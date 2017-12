Warner Bros: Thăng hoa cảm xúc điện ảnh trong năm 2018

1. Tomb Raider - Dự kiến khởi chiếu 16.03.2018

Sau thành công của Bí Mật Ngôi Mộ Cổ (2001 và 2003), năm 2018 các nhà làm phim tiếp tục đưa video game nổi tiếng Tomb Raider lên màn ảnh rộng. Lần này, Tomb Raider kể về cuộc hành trình của Lara Croft trong việc nỗ lực hoàn thành một nghiên cứu khảo cổ và vô tình phát hiện ra bí mật về sự mất tích của cha cô…

Nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar Alicia Vikander có màn vào vai ấn tượng trong Tomb Raider.

Nữ chính Lara của bộ phim lần này thuộc về bông hồng Thụy Điển Alicia Vikander. Sau The Man From U.N.C.L.E (2015) và Ex Machina (2015), đây sẽ là dự án hành động tiếp theo của nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar này.

Tomb Raider được thực hiện bởi đạo diễn Roar Uthaug, người từng được biết đến qua các tác phẩm như The Wave (2015), Escape (2012), Cold Prey (2006),... và quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như Alicia Vikander, Walton Goggins, Hanal John-Kamen,… và đặc biệt là nam thần của làng điện ảnh Hoa Ngữ - Ngô Ngạn Tổ.

2. Ready Player One - Dự kiến khởi chiếu 30.03.2018

Được nhào nặn bởi đôi bàn tay của đạo diễn nổi tiếng Steven Spielberg, Ready Player One được mệnh danh là một trong những siêu phẩm đáng mong chờ nhất của năm 2018. Bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết ăn khách cùng tên của tác giả Ernerst Cline, lấy bối cảnh thế giới tương lai năm 2044, khi cả nhân loại đang đắm chìm trong một trò chơi online mang tên Oasis.

Nội dung phim là cuộc hành trình của chàng trai trẻ Wade Owen Watts (Tye Sheridan thủ vai) đi truy tìm những Trứng Phục sinh (Easter Egg) được cất giấu trong trò chơi của James Donovan Halliday (Mark Rylance đóng) chế tạo ra. Theo luật chơi, người chơi nào tìm được Trứng Phục sinh đầu tiên sẽ được thừa kế đế chế game khổng lồ này.

Bộ phim có sự quy tụ của dàn diễn viên Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, T. J. Miller, Mark Rylance, …

3. Rampage - Dự kiến khởi chiếu 20.04.2018

Thêm một dự án chuyển thể từ game video sẽ được Warner Bros. giới thiệu đến khán giả trong năm 2018 chính là Rampage. Ngay từ khi dự án được công bố năm 2015 với sự tham gia của nam diễn viên The Rock - Dwayne Johnson, bộ phim đã thu hút sự quan tâm của giới truyền thông và đông đảo người hâm mộ.

Bộ phim kể về nhà sinh vật học Davis Okoye có mối liên kết khắng khít với George - một chú gorilla lưng bạc được anh chăm sóc từ nhỏ. Một tai nạn ngoài ý muốn đã làm biến đổi gorilla thành quái vật khổng lồ hung hăng.

Gorilla cùng những sinh vật bị biến đổi khác đã tấn công con người và đẩy nhân loại đứng trước hiểm họa diệt vong. Liệu Davis Okoye sẽ làm gì để giành chiến thắng, không chỉ để ngăn chặn một thảm họa toàn cầu, mà còn để cứu gorilla đã từng là bạn tốt của mình? The Crock - Dwayne Johnson sẽ thủ vai chính trong Rampage.

Ngôi sao hành động nổi tiếng Dwayne Johnson sẽ vào vai nhà sinh vật học Davis Okoye. Sát cánh bên anh trong bộ phim sẽ là nữ diễn viên da màu xinh đẹp Naomie Harris – người từng thủ vai bond girl và xuất hiện ấn tượng trong bộ phim đoạt giải Oscar năm rồi Moonlight.

