Disney đối mặt với thực tế khắc nghiệt khi phòng vé toàn cầu bị thu hẹp

Năm 2023, Disney đã có một sự ra mắt đáng thất vọng với "Ant-Man and the Wasp: Quantumania", một bộ phim Marvel hiếm hoi có khả năng lỗ hàng chục triệu USD sau khi ra rạp. Bộ phim là một nỗi thất vọng không chỉ với khán giả đại chúng, mà còn với chính những người hâm mộ loạt phim siêu anh hùng của nhà Marvel. Tiếp theo phải kể đến "Nàng tiên cá" phiên bản live-action. Mặc dù rất được kỳ vọng nhưng sau khi ra mắt, bộ phim vẫn không đạt được doanh thu mong đợi, thậm chí có khả năng chịu lỗ. "Elemental" của Pixar cố gắng trong việc bù lại tiền cho Disney nhưng một lần nữa cũng thất bại.

Gần đây nhất, "Indiana Jones and the Dial of Destiny" với khoản đầu tư lên đến gần 300 triệu USD dường như cũng không còn giữ chân được khán giả như trước. Điều đáng nói là, series phim này là một trong những loạt phim đáng tôn trọng nhất màn ảnh nhưng cũng không thể thu hút thêm những khán giả mới.

Về lý thuyết, tất cả những bộ phim kể trên đều có vẻ như hội tụ đủ những yếu tố để tạo nên thành công vang dội. Tuy nhiên, thực tế là sự thảm bại tại phòng vé cho thấy Disney cần xem lại cách vận hành của mình để lấp đầy chỗ trống tại các rạp.

Theo Variety, bộ phim dự kiến có thể kiếm được nhiều tiền nhất của Disney trong năm nay có thể là "Guardians of the Galaxy Vol.3" với 835 triệu USD. Đây sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 2014 Disney không có bộ phim nào cán mốc 1 tỷ USD (không tính 2 năm đại dịch 2020 và 2021). Trong khi đó, năm 2022, Disney thu về hàng loạt bom tấn phòng vé như "Black Panther: Wakanda Forever", "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" và điển hình nhất là "Avatar: The Way of Water" - bộ phim có doanh thu cao thứ 3 mọi thời đại. Đặc biệt, năm 2019 Disney từng lập kỉ lục với 7 bộ phim vượt mốc 1 tỷ USD.

Có nhiều vấn đề khác đang hoành hành tại "Vương quốc Phép thuật" Disney những ngày này, một trong số đó là kinh phí sản xuất phim. Vì chiến lược toàn diện được áp dụng trên mọi bộ phim, mỗi dự án của Disney đều yêu cầu ngân sách sản xuất ít nhất là 200 triệu USD, cùng với đó là chi phí cho việc quảng bá là khoảng 100 triệu USD.

Điều đó đồng nghĩa với việc phim của Disney có xuất phát điểm cao hơn các đối thủ để hòa vốn phòng vé. Trong quá khứ, những khoản ngân sách này là hợp lý để những bộ phim vượt mốc 1 tỷ USD một cách dễ dàng. Nhưng ở thời điểm hiện tại, rủi ro trở nên cao hơn khi thị trường Trung Quốc không còn là sự đảm bảo cho doanh thu phòng vé do căng thẳng với phương Tây và thị hiếu thay đổi. Kết quả là doanh thu phòng vé quốc tế đã giảm xuống, gây ra những hậu quả lớn đối với lợi nhuận của Disney.

Jeff Bock - nhà phân tích của Exhibitor Relations cho biết: "Bất cứ thứ gì Disney tung ra trong năm 2019 đều kiếm được 1 tỷ USD. Thế nhưng giờ đây, việc phát hành một bộ phim trên toàn thế giới trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Bối cảnh quốc tế đã thay đổi". Trong khi đó, Brandon Nispel - một nhà phân tích nghiên cứu vốn chủ sở hữu của KeyBanc Capital Markets cho biết, Disney đang lỗ nhiều hơn mọi người nghĩ và thị trường trở nên bão hòa nhanh hơn mọi người tưởng tượng. Nếu như Disney vẫn tiếp tục đi theo hướng phim thương mại và đẩy mạnh những bộ phim với nội dung lặp đi lặp lại, chắc chắn Disney sẽ còn thảm bại hơn nữa.

Là một tập đoàn truyền thông rộng lớn, Disney thực tế đang phải đối mặt với các vấn đề trên mọi mặt. Bob Iger, người đã trở lại làm Giám đốc điều hành sau một thời gian ngắn gián đoạn, đang đấu tranh với tình trạng bất ổn Phố Wall, về khả năng không sinh lời của Disney. Tất cả những điều này đang làm giảm giá cổ phiếu của Disney (giảm gần 7% so với năm trước), nhiều hơn so với những khó khăn đến từ những bộ phim mới nhất của hãng.

Mọi hãng phim đều đang phải vật lộn với những thực tế khắc nghiệt này khi doanh thu phòng vé giảm khoảng 20% so với thời điểm trước đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, Disney trong lịch sử đã là ông vua trị vì trong nhiều năm và sự "sụp đổ" như hiện tại khiến người trong ngành vô cùng lo lắng. Mọi vấn đề của hãng đều ảnh hưởng nghiêm trọng tới toàn bộ ngành điện ảnh hiện nay.