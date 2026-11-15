Đồng Tháp đặt mục tiêu đón 50 triệu lượt khách du lịch vào năm 2030

Theo đó, Kế hoạch số 1723 của UBND tỉnh Đồng Tháp nhằm mục tiêu phát triển du lịch Đồng Tháp theo hướng hiện đại, xanh, thông minh, bền vững, chất lượng cao và giàu bản sắc; hình thành hệ sinh thái du lịch đồng bộ, có sự liên kết chặt chẽ giữa các ngành, lĩnh vực, địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng. Đồng Tháp chú trọng khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa, lịch sử, sinh thái, sông nước, nông nghiệp, làng nghề, biển và biên giới, hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng, khác biệt, có giá trị gia tăng cao.

Khách tham quan, trải nghiệm tại Đồng Tháp

Đồng Tháp phấn đấu từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực phát triển thương mại, dịch vụ, nông nghiệp, giao thông vận tải, công nghiệp văn hóa, kinh tế số, kinh tế đêm, kinh tế biển và các ngành, lĩnh vực liên quan; góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân.

Cụ thể, đến năm 2030, tỉnh Đồng Tháp đặt mục tiêu thu hút 50 triệu lượt khách du lịch, tăng bình quân 9% mỗi năm; trong đó, có 6 triệu lượt khách quốc tế, tăng bình quân 15%. Tổng thu từ du lịch đạt 35.000 tỷ đồng, đóng góp từ 5% - 8% vào GRDP của tỉnh.

Ngành du lịch Đồng Tháp định hướng phát triển đồng bộ 3 trục du lịch động lực gồm: Sông Tiền - sinh thái - miệt vườn; Đồng Tháp Mười - sinh thái - di tích - tâm linh; biển - nghỉ dưỡng chất lượng cao. Đồng thời, phát huy không gian du lịch biên giới, cửa khẩu và các tuyến du lịch đường thủy, đường bộ kết nối Tiểu vùng sông Mekong.

Chùa Mẹ Nam Hải Tiền Giang là điểm nhấn về du lịch tâm linh tại tỉnh Đồng Tháp

Bên cạnh đó, tỉnh Đồng Tháp phấn đấu hình thành, nâng cấp các sản phẩm du lịch chất lượng cao, kinh tế đêm, du lịch xanh, du lịch nông nghiệp - nông thôn - cộng đồng, du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch MICE, du lịch văn hóa, mua sắm gắn với sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương.

Định hướng đến năm 2045, tỉnh phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh, đóng góp từ 10% - 12% GRDP. Đồng Tháp hướng đến phát triển du lịch hiện đại, xanh, thông minh, bền vững, chất lượng cao và giàu bản sắc; trở thành điểm đến hấp dẫn, khác biệt, có thương hiệu trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Trong 10 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh Đồng Tháp ước đón 6,5 triệu lượt khách, tăng 19,5%, đạt 81,3% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 590.000 lượt. Tổng thu từ du lịch ước đạt 3.700 tỷ đồng, tăng 12,1%, đạt 77,1% kế hoạch năm. Nhiều điểm, khu du lịch trên địa bàn tỉnh đang thu hút du khách như: Cồn Thới Sơn, làng cổ Đông Hòa Hiệp, Trại rắn Đồng Tâm, bãi biển Gò Công và các điểm du lịch tâm linh như chùa Liên Hoa (Mẹ Nam Hải Tiền Giang), chùa Mẹ Mẫu Tiền Giang, chùa Vĩnh Tràng...