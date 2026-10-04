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Đồng Tháp tổ chức lễ hội “Sắc màu di sản” tại Làng cổ Đông Hòa Hiệp

Chủ Nhật, 16:23, 04/10/2026
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VOV.VN - Ông Võ Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp cho biết, tỉnh đang triển khai tổ chức Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VII.

Theo đó, Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VII có chủ đề “Sắc màu di sản”, sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 22-11 tại xã Cái Bè (tỉnh Đồng Tháp) với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch và trải nghiệm cộng đồng đặc sắc.

Theo kế hoạch, Lễ khai mạc diễn ra vào tối 19/11/2026, tại sân lễ Nhà văn hóa ấp An Lợi, xã Cái Bè với chương trình gồm nghệ thuật chào mừng, phát biểu khai mạc của lãnh đạo UBND tỉnh, trình chiếu video clip giới thiệu Làng cổ Đông Hòa Hiệp, nghi thức khai mạc và trình diễn pháo hoa nghệ thuật. 

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Khu Làng cổ Đông Hòa Hiệp tại xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp

Đến với Lễ hội, du khách có thể tham quan các nhà cổ, trải nghiệm không gian Dòng chảy di sản, không gian làng nghề, trò chơi dân gian, gói bánh tét truyền thống; thưởng thức Không gian Chợ nổi - Ẩm thực “Hương sắc phương Nam”, Chương trình trình diễn nghệ thuật trên sông và “Đêm nhà cổ lên đèn”.

Trong khuôn khổ Lễ hội còn  diễn ra Hội thảo “Đề án bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật kiến trúc các nhà cổ, làng cổ gắn với phát triển du lịch” tại Nhà cổ Ông Ba Đức; tái hiện nghi thức cúng đình, Cuộc thi “Cây bẹo Cái Bè”, các hoạt động trải nghiệm và Đêm hội “Tuổi trẻ với Sắc màu Đông Hòa Hiệp”.

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Khách quốc tế đến tham quan Làng cổ Đông Hòa Hiệp

Không chỉ tái hiện những nét sinh hoạt văn hóa truyền thống, Lễ hội năm nay còn chú trọng tạo sản phẩm và trải nghiệm mới cho du khách, kết nối không gian nhà cổ với văn hóa chợ nổi, làng nghề, ẩm thực, sản phẩm địa phương và các hoạt động sáng tạo. Các hoạt động được tổ chức theo hướng tăng sự tham gia của cộng đồng, để di sản không chỉ được bảo tồn mà còn trở thành nguồn lực phục vụ phát triển du lịch và kinh tế địa phương.

Trước khi Lễ hội chính thức diễn ra, nhiều hoạt động truyền thông, quảng bá được triển khai như: Cuộc thi thiết kế Logo Làng cổ Đông Hòa Hiệp; Cuộc thi ảnh, video clip “Khoảnh khắc Đông Hòa Hiệp”; Hội thi “Cổng làng kể chuyện”; Chương trình Famtrip “Làng cổ Đông Hòa Hiệp - Từ di sản đến sản phẩm du lịch”; xây dựng bộ thông điệp truyền thông, các ấn phẩm quảng bá và tăng cường giới thiệu Lễ hội trên báo chí, truyền hình, mạng xã hội.  Trong chuỗi hoạt động còn có cuộc thi sáng tác bài hát ca khúc và vọng cổ với chủ đề “Đông Hòa Hiệp - miền nhớ, miền thương” do Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh chủ trì. 

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Khách tham quan nhà cổ Ba Đức tại xã Cái Bè- một trong những ngôi nhà cổ nhiều năm tuổi tại Làng cổ

Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VII năm 2026 được kỳ vọng tạo thêm điểm nhấn cho du lịch Đồng Tháp, đồng thời lan tỏa giá trị của một làng cổ Nam Bộ giàu bản sắc đến đông đảo người dân và du khách.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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