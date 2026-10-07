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Giao lưu văn hóa góp phần gắn kết quan hệ Việt Nam-Argentina

Thứ Tư, 19:49, 07/10/2026
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VOV.VN - Những hình ảnh về cảnh sắc miền Bắc, đời sống nông thôn và văn hóa Gaucho đang mở ra một góc nhìn gần gũi hơn về Argentina với công chúng Việt Nam, qua đó góp phần tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Ngày 7/10, tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Đại sứ quán Cộng hòa Argentina tại Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam và Trường Phổ thông Liên cấp Quốc tế Wellspring tổ chức khai mạc triển lãm ảnh “Cảnh sắc miền Bắc và văn hóa Gaucho Argentina” (Paisajes del Norte & Cultura Gaucha Argentina).

Triển lãm giới thiệu 16 tác phẩm của hai tác giả Juan Cruz Olivieri và Andrea Bañfi, tập trung phản ánh cảnh sắc thiên nhiên, đời sống nông thôn và văn hóa Gaucho của Argentina. Thông qua những tác phẩm này, công chúng Việt Nam có thêm cơ hội khám phá một đất nước rộng lớn và đa dạng ở Nam Mỹ, không chỉ qua phong cảnh mà còn qua con người và những nét văn hóa gắn với đời sống thường nhật.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Argentina tại Việt Nam Alexis Damián Elías Am cho biết Argentina có diện tích gần 3,8 triệu km², trải dài hàng nghìn km từ Bắc xuống Nam, với địa hình đa dạng gồm núi non, sa mạc, rừng, đồng bằng, sông ngòi, sông băng và những vùng lãnh hải rộng lớn.

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Đại biện lâm thời Đại sứ quán Argentina tại Việt Nam Alexis Damián Elías Am phát biểu tại sự kiện

Theo Đại biện lâm thời Argentina, không thể tái hiện một đất nước rộng lớn như Argentina chỉ trong một triển lãm. Vì vậy, chương trình tập trung giới thiệu 16 tác phẩm của hai tác giả Juan Cruz Olivieri và Andrea Bañfi, khắc họa cảnh sắc thiên nhiên, đời sống nông thôn và văn hóa Gaucho của Argentina. Qua những hình ảnh này, công chúng Việt Nam có thêm góc nhìn về một đất nước rộng lớn, đa dạng ở Nam Mỹ.

Đại biện lâm thời Argentina cho rằng việc tìm hiểu văn hóa là một cách để hiểu sâu hơn về con người và xã hội của mỗi quốc gia. Từ những khác biệt trong văn hóa, mỗi bên cũng có thể nhận ra những điểm tương đồng, tạo nền tảng cho sự gắn kết giữa nhân dân hai nước.

“Khi tìm hiểu văn hóa của một đất nước, chúng ta sẽ hiểu hơn vì sao con người ở đó suy nghĩ và hành động theo những cách khác nhau, đồng thời nhận ra những điểm tương đồng. Vì thế, những hoạt động như triển lãm lần này hay Lễ hội Văn hóa Thế giới là những sáng kiến thiết thực giúp tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước”, ông Alexis Am nói.

Bên cạnh triển lãm ảnh, chương trình còn tạo không gian để công chúng trải nghiệm văn hóa Argentina thông qua bánh empanada, rượu vang và trà mate – những nét văn hóa gắn với đời sống và truyền thống nông thôn được thể hiện trong các tác phẩm. 

Tại sự kiện, TS. Đinh Thị Mai, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, cho rằng dù cách xa nhau về địa lý, Việt Nam và Argentina đều có những nền văn hóa đa dạng, phong phú. Giao lưu văn hóa không chỉ giúp giới thiệu những nét đặc trưng của mỗi quốc gia mà còn tạo cơ hội để hai bên tìm thấy những giá trị chung. Đây cũng là nền tảng quan trọng để tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

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TS. Đinh Thị Mai, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát biểu tại sự kiện

“Thông qua triển lãm ảnh và các hoạt động giao lưu văn hóa, chúng ta có thể cảm nhận những nét đặc trưng riêng của mỗi dân tộc, đồng thời nhận thấy những giá trị chung như tình yêu quê hương, sự gắn bó với thiên nhiên và ý thức gìn giữ di sản”, TS. Đinh Thị Mai nói.

Theo Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhấn mạnh, việc phối hợp với các cơ quan ngoại giao, tổ chức khoa học, giáo dục và văn hóa tạo điều kiện để công chúng hai nước có thêm cơ hội gặp gỡ, trao đổi và khám phá văn hóa của nhau. Đây cũng là cách thức hiệu quả để thúc đẩy giao lưu nhân dân, qua đó tạo nền tảng xã hội cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

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Các em học sinh biểu diễn văn nghệ tại triển lãm
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Các đại biểu tham dự triển lãm
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Hai khách mời cùng thưởng thức 1 bức tranh ở buổi triển lãm

 

 
Diệp Thảo/VOV.VN
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