“Tòa tháp chọc trời” bất ngờ vượt lên đứng đầu phòng vé Việt Nam

Sau thành công của tác phẩm đình đám - "Central Intelligence", một lần nữa đạo diễn Rawson Marshall Thurber kết hợp với Dwayne Johnson đã khuấy đảo màn ảnh rộng tháng 7 năm nay với siêu phẩm "Tòa tháp chọc trời" (Tựa gốc: Skyscraper).

The Rock trong "Tòa tháp chọc trời".

Lần này khán giả sẽ được mãn nhãn với các phân cảnh vượt qua khói lửa liên hoàn, những pha thót tim đầy nguy hiểm do Will Sawyer (The Rock) cùng người bạn đồng hành là cô vợ Sarah Sawyer (Neve Campbell) và hai đứa con thơ. Thể loại phim hành động đan xen tình cảm gia đình chắc hẳn sẽ mang đến cho khán giả những giây phút hồi hộp nhưng cũng không kém phần xúc động. Chính bởi vậy, trong tuần vừa qua, "Tòa tháp chọc trời" đã kiếm về cho nhà sản xuất 65,9 triệu USD trên toàn thế giới, đồng thời đứng đầu doanh thu tại các thị trường Đức, Áo, Hà Lan, Malaysia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Đài Loan.

Tại thị trường Bắc Mỹ khó tính, bộ phim đã nhanh chóng lọt top 3 phim có doanh thu cao nhất. Còn riêng tại Việt Nam, bộ phim cũng đã leo lên ngôi vương phòng vé tuần với 14,5 tỷ đồng thu về cùng gần 200,000 lượt xem mặc dù ra cùng tuần với trận chung kết World Cup 2018.

Truyện phim xoay quanh Will Sawyer, một cựu chỉ huy tài ba của Đội cứu hộ FBI nhận nhiệm vụ đánh giá về mức độ rủi ro để xác định được độ an toàn của Tháp Ngọc - toà tháp cao và hiện đại bậc nhất thế giới, cũng như những hạn chế về mặt an ninh của nó. Đó là biểu tượng của công nghệ tân tiến, nhưng song song với đó là rất nhiều rủi ro mà con người không thể lường trước được, và từ đây biến cố bắt đầu xảy đến với gia đình anh. Với những pha liều mình trong hoàn cảnh nguy hiểm “ngàn cân treo sợi tóc” để cứu lấy các con, Will và Sarah Sawyer đã chính thức trở thành cặp đôi phụ huynh “ngầu nhất” trên màn ảnh rộng tính từ đầu năm 2018./.