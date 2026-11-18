Theo Kế hoạch số 6192 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp, Lễ giỗ cụ Nguyễn Sinh Sắc được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, dự kiến có khoảng 300 đại biểu tham dự cùng đông đảo người dân và du khách. Phần lễ gồm 3 nghi thức chính là cúng Tiên thường, lễ chính giỗ và cúng Hậu thường. Trong đó, lễ cúng Tiên thường diễn ra lúc 15 giờ ngày 4/12 tại Đền thờ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, với khoảng 50 đại biểu tham dự. Lễ chính giỗ bắt đầu lúc 8 giờ ngày 5/12 tại khu vực quảng trường trước tượng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, dự kiến có khoảng 300 đại biểu và nhân dân tham dự. Lễ cúng Hậu thường được tổ chức lúc 15 giờ cùng ngày tại Đền thờ cụ, với khoảng 50 đại biểu tham dự. Các nghi thức được thực hiện theo phong tục, tập quán truyền thống dân gian, thể hiện sự trang nghiêm và lòng thành kính đối với cụ.

Điểm nhấn của lễ giỗ năm nay là phần hội diễn ra xuyên suốt 3 ngày, với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và trải nghiệm phong phú, tạo không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, phục vụ nhu cầu tham quan, thưởng lãm của người dân và du khách. Trong đó, có hoạt động trình diễn các nghề thủ công truyền thống được ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; trưng bày ảnh chuyên đề “Sắc Sen”, triển lãm tranh, tượng và tổ chức cho du khách trải nghiệm in tranh. Bên cạnh đó, người dân và du khách còn được thưởng thức các chương trình biểu diễn Lân - Sư - Rồng, thể dục dưỡng sinh, tham gia hội thi chọi chim nghệ thuật và nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho thanh thiếu nhi.

Các hoạt động giáo dục, khuyến khích phát triển văn hóa đọc cũng được chú trọng thông qua hội thi vẽ tranh, mô hình thư viện - bảo tàng lưu động và không gian đọc sách trải nghiệm. Đặc biệt, tại lễ giỗ còn bố trí các gian hàng giới thiệu ẩm thực, sản phẩm OCOP, đặc sản Đồng Tháp, quà lưu niệm và tổ chức hoạt động ẩm thực từ thiện phục vụ người dân.

Ông Nguyễn Bình Minh, Phó giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp thông tin về việc tổ chức Lễ giỗ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc lần thứ 97

Thông qua các hoạt động, Lễ giỗ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc lần thứ 97 không chỉ là dịp để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Đồng Tháp bày tỏ lòng thành kính, tri ân đối với thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và quảng bá hình ảnh đất và người Đồng Tháp đến với du khách trong và ngoài tỉnh.

Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (1862–1929), là thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, quê ở làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Xuất thân trong gia đình nghèo, nhờ nghị lực và tinh thần hiếu học, cụ đỗ Cử nhân năm 1894 và Phó bảng năm 1901. Cụ Nguyễn Sinh Sắc từng làm quan dưới triều Nguyễn, nhưng với tấm lòng yêu nước, thương dân, cụ không màng danh lợi, thường bênh vực người nghèo và bất bình trước sự áp bức của thực dân, phong kiến. Sau khi rời quan trường, cụ đi nhiều nơi, dạy học, bốc thuốc chữa bệnh và giao lưu với các sĩ phu yêu nước. Năm 1917, cụ đến Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, sinh sống, chữa bệnh và gắn bó với người dân địa phương. Ngày 27/10 năm Kỷ Tỵ (1929), cụ qua đời tại làng Hòa An, Cao Lãnh, hưởng thọ 67 tuổi. Cuộc đời cụ Nguyễn Sinh Sắc là tấm gương sáng về tinh thần hiếu học, lòng yêu nước, thương dân và nhân cách thanh cao, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng Nhân dân Đồng Tháp.

Bên trong đền thờ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại phường Cao Lãnh

Khu di tích cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp được khởi công xây dựng ngày 22/8/1975 và khánh thành ngày 13/2/1977. Đây là công trình thể hiện lòng thành kính, tri ân của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Đồng Tháp đối với thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Qua nhiều lần đầu tư, tôn tạo và mở rộng, khu di tích hiện có diện tích gần 9 ha, gồm nhiều hạng mục như khu mộ, đền thờ, nhà trưng bày, nhà sàn Bác Hồ và mô hình làng Hòa An xưa. Ngày 11/9/2025, Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt, trở thành địa chỉ đỏ trong giáo dục truyền thống yêu nước và thu hút du khách đến tham quan, tưởng niệm.