Vì sao “Men in Black” là thương hiệu phim ăn khách nhất thế giới?

Ba phần phim của "Men In Black" đã thu về tới 1,6 tỷ USD trên toàn cầu. Sau 7 năm chờ đợi, những “điệp vụ áo đen” sẽ có màn trở lại đầy trông đợi trong "Men In Black: International".

Vậy điều gì đã khiến Men In Black trở nên thành công và thu hút đến vậy?

"Men In Black" (MIB) là bộ phim khoa học viễn tưởng, hài hành động được chuyển thể từ loạt truyện cùng tên của tác giả Lowell Cunningham và Sandy Carruthers, được xuất bản lần đầu vào năm 1990. Bộ phim xoay quanh tổ chức ngầm có tên "Men In Black" gồm những đặc vụ mặc quân phục đen có nhiệm vụ bảo vệ nhân loại khỏi những hiểm họa từ những sinh vật ngoài không gian. Những điệp viên này còn có nhiệm vụ giám sát những sinh vật ngoài hành tinh sống trên Trái Đất và đảm bảo sự hiện diện bí mật của các sinh vật này.

Xuyên suốt 3 phần phim, hai điệp viên bí ẩn J và K đã phải đối mặt với đủ loại quái vật dưới vô vàn hình dạng khác nhau trên khắp nước Mỹ.

Sang tới phần 4, "Men In Black: International" sẽ không chỉ còn nằm trong địa phận nước Mỹ mà sẽ được mở rộng sang tận nước Anh xa xôi. Tại đây các đặc vụ áo đen sẽ phải đối đầu với một chủng tộc ngoài hành tinh có khả năng sao chép thành bất cứ ai. Khán giả cũng sẽ được khám phá thêm về tổ chức MIB bí ẩn và cách vận hành của các chi nhánh trên toàn thế giới.

Một trong những yếu tố khiến Men In Black được yêu mến bởi đông đảo khán giả chính nhờ sự kết hợp đầy ăn ý của các diễn viên tên tuổi.

Tommy Lee Jones và Will Smith đã được Sonnenfeld chọn mặt gửi vàng, tạo thành một “cặp bài trùng” đầy ăn ấn tượng xuyên suốt 3 phần của "Men In Black". Ngoài những pha hành động bắt mắt tới nghẹt thở, Will và Tommy còn có những màn tung hứng thú vị cùng những mảng miếng hài hước đầy tiếng cười. Sự trái ngược giữa đặc vụ J - một anh chàng mau miệng, nhanh nhưng mắc tính hấp tấp với đặc vụ K - một người đàn ông đứng tuổi, lạnh lùng hay nhăn nhó nhưng lại rất bá đạo.

Cặp đôi đặc vụ trẻ tuổi M và H do “thần sấm” Chris Hemsworthvà Tessa Thompson thủ vai.

Hình ảnh về hai đặc vụ áo đen trên tay vũ khí tiêu diệt người ngoài hành tinh đã trở thành một biểu tượng của điện ảnh Hollywood. Tuy nhiên, sau 3 phần gắn bó hai điệp viên kỳ cựu J và K sẽ không quay trở lại màn ảnh mà thay vào đó là cặp đôi đặc vụ trẻ tuổi M và H do “thần sấm” Chris Hemsworthvà Tessa Thompson thủ vai.

Đều là những gương mặt quen thuộc trên màn ảnh, Chris và Tessa đã từng kết hợp rất ăn ý khi tạo thành một cặp đôi “trái khoáy” trong "Thor: Ragnarok".

Bên cạnh đó, những phân cảnh hành động nghẹt thở với kỹ xảo hoành tráng, chắc chắn sẽ không làm những người hâm mộ lâu năm của thương hiệu đình đám này thất vọng. Đặc biệt là dưới sự chỉ đạo sản xuất của Steven Spielberg tài với F. Gary Gray - đạo diễn của nhiều tác phẩm bom tấn như Friday hay Fast and Furious 8,.. Sự kết hợp mới mẻ này cũng sẽ là một điểm nhấn sáng giá đánh dấu sự trở lại lần này của "Men In Black: International"./.