Bộ phim được chỉ đạo bởi đạo diễn Brad Peyton và quy tụ dàn diễn viên gồm:Naomie Harris, Malin Åkerman, Joe Manganiello, Jake Lacy, Marley Shelton và Jeffrey Dean Morgan….

4. A Star is Born - Dự kiến khởi chiếu 05.2018

A Star is Born là sản phẩm tâm huyết của nam tài tử Bradley Cooper khi anh góp mặt trong cả 3 vai trò đồng sản xuất, đồng biên kịch, đạo diễn kiêm nam chính.

Đây là dự án phim ca nhạc làm lại từ tác phẩm nổi tiếng A Star is Born (1937) - vốn là nguồn cảm hứng bất tận cho điện ảnh. Cốt truyện phim xoay quanh câu chuyện của một phụ nữ trẻ, yêu âm nhạc và vừa dấn thân vào ngành giải trí âm nhạc.

Cô gặp gỡ và đem lòng yêu một ngôi sao nhạc rock and roll – người luôn chỉ nhìn thấy sự nghiệp của cô ngày một khởi sắc còn bản thân lại ngày càng đi xuống.

Bradley Cooper và Lady Gaga sẽ kết đôi trong A Star is Born.

Ngay sau khi công bố dự án, bộ phim đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả do câu chuyện gốc quá nổi tiếng và bởi dàn diễn viên đình đám Bradley Cooper, Lady Gaga, Sam Elliott, Andrew Dice Clay, Dave Chappelle, …

Đặc biệt, sự xuất hiện của Lady Gaga trong vai nữ chính được xem là một trong những điểm nhấn ấn tượng của bộ phim. Sau màn thể hiện ấn tượng trong American Horror Story, khán giả sẽ tiếp tục chứng kiến sự lột xác và trưởng thành của nữ ca sĩ này trong vai trò diễn viên. Bên cạnh đó, sự kết hợp giữa Bradley Cooper và Lady Gaga cũng khiến công chúng khá tò mò và chờ đợi.

5. Ocean's 8 - Dự kiến khởi chiếu 08.06.2018

Ocean's 8 là một trong những dự án phim được khán giả mong chờ ngay từ khi trailer được tung ra do quỵ tụ dàn diễn viên hùng hậu. Đội ngũ làm nên bộ phim này là những cái tên lớn từng đoạt giải Osar như Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Matt Damon và cả những ca sĩ nổi tiếng như Rihanna và Zayn Malik.

Ocean’s 8 quy tụ dàn diễn viên chính hùng hậu.

Bộ phim sẽ tiếp tục xoay quanh vụ trộm ngoạn mục của một băng nhóm tại sự kiện lớn hằng năm Met Gala được tổ chức ở New York. Băng nhóm chuyên nghiệp này bao gồm Amita – chuyên gia về trang sức (Mindy Kaling), Constance – người chuyên móc túi (Awkwafina), Tammy – người phụ nữ sống tại vùng ngoại ô (Sarah Paulson), Nine Ball - tay lừa đảo (Rihana).

Bên cạnh đó, Lou (Cate Blanchett) và Rose (Helena Bonham Carter) cũng trở thành hai thành viên của hội này. Bộ phim được nhào nặn bởi bàn tay của đạo diễn Gary Ross – chủ nhân của tác phẩm Seabiscuit (2003) được đề cử giải Oscar năm nào.

6. The Nun - Dự kiến khởi chiếu 13.07.2018

Thừa thắng xông lên với thể loại phim kinh dị, Warner Bros. tiếp tục gửi đến khán giả tác phẩm mới của đạo diễn Corin Hardy. Như vậy là nữ tu ma quỷ Valak gây sốt trong cộng đồng mê phim ảnh năm nào đã chính thức có bộ phim riêng dành cho mình.

Bộ phim xoay quanh câu chuyện kỳ dị và bí ẩn sau cái chết của một nữ tu trẻ ở tu viện Rumani. Khi đó, một linh mục -với quá khứ ám ảnh - và một mục sư - chưa thực hiện lời tuyên thệ cuối cùng - được Vatican cử đến để điều tra sự việc.

