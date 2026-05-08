Game Việt đứng trước cơ hội lớn để mở rộng thị trường toàn cầu

Thứ Sáu, 17:54, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Với 8,5 tỷ lượt tải ứng dụng và trò chơi di động trong năm 2025, ngành game Việt đang cho thấy tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ và cơ hội mở rộng ra thị trường toàn cầu.

Thông tin được đưa ra tại Ngày hội Game Việt Nam 2026 diễn ra trong 2 ngày 8-9/5 tại Trung tâm Hội chợ triển lãm SECC (TP.HCM) với chủ đề "Do Local - Go Global”. Sự kiện do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), báo điện tử VnExpress, Liên minh Game Việt Nam và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT phối hợp tổ chức.

Ngày hội có hơn 100 gian hàng từ các nhà phát hành, giúp game thủ trực tiếp trải nghiệm game, giao lưu và kết nối cộng đồng.

Hàng ngàn người tham gia Ngày hội game Việt Nam năm 2026 (ảnh: BTC)

Phát biểu khai mạc, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử cho biết, ngành game là một trong 6 ngành công nghiệp văn hóa trọng điểm cần tập trung đầu tư phát triển, thậm chí Quốc hội còn miễn, giảm thuế thu nhập đối với tổ chức, doanh nghiệp đầu tư sản xuất game của Việt Nam về lịch sử, văn hoá.

Lần đầu tiên, các mảnh ghép của hệ sinh thái game Việt đã được kết nối hoàn chỉnh, gồm 5 nhà: Nhà nước, Nhà phát triển game, Nhà phát hành game, Nhà trường và Nhà esport. Điều đó cho thấy, ngành game Việt đang có cơ hội rất lớn để tăng tốc phát triển. 

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử phát biểu khai mạc

Theo ông Giuseppe Stasolla, Giám đốc Hệ sinh thái Đông Nam Á, Australia và New Zealand của Google Play, năm 2025, Việt Nam tiếp tục ghi nhận cột mốc kỷ lục khi đã có 8,5 tỷ lượt tải ứng dụng và trò chơi di động, tăng trưởng 39%  so với năm 2024, tạo ra khoảng 500.000 việc làm. Doanh thu của các nhà phát hành ứng dụng của Việt Nam đã tăng trưởng tới 69%, gần gấp đôi so với tốc độ tăng trưởng số lượng tải xuống.

Game Việt Nam cần tập trung vào hai yếu tố cốt lõi là tăng trưởng bền vững và trí tuệ nhân tạo (AI). Trong đó, chú trọng việc kết hợp mua hàng trong ứng dụng (in-app purchases) và quảng cáo không gây gián đoạn để giữ chân người dùng lâu dài cũng như chiến lược tập trung vào các thế hệ.

"Thế hệ Gen Z dành trung bình 6,5 giờ mỗi ngày để chơi game,  do vậy các nhà phát triển phải hiểu rõ nhu cầu của thế hệ này cũng như các khu vực địa lý khác nhau để xây dựng sản phẩm phù hợp", ông Giuseppe Stasolla nói.

Ông Giuseppe Stasolla, Giám đốc Hệ sinh thái Đông Nam Á, Australia và New Zealand, Google Play 

Ngoài ra, việc tận dụng AI sẽ giúp các studio game khỏi những tác vụ vận hành bình thường để tập trung vào thế mạnh cốt lõi của người Việt là sự sáng tạo, tính độc đáo và tư duy nghệ thuật để tạo ra sản phẩm hấp dẫn hơn.

Theo thống kê, hệ sinh thái game ở Việt Nam có hơn 210 studio hoạt động tích cực, tập trung ở Hà Nội, TP.HCM. Hơn 27.000 game phát hành mới trong năm 2025.

Game Việt bước ra sân chơi toàn cầu tại Ngày hội Game Việt Nam 2026

VOV.VN - Ngày hội Game Việt Nam 2026 chính thức công bố chuỗi hoạt động trải dài từ đầu năm, cho thấy nỗ lực mở rộng hệ sinh thái số của ngành game trong nước. Với trọng tâm kết nối cộng đồng, doanh nghiệp và nhà phát triển, sự kiện hướng đến mục tiêu đưa sản phẩm và trí tuệ game Việt tiếp cận thị trường quốc tế.

Vũ Hường/VOV-TP.HCM
Tag: game Việt hệ sinh thái game Việt lượt tải game việt ngày hội game Việt Nam
Thể thao điện tử Việt Nam đón tin vui, quyết đạt thành tích cao tại SEA Games 33
VOV.VN - Ngày 25/04, Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA), CTCP dịch vụ trực tuyến FPT (FPT Online) và CTCP Funtap đã ký thỏa thuận hợp tác hướng đến phát triển thể thao thành tích cao cũng như chuyên nghiệp hóa nền thể thao điện tử Việt Nam và các bộ môn thể thao điện tử, bao gồm Mobile Legends: Bang bang.

VOV.VN - Ngày 25/04, Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA), CTCP dịch vụ trực tuyến FPT (FPT Online) và CTCP Funtap đã ký thỏa thuận hợp tác hướng đến phát triển thể thao thành tích cao cũng như chuyên nghiệp hóa nền thể thao điện tử Việt Nam và các bộ môn thể thao điện tử, bao gồm Mobile Legends: Bang bang.

eSports Việt: Thị trường năng động nhất toàn cầu, cán mốc doanh thu 10 triệu USD
VOV.VN - Ông Hans Jagnow – Giám đốc Quan hệ CLB và Tuyển thủ của eSports Foundation (EF) khẳng định Việt Nam không còn chỉ là một thị trường tiềm năng, mà đang phát triển năng động nhất toàn cầu, chuẩn bị cán mốc doanh thu 10 triệu USD vào năm 2030.

eSports Việt: Thị trường năng động nhất toàn cầu, cán mốc doanh thu 10 triệu USD

VOV.VN - Ông Hans Jagnow – Giám đốc Quan hệ CLB và Tuyển thủ của eSports Foundation (EF) khẳng định Việt Nam không còn chỉ là một thị trường tiềm năng, mà đang phát triển năng động nhất toàn cầu, chuẩn bị cán mốc doanh thu 10 triệu USD vào năm 2030.

Khởi động eSports Nations Cup 2026: Bổ nhiệm 700 HLV từ hơn 100 quốc gia
VOV.VN - Đây là đội ngũ HLV đến từ hơn 90 tổ chức eSports hàng đầu trên toàn cầu, và sẽ đảm nhiệm công tác tuyển chọn tuyển thủ và xây dựng đội hình ở các bộ môn thi đấu đồng đội hàng đầu tại eSports Nations Cup 2026.

Khởi động eSports Nations Cup 2026: Bổ nhiệm 700 HLV từ hơn 100 quốc gia

VOV.VN - Đây là đội ngũ HLV đến từ hơn 90 tổ chức eSports hàng đầu trên toàn cầu, và sẽ đảm nhiệm công tác tuyển chọn tuyển thủ và xây dựng đội hình ở các bộ môn thi đấu đồng đội hàng đầu tại eSports Nations Cup 2026.

