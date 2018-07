Yêu lại lần nữa với “Mamma Mia! Here we go again“

Sau 10 năm, người hâm mộ cuối cùng đã có cơ hội trở lại hòn đảo Hy Lạp xinh đẹp cùng những giai điệu tình yêu bất hủ của ABBA với phần hai "Mamma Mia! Here we go again".

Bối cảnh phim vẫn diễn ra tại hòn đảo Kalokairi huyền diệu, lúc này cô bé Sophie (Amanda Seyfried) trở lại với mong muốn hoàn thành ước mơ xây dựng khách sạn tại hòn đảo tình yêu của mẹ. Cô gái trẻ hoang mang trước lựa chọn tình yêu và ước mơ thì hai người bạn thân của mẹ cô (Christine Baranski và Julie Walters) quyết định kể lại việc Donna đã từng kiên cường như thế nào.

Bộ phim vẫn giữ nguyên tinh thần và giai điệu của phần phim đầu tiên nhưng cũng không kém phần ý nghĩa



Phần hậu truyện của "Mamma Mia!" là bản tình ca ngọt ngào của một thời thơ mộng cùng những mối tình nồng cháy trong quá khứ của cô nàng Donna. Hình ảnh cô gái Donna trẻ trung xinh đẹp và đầy nhiệt huyết của năm 1979 được tái hiện rõ nét. Một Donna ngây ngô vừa tốt nghiệp, đang muốn lao vào hành trình khám phá thế giới và bản thân.

Hình ảnh cô gái Donna trẻ trung xinh đẹp và đầy nhiệt huyết được Lily James tái hiện rõ nét.

Bộ phim xây dựng theo kết cấu đan xen giữa hiện tại và quá khứ đưa khán giả vào chuyến hành trình ngược thời gian để chiêm ngưỡng tuổi trẻ đầy mộng mơ, hoài bão và cuồng nhiệt yêu thương cùng Lily James, nữ diễn viên thủ vai Donna.

Sở hữu giọng hát trong trẻo, ngọt ngào cùng lối diễn cuốn hút, Lily James đã trở thành cái tên được lựa chọn để đóng vai Donna thời trẻ. Nhà sản xuất Craymer đã không tiếc những lời khen có cánh để dành tặng cho nữ diễn viên tài ba này: “Lily đã thể hiện đúng tinh thần của Donna. Đó là một sự lựa chọn hoàn hảo cho vai diễn này".

Nữ diễn viên Lily James khẳng định rằng Donna là một vai diễn vừa thú vị lại vừa đầy ắp những thách thức.

Trên đường khám phá và trải nghiệm tuổi trẻ, Donna đã gặp đượcba mối tình khiến cô không thể nào quên trong cuộc đời. Đặt chân đến thành phố lãng mạn Paris, cô gặp một anh chàng nghệ sĩ với tâm hồn bay bổng nhưng hay ngại ngùng Harry (Hugh Skinner thủ vai). Nhưng tình yêu chẳng kéo dài bao lâu khi cô vẫn muốn tiếp tục chuyến hành trình của tuổi trẻ.

Chuyện tình lãng mạn của Donna và anh chàng nghệ sĩ Harry Bright được diễn tả qua bài hát "Waterloo" nổi tiếng

Đến với hòn đảo xinh đẹp của đất nước Hy Lạp, cô đã có chuyến vượt đại dương cùng anh chàng “đẹp trai nhất thế giới” Bill (Josh Dylan). Sau đó là chàng kiến trúc sư Sam (Jeremy Irvine) mang vẻ ngoài lãng tử mà Donna đã tình cờ gặp dưới mưa trên đảo.

Tưởng chừng như cô gái trẻ đã tìm thấy tìm được tình yêu cuộc đời với chàng kiến trúc sư.

Cô tìm được tình yêu cuộc đời trên hòn đảo Kalokairi, nhanh chóng quyết định ở lại đây để xây dựng cuộc sống cùng chàng kiến trúc sư. Nhưng tình yêu của cô lại không thể hoàn hảo khi người yêu bỏ về đất liền với hẹn ước cũ, để lại Donna với trái tim tan vỡ, cất lên những lời sầu muộn: “I have been cheated by you since you know when…”.

Nhóm Dynamos trình diễn ca khúc bất hủ "Mamma Mia!" dành cho Donna với trái tim tan vỡ.

Khán giả được sống lại với những giai điệu đầy màu sắc của ABBA, đồng thời cũng có nhiều trải nghiệm mới mẻ khi lắng nghe các ca khúc được tô màu bởi tâm trạng của nhân vật và những khung cảnh phóng khoáng của vùng đảo Địa Trung Hải.

Cảm xúc tình yêu, hứng khởi của tuổi trẻ được thể hiện qua những giai điệu như "I Have a dream", "Why did it have to be me","Mamma Mia!",...cùng lối diễn tràn đầy sức sống của dàn diễn viên trẻ sẽ khiến người xem cùng ngân nga theo những giai điệu quen thuộc.

Sophie đã thay thế mẹ để thể hiện ca khúc "Angel Eyes" sau khi cô phát hiện ra mình mang thai.

Gác lại những câu chuyện tình yêu trong quá khứ, bản nhạc "Dancing Queen" bất tử của ban nhạc ABBA kéo người xem trở lại câu chuyện hiện tại, câu chuyện đoàn tụ với yêu thương trọn vẹn khi các nhân vật cùng nhau trở về hòn đảo năm xưa.

Sự xuất hiện của Meryl Streep ở cuối phim là lời giải đáp cho bí ẩn về sự tồn tại của nhân vật Donna trung niên ở phần phim này.

"Mamma Mia! Here we go again" tiếp tục mang đến cho người xem những trải nghiệm cảm xúc tuyệt vời và tiếng cười sảng khoái qua nhiều tình tiết hài hước. Các ca khúc của ABBA cũng được lồng ghép một cách khéo léo vào mạch phim, đẩy cảm xúc của các nhân vật lên cao trào.

Quy tụ những diễn viên trẻ tài năng cùng sự trở lại của dàn diễn viên gạo cội :Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth cùng sự xuất hiện đặc sắc của Cher đã giúp "Mamma Mia 2" nhận được số điểm cao ngất ngưởng 85% của Rotten Tomatoes và đang nằm trong nhóm top đầu của mùa phim hè 2018.

Bộ phim đã truyền tải một thông điệp ý nghĩa về gia đình và cuộc sống qua những thước phim ca nhạc sống động.



Khung cảnh tráng lệ của biển xanh, nắng vàng và vẻ đẹp thanh bình của hòn đảo nhỏ đã để lại những ấn tượng đẹp trong lòng khán giả. Bộ phim đã truyền tải một thông điệp ý nghĩa về gia đình và cuộc sống qua những thước phim ca nhạc sống động.

Giai điệu về tình yêu, con người và hương vị cuộc sống trong "Mamma Mia! Here we go again" vẫn cứ ngân dài bất tận kể cả khi bộ phim đã khép lại, giống như những ca khúc còn sống mãi của ABBA./.