Họ đã cùng nhau khám phá ra một sự thật khủng khiếp. Không chỉ gặp nguy hiểm về mạng sống, cả hai còn phải đối mặt với sự đe dọa về đức tin lẫn linh hồn trước một thế lực tàn độc đội lốt một nữ tu ma quỷ.

Bộ phim hứa hẹn sẽ có những phân cảnh hồi hộp về sự chiến đấu giữa con người và thế lực quỷ dữ ám ảm như The Conjuring năm nào. Bộ phim có sự góp mặt của dàn diễn viên: Taissa Farmiga, Demián Bichir, Charlotte Hope và Bonnie Aarons…

7. Teen Titans Go! To The Movie – Dự kiến khởi chiếu 27.07.2018

Teen Titans Go! To The Movie là tác phẩm hoạt hình dựa trên series phim truyền hình cùng tên về các siêu anh hùng. Bộ phim được thực hiện bởi đạo diễn Aaron Horvath và Peter Rida Michail và có sự tham gia lồng tiếng của các diễn viên Greg Cipes, Scott Menville, Khary Payton, Tara Strong, Hynden Walch, Will Arnett, Kristen Bell…

Bộ phim kể về hành trình của các nhân vật Titan, trong đó có Robin là trưởng nhóm, và gồm các thành viên khác như Beast Boy, Starfire, và Raven…. hứa hẹn sẽ mang đến những tiếng cười thoải mái và giờ phút thư giãn thông qua những cuộc đấu tranh, những xích mích và buồn vui trong tình bạn.

8. The Meg – Dự kiến khởi chiếu 10.08.2018

Những con cá mập chưa bao giờ thôi là nguồn cảm hứng cho điện ảnh, và năm 2018, hãng Warner Bros. tiếp tục mang lên màn ảnh những con cá mập ám ảnh người xem với The Meg. Đây là bộ phim thuộc thể loại kinh dị hành động do Jon Turteltaub đạo diễn.

Một chiếc tàu ngầm dưới lòng biển sâu bị tấn công bởi một sinh vật khổng lồ và đầy nguy hiểm được cho là đã tuyệt chủng từ lâu. Hậu quả là khiến cả đoàn người bị mắc kẹt dưới đáy Thái Bình Dương và bị đe dọa tính mạng.

Thời gian trôi qua, một đội chuyên gia thợ lặn mà đứng đầu là Jonas Taylor (Jason Statham), nhà đại dương học người Trung Quốc (Winston Chao), cháu gái ông là Suyin (Lý Băng Băng) đã đến để giải cứu đoàn tàu.

Nhưng không ai ngờ rằng, kẻ thù của họ lại chính là kẻ săn mồi to lớn và vĩ đại nhất lịch sử – một con cá mập thời tiền sử dài 75 foot thường được biết đến với cái tên Megalodon. The Meg hứa hẹn sẽ mang đến những phút giây nghẹt thở với con kẻ săn mồi ấn tượng.

Như vậy là sau Fast & Furious, Jason Statham tiếp tục có tác phẩm điện ảnh hành động cho riêng mình. Lần này, Jessica McNamee là người có cơ hội trở thành cô đào xinh đẹp sánh đôi bên cạnh nam tài tử. Ngoài ra, bộ phim có sự tham gia của các diễn viên Lý Băng Băng, Winston Chao, Ruby Rose, Rainn Wilson, Cliff Curtis, Robert Taylor, …

9. Smallfoot - Dự kiến khởi chiếu 14.09.2018

Smallfoot là một bộ phim hoạt hình hài hước dành cho mọi độ tuổi. Bộ phim kể về phát hiện bất ngờ của Yeti – một sinh vật Bigfoot – về một chủng loài trong truyền thuyết mà từ lâu bộ tộc vẫn hay gọi là Smallfoot (Chân Nhỏ). Bộ phim sẽ là một câu chuyện hài hước về tình bạn, lòng dũng cảm và niềm vui khám phá cuộc sống.

