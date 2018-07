Sau “Maze Runner” đừng bỏ lỡ bom tấn giải trí mới dành cho giới trẻ

Sau sự thành công của series Maze Runner, “ông lớn” 20th Century Fox tiếp tục đưa loạt tiểu thuyết The Darkest Minds (tựa Việt hoá: Trí lực siêu phàm) của nữ tiểu thuyết gia lừng danh Alexandra Bracken lên màn ảnh rộng, hứa hẹn mở ra một loạt phim khoa học viễn tưởng – hành động xuất sắc dành cho giới trẻ.

Poster phim The Darkest Minds - Trí lực siêu phàm.

Sức hút từ cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất của New York Times

Alexandra Bracken là một trong những tác giả được giới trẻ Mỹ yêu thích nhất. Cô chắp bút cho nhiều cuốn sách nổi tiếng như Star Wars Episode IV A New Hope: The Princess, the Scoundrel, and the Farmboy; series Passenger…

Đặc biệt, loạt tiểu thuyết The Darkest Minds được xem là dấu mốc lớn nhất trong sự nghiệp của cô. Loạt truyện ly kỳ gồm 6 quyển, luôn nằm trong top những tác phẩm bán chạy nhất của New York Times, tạo nên một cộng đồng người hâm mộ khổng lồ.

Quyển cuối cùng sẽ được xuất bản vào cuối tháng 7 này. Nắm bắt được sức hút của loạt truyện đình đám này, năm 2014, hãng 20th Century Fox đã lập tức mua bản quyền chuyển thể thành phim. Đây được xem là một chuỗi phim nhiều tham vọng của nhà “Cáo”.

Một phiên bản trẻ của “X-Men”

Lấy chủ đề về siêu năng lực và sự trỗi dậy của giới trẻ, The Darkest Minds đặt bối cảnh ở thế giới tương lai, nơi một loại virus bí ẩn giết chết hàng loạt trẻ em trên thế giới.

Số ít sống sót bắt đầu sở hữu những siêu năng lực nguy hiểm. Những đứa trẻ bị bắt đưa vào những trại cải tạo đặc biệt của chính phủ và được phân loại sức mạnh theo màu sắc: xanh lá (trí tuệ siêu việt), xanh dương (di chuyển đồ vật), màu vàng (kiểm soát dòng điện) và màu cam (điều khiển tâm trí).

Tại đây, cô bé Ruby Rose 16 tuổi đã cùng những người bạn bắt đầu hành trình trốn chạy để tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn. Trên suốt chặng đường đó, họ rơi vào những cái bẫy quỷ quyệt của chính phủ, đồng thời khám phá được những năng lực tiềm ẩn của bản thân.

The Darkest Minds dự kiến khởi chiếu tại các rạp từ ngày 3/8 trên toàn quốc./.