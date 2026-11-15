English
/ DU LỊCH
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đồng Tháp đặt mục tiêu đón 50 triệu lượt khách du lịch vào năm 2030

Chủ Nhật, 08:01, 15/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành kế hoạch về triển khai thực hiện các nội dung nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Theo đó, Kế hoạch số 1723 của UBND tỉnh Đồng Tháp nhằm mục tiêu phát triển du lịch Đồng Tháp theo hướng hiện đại, xanh, thông minh, bền vững, chất lượng cao và giàu bản sắc; hình thành hệ sinh thái du lịch đồng bộ, có sự liên kết chặt chẽ giữa các ngành, lĩnh vực, địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng. Đồng Tháp chú trọng khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa, lịch sử, sinh thái, sông nước, nông nghiệp, làng nghề, biển và biên giới, hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng, khác biệt, có giá trị gia tăng cao.

Dong thap dat muc tieu don 50 trieu luot khach du lich vao nam 2030 hinh anh 1
Khách tham quan, trải nghiệm tại Đồng Tháp

Đồng Tháp phấn đấu từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực phát triển thương mại, dịch vụ, nông nghiệp, giao thông vận tải, công nghiệp văn hóa, kinh tế số, kinh tế đêm, kinh tế biển và các ngành, lĩnh vực liên quan; góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân.

Cụ thể, đến năm 2030, tỉnh Đồng Tháp đặt mục tiêu thu hút 50 triệu lượt khách du lịch, tăng bình quân 9% mỗi năm; trong đó, có 6 triệu lượt khách quốc tế, tăng bình quân 15%. Tổng thu từ du lịch đạt 35.000 tỷ đồng, đóng góp từ 5% - 8% vào GRDP của tỉnh.

Ngành du lịch Đồng Tháp định hướng phát triển đồng bộ 3 trục du lịch động lực gồm: Sông Tiền - sinh thái - miệt vườn; Đồng Tháp Mười - sinh thái - di tích - tâm linh; biển - nghỉ dưỡng chất lượng cao. Đồng thời, phát huy không gian du lịch biên giới, cửa khẩu và các tuyến du lịch đường thủy, đường bộ kết nối Tiểu vùng sông Mekong.

Dong thap dat muc tieu don 50 trieu luot khach du lich vao nam 2030 hinh anh 2
Chùa Mẹ Nam Hải Tiền Giang là điểm nhấn về du lịch tâm linh tại tỉnh Đồng Tháp

Bên cạnh đó, tỉnh Đồng Tháp phấn đấu hình thành, nâng cấp các sản phẩm du lịch chất lượng cao, kinh tế đêm, du lịch xanh, du lịch nông nghiệp - nông thôn - cộng đồng, du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch MICE, du lịch văn hóa, mua sắm gắn với sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương.

Định hướng đến năm 2045, tỉnh phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh, đóng góp từ 10% - 12% GRDP. Đồng Tháp hướng đến phát triển du lịch hiện đại, xanh, thông minh, bền vững, chất lượng cao và giàu bản sắc; trở thành điểm đến hấp dẫn, khác biệt, có thương hiệu trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Trong 10 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh Đồng Tháp ước đón 6,5 triệu lượt khách, tăng 19,5%, đạt 81,3% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 590.000 lượt. Tổng thu từ du lịch ước đạt 3.700 tỷ đồng, tăng 12,1%, đạt 77,1% kế hoạch năm. Nhiều điểm, khu du lịch trên địa bàn tỉnh đang thu hút du khách như: Cồn Thới Sơn, làng cổ Đông Hòa Hiệp, Trại rắn Đồng Tâm, bãi biển Gò Công và các điểm du lịch tâm linh như chùa Liên Hoa (Mẹ Nam Hải Tiền Giang), chùa Mẹ Mẫu Tiền Giang, chùa Vĩnh Tràng...

hoat-dong-di-xuong-ba-la-tren-con-thoi-son-co-thoi-diem-qua-tai.jpg

Đồng Tháp đón làn sóng du khách, nhiều điểm tham quan quá tải

VOV.VN - Những ngày gần đây, nhiều điểm, khu du lịch ở tỉnh Đồng Tháp ghi nhận lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tăng đột biến, hứa hẹn một năm khởi sắc của ngành du lịch địa phương. Đây là tín hiệu vui báo hiệu những khởi sắc của ngành du lịch của cửa ngõ Miền Tây.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Du lịch Đồng Tháp tăng tốc, nâng sức hút mùa cao điểm
Du lịch Đồng Tháp tăng tốc, nâng sức hút mùa cao điểm

VOV.VN - Năm 2026, ngành du lịch tỉnh Đồng Tháp ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Lượng khách tăng, nhiều sản phẩm du lịch mới được hình thành, chất lượng dịch vụ từng bước được nâng lên dù chịu tác động từ những khó khăn của tình hình kinh tế trong nước và thế giới.

Du lịch Đồng Tháp tăng tốc, nâng sức hút mùa cao điểm

Du lịch Đồng Tháp tăng tốc, nâng sức hút mùa cao điểm

VOV.VN - Năm 2026, ngành du lịch tỉnh Đồng Tháp ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Lượng khách tăng, nhiều sản phẩm du lịch mới được hình thành, chất lượng dịch vụ từng bước được nâng lên dù chịu tác động từ những khó khăn của tình hình kinh tế trong nước và thế giới.

Nhiều điểm du lịch tâm linh ở Đồng Tháp thu hút ngày càng đông khách tham quan
Nhiều điểm du lịch tâm linh ở Đồng Tháp thu hút ngày càng đông khách tham quan

VOV.VN - Trong những tháng đầu năm nay, ngành du lịch tỉnh Đồng Tháp tiếp tục đạt thành quả cao, lượng khách đến tham quan ngày càng tăng, nhất là tại các điểm du lịch tâm linh thu hút nhiều du khách gần xa.

Nhiều điểm du lịch tâm linh ở Đồng Tháp thu hút ngày càng đông khách tham quan

Nhiều điểm du lịch tâm linh ở Đồng Tháp thu hút ngày càng đông khách tham quan

VOV.VN - Trong những tháng đầu năm nay, ngành du lịch tỉnh Đồng Tháp tiếp tục đạt thành quả cao, lượng khách đến tham quan ngày càng tăng, nhất là tại các điểm du lịch tâm linh thu hút nhiều du khách gần xa.

Đồng Tháp tổ chức lễ hội “Sắc màu di sản” tại Làng cổ Đông Hòa Hiệp
Đồng Tháp tổ chức lễ hội “Sắc màu di sản” tại Làng cổ Đông Hòa Hiệp

VOV.VN - Ông Võ Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp cho biết, tỉnh đang triển khai tổ chức Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VII.

Đồng Tháp tổ chức lễ hội “Sắc màu di sản” tại Làng cổ Đông Hòa Hiệp

Đồng Tháp tổ chức lễ hội “Sắc màu di sản” tại Làng cổ Đông Hòa Hiệp

VOV.VN - Ông Võ Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp cho biết, tỉnh đang triển khai tổ chức Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VII.

 
Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực