Khai mạc lễ hội giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 22

Thứ Sáu, 22:45, 22/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối 22/5, tại Vườn tượng An Hội, phường Hội An, thành phố Đà Nẵng diễn ra lễ khai mạc chương trình “Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 22, Đà Nẵng 2026”.

Sự kiện quy tụ đông đảo đại biểu quốc tế, nghệ sĩ nổi tiếng, các đoàn nghệ thuật Việt Nam - Nhật Bản cùng người dân và du khách tham dự. 

Lễ hội Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản được khởi xướng từ năm 1998 nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. Từ năm 2003 đến nay, lễ hội được tổ chức thường niên, trở thành hoạt động văn hóa đối ngoại tiêu biểu, góp phần vun đắp tình hữu nghị, tăng cường hợp tác và thúc đẩy kết nối sâu sắc giữa hai quốc gia.

khai mac le hoi giao luu van hoa hoi an - nhat ban lan thu 22 hinh anh 1
Không gian sông Hoài lung linh về đêm trong chương trình Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 22

Chương trình Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản trở thành cầu nối văn hóa, góp phần tái hiện sinh động dòng chảy lịch sử và tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước qua nhiều thế kỷ.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, chương trình giao lưu văn hóa năm nay diễn ra trong thời điểm đặc biệt, mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc. Theo bà Nguyễn Thị Anh Thi, di tích Chùa Cầu - công trình biểu tượng vừa hoàn thành trùng tu với sự hợp tác của các chuyên gia Nhật Bản cách đây 2 năm cùng “Không gian giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản” giữa lòng phố cổ là minh chứng sinh động cho sự gắn kết bền chặt giữa 2 đất nước.

khai mac le hoi giao luu van hoa hoi an - nhat ban lan thu 22 hinh anh 2
Tái hiện “Đám rước Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro” - hoạt động nổi bật tại chương trình

“Thành phố Đà Nẵng nói chung, Hội An nói riêng, từ lâu đã là cửa ngõ đón nhận những dòng chảy giao thoa kinh tế, văn hóa sôi động với Nhật Bản. Hiện nay, Nhật Bản liên tục là nhà đầu tư hàng đầu, là đối tác chiến lược của thành phố Đà Nẵng chúng tôi. Bước sang lần thứ 22, sự kiện Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản không chỉ đơn thuần là một hoạt động lễ hội, mà đã trở thành cầu nối để cùng nhau chia sẻ các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời cùng nhau kiến tạo tương lai” , bà Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh.

khai mac le hoi giao luu van hoa hoi an - nhat ban lan thu 22 hinh anh 3
Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại lễ khai mạc chương trình

Chương trình “Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 22, Đà Nẵng 2026” có nhiều hoạt động đặc sắc như: Trải nghiệm không gian văn hóa Việt Nam - Nhật Bản; tái hiện đám rước Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro; trưng bày sách, ảnh về lịch sử giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản; trình diễn nghệ thuật truyền thống, trò chơi dân gian và giao lưu cộng đồng.

khai mac le hoi giao luu van hoa hoi an - nhat ban lan thu 22 hinh anh 4
Các tiết mục văn hóa, nghệ thuật đặc sắc tại chương trình 

Điểm nhấn của sự kiện là chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật phong phú diễn ra xuyên suốt trong không gian phố cổ Hội An, mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm sinh động, giàu cảm xúc, đậm đà bản sắc văn hóa của hai dân tộc Việt Nam - Nhật Bản.

Ông Ito Naoki, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam nhắc lại chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản vào đầu tháng 5 vừa qua. Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Nhật Bản đã nhắc đến thương cảng cổ Hội An và di tích Chùa Cầu như biểu tượng kiến trúc nổi bật gắn liền với mối lương duyên kéo dài hơn 400 năm giữa 2 dân tộc. Theo ông Ito Naoki, Hội An là vùng đất đặc biệt, có thể xem là nơi khởi nguồn của tình hữu nghị giữa Nhật Bản và Việt Nam.

khai mac le hoi giao luu van hoa hoi an - nhat ban lan thu 22 hinh anh 5
Ông Ito Naoki, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc chương trình

Ông Ito Naoki nhấn mạnh, lễ hội là sự kiện mang ý nghĩa sâu sắc nhằm tiếp nối và lưu giữ những giá trị lịch sử cùng mối ân tình giữa nhân dân hai nước trong thời đại ngày nay.

“Từ xa xưa, Hội An đã trở thành trung tâm giao lưu thu hút người người đến từ khắp nơi trên thế giới. Tôi  kỳ vọng rằng, sự kiện này sẽ kế thừa truyền thống của đô thị quốc tế Hội An, đồng thời trở thành hoạt động hấp dẫn mọi người trên thế giới đến với thành phố này, từ đó vun đắp những mối giao lưu và gắn kết mới giữa con người với con người”, Ông Ito Naoki nói.

b2.jpg

Khai mạc Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026

VOV.VN - Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 được tổ chức như một bước đi chiến lược đưa ẩm thực xứ Quảng trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng và góp phần định vị Đà Nẵng là điểm đến ẩm thực hấp dẫn hàng đầu khu vực

Long Phi/ VOV-Miền Trung
Khai mạc Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026

Độc đáo nghi thức “Phong áo Phật” tại Lễ hội làng Keo, Hà Nội

Lễ hội cà phê Việt Nam tại Singapore diễn ra vào ngày 26/6/2026

Đồng Tháp sẽ tổ chức Lễ hội Trái cây lần thứ I năm 2026 với quy mô lớn

Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026

