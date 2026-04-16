Lan tỏa tri thức từ Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2026

Sự kiện nhằm khẳng định vai trò của sách trong nâng cao tri thức, bồi dưỡng nhân cách, tôn vinh các chủ thể gắn với văn hóa đọc, đồng thời lan tỏa phong trào đọc sách, góp phần xây dựng xã hội học tập và đời sống văn hóa lành mạnh.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Quốc Hoàn (đại diện UBND phường Cửa Nam) nhấn mạnh, trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc càng trở nên cấp thiết, bởi sách không chỉ là kho tàng tri thức mà còn góp phần bồi dưỡng nhân cách, nâng cao dân trí và thúc đẩy sự phát triển bền vững của xã hội. Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam vì thế mang ý nghĩa quan trọng trong việc tôn vinh giá trị của sách, lan tỏa thói quen đọc trong cộng đồng, đồng thời hướng tới xây dựng Phố Sách Hà Nội trở thành không gian văn hóa - sáng tạo tiêu biểu, góp phần phát triển đời sống tinh thần của Thủ đô.

Lãnh đạo phường Cửa Nam biểu dương sự phối hợp, đóng góp tích cực của các đơn vị, Nhà sách, Nhà xuất bản

Năm nay, ngày hội được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, tạo không gian mở để người dân Thủ đô và du khách tham quan, trải nghiệm. Nổi bật là khu trưng bày, triển lãm hàng trăm đầu sách với nội dung đa dạng, tập trung vào các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, cùng nhiều ấn phẩm về văn hóa, con người Hà Nội.

Bên cạnh đó, các gian hàng giới thiệu sách của các nhà xuất bản, đơn vị phát hành được bố trí dọc tuyến phố, thu hút đông đảo bạn đọc. Nhiều hoạt động giao lưu, tọa đàm chuyên đề về văn hóa đọc trong thời đại công nghệ số cũng được tổ chức, góp phần khơi dậy niềm đam mê đọc sách, đặc biệt trong giới trẻ.

Các đại biểu tham quan trưng bày sách hưởng ứng Ngày hội tại Phố sách Hà Nội

Độc giả có cơ hội tham gia chuỗi hoạt động phong phú như giới thiệu sách, kể chuyện và làm theo sách, vẽ tranh theo nội dung sách, xếp sách nghệ thuật; giao lưu, tọa đàm chuyên đề về sách và văn hóa đọc; giao lưu tác giả, tác phẩm.

Đặc biệt, Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội sẽ tổ chức các gian trưng bày, giới thiệu xuất bản phẩm mới phát hành và xếp sách nghệ thuật của các nhà xuất bản, nhà sách cho các Học sinh Tiểu học, THCS trên địa bàn Thành phố. Qua đó góp phần khơi dậy niềm yêu thích đọc sách từ sớm, hình thành thói quen đọc và kỹ năng tiếp cận tri thức, đồng thời nuôi dưỡng ý thức gìn giữ, phát triển văn hóa đọc trong thế hệ trẻ.

Đông đảo phụ huynh dẫn học sinh tham gia Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5

Không chỉ là nơi tôn vinh giá trị của sách, ngày hội còn tạo nên một sân chơi văn hóa lành mạnh, góp phần xây dựng thói quen đọc sách trong cộng đồng, hướng tới hình thành xã hội học tập và phát triển đời sống văn hóa bền vững tại Thủ đô.