Dự án hoạt hình này dựa trên một câu chuyện của Sergio Pablos và được đạo diễn bởi Karey Kirkpatrick – người từng được biết đến với Over the Hedge (2006) và Imagine That (2009). Bộ phim có sự tham gia lồng tiếng của dàn diễn viên nổi tiếng Channing Tatum, James Corden, Zendaya, Common, LeBron James, … Trong phim, Channing Tatum sẽ hóa thân thành một người tuyết Migo cực kỳ sợ con người.

Trong trailer, Migo đã có một nhận xét hết sức hài hước về con người: “Đó là một sinh vật đáng sợ với hàm răng trắng hoàn hảo và hơi thở giống như bạc hà mát lạnh và phần lông duy nhất mà nó có trên toàn bộ cơ thể chính là nhúm lông trên đầu!”

10. Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald – Dự kiến khởi chiếu 16.11.2018

Sau thành công củaSinh Vật Huyền Bí và Nơi Tìm Ra Chúng phần 1, Warner Bors. thừa thắng xông lên với phần hai và mạnh dạn bổ sung thêm nhiều nhân vật có mối liên kết với Harry Potter để khán giả cảm thấy thú vị hơn.

Cảnh phim mở đầu sau một vài tháng khi Newt Scamander (Eddie Redmayne) giúp vén màn bí mật và bắt giữ phù thủy bóng tối Gellert Grindelwald (Johnny Depp).

Tuy nhiên, Grinderwald đã làm một cuộc tẩu thoát ngoạn mục và thu nạp được lực lượng những người đi theo mình. Người duy nhất trong hoàn cảnh bấy giờ có thể ngăn chặn Grindelwald chính là Albus Dumbledore (Jude Law).

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald với đội hình đầy đủ các nhân vật.

Cuộc hành trình chống lại thế lực bóng tối này còn có sự góp mặt của Tina (Katherine Waterson), Queenie (Alison Sudol) và Jacob (Dan Fogler). Đây sẽ là phép thử để mọi người chứng minh lòng trung thành khi đối mặt với thế lực bóng đêm.

Đăc biệt, bộ phim sẽ mở rộng thế giới pháp thuật từ New York đến London và cả Paris.

Đạo diễn David Yates sẽ tiếp tục chỉ đạo phần hai của bộ phim với phần kịch bản được chấp bút bởi chính tác giả J. K. Rowling.

Bộ phim còn có sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng Eddie Redmayne, Jude Law, Johnny Depp, Callum Turner,… và hứa hẹn sẽ có nhiều tình tiết hấp dẫn fan hâm mộ của truyện lẫn tác phẩm điện ảnh.

11. Aquaman – Dự kiến khởi chiếu 21.12.2018

Trong năm 2018, khán giả sẽ được tái ngộ với Jason Momoa trong một vai diễn còn ngầu hơn trong Game of Thrones – Aquaman.

Đây là phần phim riêng về anh chàng hải vương Aquaman trong vũ trụ điện ảnh DC. Trong phim, Jason Momoa sẽ sánh đôi cùng Amber Heard – vợ cũ của nam tài tử Johnny Deep - trong vai nữ hoàng Mera.

Jason Momoa lực lưỡng trong tạo hình của Aquaman.

Câu chuyện của Aquaman tiếp nối sau những sự kiện xảy ra trong Justice League – Liên Minh Công Lý.

Theo đó, Arthur Curry/Aquaman bắt đầu trị vì vương quốc dưới biển sâu Atlantics, và đứng trong tình thế khó xử là những cư dân trên cạn luôn gây ô nhiễm môi trường toàn cầu trong khi người dân Atlantics luôn sẵn sàng để chiếm lấy đất liền.

Bên cạnh đó, hải vương Aquaman còn phải đối mặt với những kẻ thù lăm le đe đọa nền hòa bình và yên ổn của vương quốc mình.

Bộ phim được thực hiện với nhiều cảnh quay dưới nước để tăng độ chân thật cho tác phẩm. Chỉ đạo bộ phim lần này là đạo diễn James Wan, người đứng sau những bộ phim ăn khách đình đám như Insidious, The Conjuring, Fast & Furious 7, … Bộ phim có sự góp mặt của các diễn viên như Jason Momoa, Amber Heard, Patrick Wilson, Willem Dafoe./.