Đông Hùng: "Nếu không có vợ động viên thì chắc chắn sẽ không có tôi ngày hôm nay"

Đông Hùng là cái tên quen thuộc với khán giả yêu nhạc. Anh từng tham gia cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2012, Vietnam Idol 2014, The winner is 2015. Đông Hùng được khán giả yêu mến nhờ chất giọng khỏe, hát được nhiều phong cách âm nhạc. 10 năm gắn bó với âm nhạc, nhưng phải đến bây giờ, anh mới có cho mình một dự án âm nhạc đầu tay mang tên The 30? Project bao gồm 1 CD Album và 1 Music Video ca nhạc.

Trong quá khứ, Đông Hùng từng trải qua biến cố khi bị chủ nợ của mẹ chém. Mẹ anh vay nặng lãi và làm ăn thua lỗ, khiến anh phải thay bà cật lực trả nợ trong nhiều năm. Hiện tại, Đông Hùng đã trả xong nợ cho mẹ, anh được tự do bay bổng, thả trôi xem âm nhạc sẽ đưa mình đến đâu.

Nam ca sĩ Đông Hùng.

PV: Album đầu tay ra mắt sau 10 năm gắn bó với âm nhạc. Anh có cảm thấy như thế hơi muộn không?

Đông Hùng: Trước đây, tôi chưa từng nghĩ sẽ có một sản phẩm âm nhạc của riêng mình. Tuy nhiên 10 năm cầm mic chả lẽ không có sản phẩm nào thực sự nghiêm túc. Đầu năm nay Đông Hùng với sự cổ vũ của vợ quyết tâm thực hiện một sản phẩm gì đó kỷ niệm 10 năm hoạt động. Đông Hùng rất may mắn khi được làm việc với các nhạc sĩ lớn để tạo ra album này.

PV: Vậy Đông Hùng kỳ vọng gì ở dự án lần này?

Đông Hùng: Hy vọng của Đông Hùng đương nhiên là mọi người sẽ đón nhận sản phẩm âm nhạc này, bởi vì đây là công sức của không chỉ là một mình Đông Hùng. Đây là công sức của toàn bộ cả một ekip. Đặc biệt tôi muốn gửi lời cảm ơn vợ – giám đốc sản xuất của dự án The 30? Project. Nếu không có vợ động viên, ủng hộ thì chắc chắn dự án này sẽ không ra đời.

Album lần này cũng chính là cột mốc đầu tiên của Đông Hùng và có thể từ bây giờ trở đi Đông Hùng thực sự sống trong âm nhạc của mình.

PV: Vì sao anh lựa chọn "Gánh đời" để làm MV duy nhất trong dự án âm nhạc lần này?

Đông Hùng: Trong thời điểm khó khăn nhất của Đông Hùng trước đây, nhạc sĩ Đức Trí đã gửi tặng tôi bài hát “Gánh đời”. Nhưng bây giờ tôi mới có thể đưa bài hát vào dự án 30?, bởi tôi muốn đưa bài hát về đúng vị trí của nó là trong album kỷ niệm 10 năm ca hát.

Ca khúc "Gánh đời" của nhạc sĩ Đức Trí như nói lên cuộc đời Đông Hùng. Sau khi thu âm, tôi gửi lại bài cho nhạc sĩ và nhạc sĩ Đức Trí cảm thấy rất hài lòng.

PV: Trong MV “Gánh đời” có một số chi tiết nhắc lại thời kỳ Đông Hùng bị các con nợ của người thân bám đuổi, thậm chí hành hung. Đến thời điểm hiện tại, biến cố đã qua, cảm xúc của anh như thế nào?

Đông Hùng: Tôi biết ơn tất cả những gì đã trải qua. Câu chuyện thời gian đó đã xảy ra rồi, tôi không muốn cứ nhắc lại mãi. Lấy vợ và có con là cột mốc lớn khiến tôi có nhiều thay đổi. Bây giờ tôi chỉ muốn được thả trôi với âm nhạc. Tôi muốn biết âm nhạc sẽ đưa mình tới đâu.

