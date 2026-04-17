Dùng công nghệ số lan toả văn hoá đọc

Cầm trên tay những cuốn sách quý về các danh nhân, các chặng đường lịch sử; tra cứu cả triệu đầu sách, tài liệu số bằng thiết bị thông minh… độc giả nhiều lứa tuổi, đặc biệt là các em học sinh thích thú tham quan không gian trưng bày sách tại Bảo tàng – Thư viện tỉnh Quảng Ninh sáng 17/4. Đây là một trong những hoạt động hấp dẫn chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V năm 2026 và phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Ninh năm 2026.

Học sinh nhiều khu vực đồng bào dân tộc thiểu số được tạo cơ hội để tham gia nhiều hoạt động phát triển văn hoá đọc

Em Trần Ngọc Hân, học sinh lớp 9 Trường Tiểu học và THCS Bình Khê (phường Bình Khê) hào hứng khi cùng bạn bè tới giao lưu trong lễ khai mạc. Trường của em là 1 trong 5 ngôi trường tại khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được trao tặng sách để phát triển thư viện trong dịp này. Đồng thời, những học sinh người Sán Dìu, người Tày như em cũng rất mong chờ Cuộc thi Tuyên truyền, giới thiệu sách sẽ tổ chức vào ngày 21/4 tới đây ngay tại ngôi trường của mình.

Học sinh hào hứng với nhiều đầu sách hay, đặc biệt là sách về tri thức, công nghệ thông tin...

"Em rất choáng ngợp khi tới Thư viện tỉnh, ở đây có rất nhiều sách lịch sử hay, nhiều ý nghĩa. Sắp tới em mong là thư viện trường mình có thêm nhiều sách thơ, sách truyện lịch sử về Quảng Ninh, về đất nước mình. Em cũng hay tìm sách ở trên mạng, vì đọc ở đâu cũng thế, miễn sao mình có thể tiếp thu kiến thức tốt nhất, hiểu được ý nghĩa của những cuốn sách này", Trần Ngọc Hân háo hức chia sẻ.

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc, tỉnh Quảng Ninh còn tổ chức hàng loạt hoạt động tuyên truyền, giới thiệu sách, lan tỏa phong trào đọc trong trường học, phát triển tủ sách cộng đồng, đẩy mạnh thư viện số… Thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và các chương trình hành động của Trung ương, của tỉnh về phát triển văn hóa Việt Nam, Quảng Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030 có khoảng 80% người dân duy trì thói quen đọc sách. Trong bối cảnh kỷ nguyên số, địa phương cũng xác định công nghệ là công cụ quan trọng để mở rộng không gian đọc.

Các trường học tại khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (Bình Khê, Kỳ Thượng, Đông Ngũ, Bình Liêu, Hoành Mô) nhận trao tặng sách cho thư viện

Ngoài sách in truyền thống, các cấp ngành, gia đình, nhà trường phối hợp để định hướng người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ lựa chọn, tiếp cận và khai thác tri thức một cách hiệu quả trong môi trường số thông qua sách điện tử, sách nói, thư viện số. Qua đó không chỉ khuyến khích việc đọc mà còn hướng tới hình thành một thế hệ bạn đọc mới, biết ứng dụng công nghệ, biết chia sẻ tri thức và có khả năng lan tỏa những giá trị tích cực trong xã hội.

Bảo tàng - Thư viện tỉnh Quảng Ninh trưng bày, giới thiệu sách, báo và tư liệu theo chủ đề kết hợp trưng bày tài liệu số, ứng dụng mã QR và các nền tảng số nhằm nâng cao trải nghiệm tra cứu và tiếp cận tài liệu cho bạn đọc

Với định hướng phát triển thư viện số, Bảo tàng – Thu viện tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng được kho tài liệu số phong phú với hơn 200 nghìn trang tài liệu địa chí số hoá và hơn 2 triệu tài liệu số, phục vụ hiệu quả cho bạn đọc tra cứu mọi lúc, mọi nơi. "Trong thời gian tới Bảo tàng – Thư viện tỉnh Quảng Ninh sẽ nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng các phòng đọc thông minh, phòng đọc đa phương tiện cho bạn đọc thiếu nhi, bạn đọc trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt chúng tôi tiếp tục số hoá nguồn tài liệu đang có, phục vụ đông đảo hơn bạn đọc và nhân dân", chị Đào Thị Hoài Thu, Trưởng phòng Nghiệp vụ Thư viện, Bảo tàng – Thư viện tỉnh Quảng Ninh cho biết.