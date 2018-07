Trailer của phim có Á hậu Huyền My đóng gây sốt tại Myanmar

Vào năm 2015, Huyền My từng nhận lời tham dự một bộ phim điện ảnh nhằm thắt chặt tình hữu nghị giữa Việt Nam và Myanmar mang tên "The lover with beautiful heart". Tuy nhiên, do điều kiện khách quan nên bộ phim chưa thực hiện được. Vì thế, nhà sản xuất quyết định thay đổi kịch bản khác phù hợp hơn để kịp gửi lời mời hợp tác với Huyền My như dự kiến ban đầu.

Sau thời gian dài chuẩn bị, Á hậu Huyền My đã sang Myanmar tham gia bộ phim điện ảnh đầu tay có tên "Bridge of cloud - Cầu Mây, được sản xuất bởi một trong những công ty truyền thông hàng đầu của Myanmar". Huyền My và hai diễn viên phim "Cầu Mây". Trong phim, Huyền My đóng cặp cùng Nay Toe - một nam diễn viên nổi tiếng từng đoạt giải Myanmar Academy Awards 2009. Huyền My thoại bằng tiếng Anh và được phụ đề tiếng Myanmar. Tuy bộ phim của Huyền My chưa công chiếu nhưng đã rất hot. Truyền thông của Myanmar chia sẻ rằng hiện tại cái tên của Á Hậu Hoa hậu Việt Nam Huyền My đã lọt top tìm kiếm trên nhiều trang web tìm kiếm đất nước này. Ngoài ra, trailer của bộ phim "Cầu Mây" cũng hút sự chú ý của cộng đồng mạng Myanmar khi đạt tới gần nửa triệu views. Nhạc phim cũng được chú ý không kém. Thậm chí, những cảnh lãng mạn giữa hai diễn viên Nay Toe và Huyền My được nhiều bạn trẻ cover rất thú vị và hài hước. Phim kể về c ô May (My) và anh chàng Daniel (Nay Toe) quen nhau bên Australia và đã đính hôn. Sau đó Daniel về Myanmar và bị mất trí nhớ rồi lạc đến một ngôi làng. Ở đó quen và có tình cảm với cô bác sỹ cứu chữa mình. May sang Myanmar tìm Daniel hy vọng Daniel sẽ phục hồi trí nhớ và quay về Australia với mình. Và cũng từ đây, cặp đôi đã trải qua nhiều sóng gió để có thể về bên nhau vì hơn cả, đó là tình yêu chân thành và sự trong sáng của May đã dẫn lối Daniel.../.