Ai cũng sẽ có khó khăn trong cuộc sống. Điều quan trọng là từ những khó khăn đó chúng ta nhìn ra được là bản thân mình và đối diện với nó như thế nào. Tôi may mắn khi luôn luôn có bạn bè, luôn có một người hậu phương rất là vững chắc ở phía sau và đặc biệt có một điểm cổ vũ hết sức to lớn đó là bé Viết Nam ở nhà nữa.

PV: Âm nhạc của Đông Hùng bây giờ sẽ khác so với 10 năm trước chứ?

Đông Hùng: Không, âm nhạc của Đông Hùng vẫn vậy, vẫn là những gì mà quý vị vẫn đang nhìn thấy. Nhưng điều quan trọng thay đổi ở đây, đó là sự chỉn chu. Tôi muốn chỉn chu hơn trong cách mà mình đưa những bài hát đến với quý vị khán giả chứ không chỉ đơn thuần là mình hát những bài hát mình thích, hát những bài mình yêu mến nữa. Hy vọng là trong quãng đường sau này, quý vị khán giả sẽ đều ủng hộ cho sự thay đổi này của Đông Hùng.

PV: Bà xã hỗ trợ anh trong công việc và cuộc sống như thế nào?

Đông Hùng: Đồng nghiệp thường nói rằng tôi đang có một “cục vàng” bên cạnh. Tôi vui lắm vì cuối cùng cũng được mang vợ ra khoe và thấy mọi người yêu cô ấy nhiều thế nào. Cuộc đời tôi trải qua nhiều cột mốc. Nhưng cột mốc đáng nhớ nhất trong đời là lấy vợ, có con. Vợ đã cùng với tôi đi qua rất nhiều những chặng đường khó khăn. Nếu không có vợ động viên và ủng hộ thì chắc chắn sẽ không có tôi ngày hôm nay.

PV: Nhìn lại 10 năm qua, Đông Hùng thấy âm nhạc đã đem đến cho mình những gì?

Đông Hùng: Thành công lớn nhất trong âm nhạc của Hùng chính là những khán giả của Hùng. Đó chính là những người mà yêu giọng hát của Đông Hùng, yêu những bài hát của Đông Hùng, kể cả đó là những bài hát cover. Trong 10 năm qua, bản thân tôi rất ít khi ra mắt sản phẩm, ra mắt bài hát mới. Chính vì thế, tôi cảm thấy biết ơn khi đến tận bây giờ mình vẫn còn được nhiều khán giả nghĩ đến, vẫn còn được nhiều người nói đến, rồi những bầu show vẫn tiếp tục gọi điện cho mình. Đó là may mắn không phải chỉ của riêng tôi đâu mà là của bất kỳ một người nghệ sĩ nào.

Đông Hùng và vợ

PV: Nhiều người coi tuổi 30 là một cột mốc trong cuộc sống cũng như sự nghiệp. Vậy Đông Hùng ở tuổi 30 đã có những gì?

Đông Hùng: Sau 10 năm thì cuộc đời Hùng đã có những sự thay đổi lớn, có vợ, có con, có căn nhà đầu tiên, đây là thành quả lớn nhất của một người đàn ông. Khi hậu phương đã vững thì chuyện tiến tới tương lai bao xa không còn quan trọng. Hùng mãn nguyện khi có người bạn đồng hành tuyệt vời, khi chia sẻ được cùng nhau những khoảnh khắc bình yên, những phút giây ấm áp quây quần cùng cả gia đình. Tất cả những điều đó đã tạo nên một Đông Hùng ở tuổi 30 rất khác.

Có lẽ ngay tại thời điểm này con đường âm nhạc của Đông Hùng mới thật sự bắt đầu?... Hùng biết ơn cuộc đời đã cho Hùng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Biết ơn vì mỗi sáng thức giấc đều biết mình cần phải cố gắng vì điều gì. Nếu định nghĩa được 2 từ “hạnh phúc” thì đối với Hùng hạnh phúc là biết “đủ”. Đối với Hùng, cuộc sống hiện tại là “đủ”.

PV: Xin cảm ơn anh!./.