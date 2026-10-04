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Phó Chủ tịch Quốc hội dự bế mạc Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội 2026

Chủ Nhật, 22:01, 04/10/2026
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VOV.VN - Tối nay (4/10), tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long diễn ra Lễ Bế mạc Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II năm 2026, khép lại bốn ngày hội tụ và giao lưu văn hóa sôi động, để lại nhiều dấu ấn với công chúng Thủ đô, du khách trong nước và quốc tế.

Tham dự lễ bế mạc có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, lãnh đạo các bộ, ngành... và các đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế.

Với chủ đề “Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai”, Lễ hội năm nay quy tụ 50 quốc gia, với 45 không gian văn hóa, 19 đoàn nghệ thuật quốc tế, 35 gian hàng ẩm thực, cùng chương trình giới thiệu các tác phẩm điện ảnh đến từ gần 20 nền điện ảnh.

Lễ hội năm 2026 càng có ý nghĩa khi diễn ra vào dịp Việt Nam kỷ niệm 50 năm gia nhập UNESCO, đánh dấu hành trình nửa thế kỷ Việt Nam từ một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh trở thành thành viên tích cực, có trách nhiệm và ngày càng chủ động đóng góp các sáng kiến vào những vấn đề chung của UNESCO và cộng đồng quốc tế.

pho chu tich quoc hoi du be mac le hoi van hoa the gioi tai ha noi 2026 hinh anh 1
Lễ Bế mạc Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II năm 2026

Phát biểu tại Lễ Bế mạc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh khẳng định, 4 ngày qua cũng cho thấy, khi di sản, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, thời trang, ẩm thực, du lịch và các hình thức sáng tạo mới cùng hiện diện trong một không gian đã giúp hình thành những sản phẩm mới, những giá trị mới và tạo ra sức hút đối với mọi người. Đó là một cách rất cụ thể để nhìn nhận vai trò của các ngành công nghiệp văn hóa góp phần chuyển hóa năng lực sáng tạo, bản sắc và tài sản văn hóa thành sức mạnh nội sinh, năng lực cạnh tranh và sức mạnh mềm quốc gia.

Từ Hà Nội, Lễ hội Văn hóa Thế giới gửi tới bạn bè quốc tế thông điệp: “Tôn trọng sự khác biệt để hiểu nhau hơn; chia sẻ các giá trị để gắn kết với nhau hơn; và hợp tác văn hóa để cùng kiến tạo một thế giới văn minh, hòa bình, hợp tác và phát triển.

Điểm nhấn của Lễ Bế mạc là chương trình nghệ thuật gồm hai chương “Những sắc màu gặp gỡ” và “Lời chào từ Việt Nam”, với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật quốc tế và nhiều nghệ sĩ Việt Nam. Trong chương “Những sắc màu gặp gỡ”, những thanh âm và vũ điệu đến từ Iran, Liên bang Nga, Mexico, Myanmar, Bỉ cùng sức trẻ của các nghệ sĩ Việt Nam tạo nên một sân khấu đa sắc màu, nơi những khác biệt về ngôn ngữ và truyền thống gặp nhau trong tinh thần cởi mở, tôn trọng và sẻ chia.

Tiếp nối là “Lời chào từ Việt Nam”, đưa khán giả vào hành trình nghệ thuật từ cội nguồn, qua những miền di sản đến Việt Nam đương đại. Những chất liệu âm nhạc và nghệ thuật truyền thống của các vùng miền được thể hiện trong một không gian trình diễn mới, gửi tới bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, năng động, sáng tạo, cởi mở và kết nối với thế giới.

Tại Lễ Bế mạc, Ban Tổ chức cũng trao Kỷ niệm chương của Lễ hội tới các đoàn quốc tế, thay cho lời cảm ơn và sự ghi nhận đối với những nghệ sĩ, nghệ nhân và những người bạn đã mang tài năng, bản sắc văn hóa và tinh thần sẻ chia đến với Hà Nội.

Lễ hội khép lại, nhưng hành trình kết nối vẫn tiếp tục. Những thanh âm, sắc màu, câu chuyện và tình bạn được hình thành tại Hà Nội sẽ tiếp tục lan tỏa, mang theo hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, thân thiện, sáng tạo và rộng mở đến với bạn bè năm châu.

Bích Ngọc/VOV1
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