Gần 2 thập kỷ, Breaking Bad vẫn khiến người ta “nghiện” khi xem lại

Gần 20 năm trôi qua kể từ ngày lên sóng trên AMC, “Breaking Bad” không chỉ trụ vững trong các bảng xếp hạng mà còn ngày càng “lên men” về giá trị. Đây không phải là kiểu thành công theo thời điểm, mà là một trường hợp hiếm hoi của truyền hình hiện đại: Càng lùi xa, càng được nhìn nhận rõ như một chuẩn mực.

Điều đáng nói là, ở thời điểm ra mắt năm 2008, dự án của Vince Gilligan không hề mang dáng dấp của một “bom tấn”. Dàn diễn viên khi ấy chưa phải những ngôi sao hạng A, cấu trúc câu chuyện xoay quanh một giáo viên hóa học thất bại nghe có vẻ nhỏ bé, thậm chí u ám. Nhưng chính lựa chọn đi ngược kỳ vọng thị trường đã mở ra một cuộc cách mạng âm thầm: Truyền hình không còn chỉ là giải trí kéo dài, mà trở thành không gian cho những bi kịch mang cấu trúc điện ảnh.

Một thí nghiệm kể chuyện gần như hoàn hảo

Trọng tâm của “Breaking Bad” là thí nghiệm về sự biến đổi – không phải biến đổi tình tiết, mà là biến đổi con người. Nhân vật Walter White (Bryan Cranston) được thiết kế như một đường cong đạo đức đi xuống: Từ một người đáng thương trở thành kẻ không thể dung thứ.

Điểm khác biệt nằm ở chỗ, hành trình này không bị “giật cục” bởi kịch tính rẻ tiền. Nó diễn ra chậm, có logic nội tại và gần như không thể đảo ngược. 62 tập phim vận hành như một chuỗi phản ứng hóa học: Mỗi lựa chọn nhỏ tạo ra hệ quả lớn hơn, tích tụ thành thảm họa. Ở đó, khán giả không chỉ theo dõi câu chuyện, mà bị buộc phải đồng lõa với nó.

Nhân vật Jesse Pinkman (Aaron Paul) lại là đối trọng thú vị: Một kẻ tưởng như hư hỏng nhưng lại giữ được phần người lâu hơn. Sự song hành giữa Walter và Jesse tạo nên một trục căng thẳng đạo đức xuyên suốt, khiến bộ phim không bao giờ rơi vào trạng thái một chiều.

Bi kịch kiểu hiện đại: Không có lối thoát

Một trong những lý do khiến "Breaking Bad" dù đã lâu mà không lỗi thời là cách nó được kể bằng hình ảnh. Từ những khung hình sa mạc khô cằn cho đến các bố cục mang tính biểu tượng, bộ phim luôn vận hành như một tác phẩm điện ảnh kéo dài. Màu sắc, góc máy, nhịp dựng… tất cả đều góp phần kể câu chuyện mà đôi khi lời thoại không cần xuất hiện.

Nếu đặt trong truyền thống kịch tính, Breaking Bad mang dáng dấp của một bi kịch Hy Lạp: Nhân vật chính bị dẫn dắt bởi chính lựa chọn của mình, và không thể quay đầu. Nhưng khác với bi kịch cổ điển, bi kịch ở đây không đến từ số phận, mà đến từ hệ giá trị hiện đại – tiền bạc, trách nhiệm gia đình, áp lực thành công.

Walter White khởi đầu bằng một lý do chính đáng, đó là đảm bảo tương lai cho vợ con. Nhưng càng đi xa, động cơ đó càng bị bóp méo. Quyền lực và cái tôi dần thay thế tình yêu thương, đó là điểm mà bộ phim chạm đến một sự thật khó chịu, cái ác không phải lúc nào cũng bắt đầu từ cái ác.

Thành công không chỉ nằm ở giải thưởng

Về mặt thành tích, Breaking Bad gần như không có đối thủ trong giai đoạn 2008–2013: 16 giải Emmy, 2 giải Quả Cầu Vàng, nhiều năm liền được vinh danh là series xuất sắc nhất và được ghi nhận bởi Guinness World Records là một trong những phim có điểm đánh giá cao nhất. Nhưng những con số này chỉ phản ánh một phần.

Quan trọng hơn, bộ phim đã góp phần định hình “Kỷ nguyên Vàng của truyền hình” – nơi những series như The Sopranos hay The Wire được nhìn nhận lại như những tác phẩm nghệ thuật đúng nghĩa. Trong dòng chảy đó, Breaking Bad là điểm hội tụ: Vừa có chiều sâu nhân vật, vừa có cấu trúc kể chuyện chặt chẽ, lại đủ hấp dẫn để chinh phục đại chúng.

Vì sao vẫn đáng xem lại?

Xem lại Breaking Bad hôm nay không chỉ là hoài niệm. Đó là cơ hội để nhìn thấy rõ hơn những lớp nghĩa mà lần xem đầu có thể bỏ lỡ: Cách một ánh nhìn thay đổi, cách một quyết định nhỏ dẫn đến thảm họa hay cách một con người tự viết lại số phận theo hướng tăm tối.

Giữa vô vàn nội dung mới ra đời mỗi ngày, Breaking Bad vẫn giữ được vị trí riêng không phải vì nó từng nổi tiếng, mà vì nó vẫn còn đúng. Đúng với bản chất con người, đúng với xã hội hiện đại, và đúng với cách mà một câu chuyện nên được kể.

Và có lẽ, đó mới là định nghĩa chính xác nhất của một “tượng đài”, không cần phải mới, chỉ cần vẫn khiến người ta không thể rời mắt khi quay lại.