc hắn một lần nữa gây ra thảm kịch với Hoàng gia, Lee Gon tích cực truy tìm Lee Rim và trở lại Đại Hàn dân quốc để tìm gặp Jung Tae Eul. Tuy nhiên tập 7 trở nên gay cấn hơn khi có sự xuất hiện của các phiên bản "song trùng" của 2 thế giới. Trong khi đó, Lee Rim vẫn âm thầm xây dựng đội quân của riêng mình bằng việc thay thế những kẻ quyền lực bằng phiên bản "song trùng".

Lee Rim âm thầm xây dựng đội quân "song trùng" và phát hiện ra thời gian dừng lại khi Lee Gon đi qua cánh cổng không gian.

Trở về Đại Hàn dân quốc, Jung Tae Eul bắt gặp Na Ri. Khi nhìn thấy Na Ri ngày càng biến đổi giống phiên bản ở Đại Hàn đế quốc, Tae Eul vô cùng thắc mắc nếu họ gặp nhau điều gì sẽ xảy ra. Đáp lại sự tò mò đó chỉ là câu chuyện đáng sợ về luật song trùng mà Na Ri kể. Một trong hai phiên bản sẽ phải giết người còn lại để tiếp tục được sống.

Cùng với đó đội điều tra của Jung Tae Eul đảm nhận vụ án giết người mới. Thế nhưng tâm trí cô vẫn không thôi nhớ về Lee Gon cùng những bí ẩn về mối liên kết giữa hai thế giới. Cùng nỗi nhớ thương dành cho người yêu, Lee Gon một lần nữa quay trở lại Đại Hàn dân quốc. Cả hai đã màn hẹn hò lãng mạn khi Tae Eul nhận ra tình cảm cho Lee Gon.

Cặp đôi có buổi hẹn hò lãng mạn nhưng không kém phần hài hước.

Thế nhưng để chứng minh sự tồn tại của thế giới song song, Lee Gon đã mang theo cận vệ Jo Yeong, nối tiếp hàng loạt tình huống "dở khóc dở cười" khi Jo Yeong "chạm mặt" phiên bản khác của mình là Eun Seob ở đây.

Phân cảnh gặp gỡ giữa hai phiên bản của Jo Yeong và Eun Seob được đánh giá là đặc sắc nhất của tập 7. Biểu cảm hài hước cùng diễn xuất tròn vai, tung hứng nhịp nhàng của Woo Do Hwan khi gặp bản "song trùng" của mình lôi cuốn khán giả.

Diễn xuất của Woo Do Hwan bùng nổ trong tập 7 này khi đảm nhận một lúc 2 vai với 2 tính cách đối lập.

Tập 7 còn gây sốc khi phiên bản "song trùng" của trung úy Jung Tae Eul (Kim Go Eun) ở Đại Hàn đế quốc chính thức lộ mặt. Là nhân tố bí ẩn chỉ xuất hiện chớp nhoáng sau gương chiếu hậu ở tập 1, Luna chính thức lộc diện đã dấy lên loạt thuyết âm mưu về thân phận thực sự. Vì có gương mặt giống nhau, nên khi đụng độ Luna, nữ thủ tướng Goo Seo Ryung (Jung Eun Chae) đã nghĩ người con gái xuất hiện bên cạnh Lee Gon ở tập trước với Luna là một. Việc nhân vật Luna (Kim Go Eun) - "song trùng" của trung úy Jung Tae Eul (Kim Go Eun) có vai trò gì sau khi giáp mặt thủ tướng Goo (Jung Eun Chae) vẫn còn là ẩn số của phim.

Phiên bản tội phạm của Kim Go Eun chính thức lộ diện.

Khác với diễn xuất có phần nhạt nhoà ở những tập trước, Kim Go Eun cho thấy một góc cạnh khác khi cùng lúc đảm nhận 2 vai là Trung uý Jung Tae Eul và tội phạm Luna. Vai diễn Luna của Kim Go Eun cho thấy sự tương đồng giống vai diễn đình đám của cô trong bộ phim "Coin Locker Girl". Kim Go Eun đã từng tỏa sáng trong vai diễn "II Young", một cô nàng mạnh mẽ và máu lạnh, nhưng đằng sau đó là sự giằng xé giữa cái ác và cái thiện. Vì thế khán giả rất trông đợi vào vai diễn Luna để khẳng định diễn xuất nổi trội của cô nàng.

Cùng với sự xuất hiện bất ngờ của Luna ở cuối tập phim, đoạn preview tập 8 còn dường như đã dấy lên sự kỳ vọng của khán giả khi mối liên kết về thế giới song song đang được lật mở. Ji Hun (Jeong Hyun Jun) - bản nhí "song trùng" của hoàng đế Lee Gon (Lee Min Ho) ở Đại Hàn Dân Quốc còn sống hay đã chết? Liệu biên kịch vàng Kim Eun Sook có thật sự gây thất vọng hay 8 tập phim chỉ để gợi mở một cuộc chiến không thể đoán trước?

Dù đã có những tín hiệu tích cực trong mạch diễn biến nhưng "Quân vương bất diệt" vẫn cần có sự bứt phá hơn nữa. Phần lớn thời lượng phim hiện nay vẫn dành cho những tình tiết dài dòng thiếu liên kết, yếu tố hình sự mờ nhạt, chưa tạo cảm giác hồi hộp cho người xem. Có lẽ vì thế tập 7 vẫn chưa cho thấy biến chuyển về rating, thậm chí còn có sự sụt giảm so với các tập trước. Phim chỉ giữ mức rating 7% và 8.1%, giảm 0.4% và 2.2% so với hai tập lên sóng trước đó. Tính đến thời điểm hiện tại, 7% là rating thấp nhất của bộ phim kể từ khi lên sóng.

Tập 8 "Quân vương bất diệt" sẽ lên sóng vào tối 9/5./.