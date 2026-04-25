Giấy dó: Hành trình hồi sinh từ di sản đến trải nghiệm đương đại

Thứ Bảy, 06:00, 25/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giữa đời sống hiện đại, giấy dó - một chất liệu thủ công hàng trăm năm tuổi đang được “đánh thức” bởi thế hệ trẻ qua các workshop, triển lãm trải nghiệm. Không chỉ là di sản, giấy dó dần trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo, kết nối truyền thống với đời sống đương đại.

Giữa nhịp sống hiện đại ngày càng số hóa, nơi mọi chất liệu dần được thay thế bằng công nghệ, vẫn có những giá trị truyền thống âm thầm tồn tại, không phải bằng hoài niệm, mà bằng khả năng thích ứng. Giấy dó, một trong những di sản thủ công lâu đời của Việt Nam đang bước vào một “chu kỳ sống” mới, nơi thế hệ trẻ không chỉ kế thừa mà còn tái định nghĩa cách nó hiện diện trong đời sống hôm nay.

Tranh tranh Kim Hoàng với nền giấy đỏ hoặc vàng, mang sắc thái trang trọng và rực rỡ.

Từ vỏ cây nơi rừng sâu đến ký ức văn hóa

Ít ai hình dung rằng, những tờ giấy mỏng, nhẹ, dai và có thể tồn tại hàng trăm năm lại bắt đầu từ lớp vỏ thô mộc của cây dó. Theo ghi chép trong “Vân đài loại ngữ” của Lê Quý Đôn, nghề làm giấy từ vỏ cây đã phổ biến từ rất sớm, với nguyên liệu được trồng rộng rãi ở các vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Trải qua nhiều công đoạn thủ công – từ ngâm, giã, lọc, đến “seo” giấy, mỗi tờ giấy dó là kết tinh của thời gian, kỹ năng và sự kiên nhẫn. Chính cấu trúc sợi tự nhiên giúp giấy có độ bền vượt trội, chống ẩm, chống mối mọt, trở thành chất liệu lý tưởng cho lưu trữ văn bản, sắc phong và các tác phẩm nghệ thuật.

Không phải ngẫu nhiên mà giấy dó gắn liền với các dòng tranh dân gian như tranh Đông Hồ hay tranh Hàng Trống, Kim Hoàng. Ở đó, giấy không chỉ là nền vẽ, mà là một phần của “hồn tranh” – nơi màu sắc thẩm thấu, lan tỏa và lưu giữ tinh thần văn hóa.

Kỹ thuật “seo” giấy, vớt từng lớp bột mỏng trên khuôn, tạo hình tờ giấy.
Thành phẩm giấy dó là sự kết tinh của thời gian, kỹ nghệ và sự kiên nhẫn của người thợ thủ công.
Tranh tranh Đông Hồ in trên giấy dó, nổi bật với màu sắc tự nhiên và hình ảnh dân gian gần gũi đời sống.

Khi người trẻ “kích hoạt” lại một chất liệu cũ

Điểm đáng chú ý trong vài năm trở lại đây là cách thế hệ trẻ tiếp cận giấy dó không còn dừng ở việc bảo tồn, mà chuyển sang trải nghiệm và sáng tạo. Những dự án như “Từ Dó Mà Ra” không đơn thuần là triển lãm, mà là một mô hình “kể chuyện bằng không gian”, chia hành trình giấy dó thành nhiều lớp trải nghiệm.

Ở đó, người tham dự không chỉ “xem” mà còn “làm” – trực tiếp thử công đoạn seo giấy, in tranh, hay sáng tạo sản phẩm cá nhân. Workshop trở thành cầu nối quan trọng, đưa một nghề thủ công vốn xa lạ trở nên gần gũi, trực quan và có tính tương tác cao.

Điều này phản ánh một xu hướng rõ rệt: Người trẻ không còn tiếp nhận di sản theo kiểu thụ động. Họ cần chạm, thử, và cá nhân hóa trải nghiệm. Chính quá trình này giúp giấy dó thoát khỏi “khung kính bảo tàng”, bước vào đời sống như một chất liệu sống.

Những đôi tay lần đầu chạm vào khuôn giấy, hồi hộp khi tạo nên tờ giấy dó của riêng mình.
Những tờ giấy dó phơi trong nắng, chuyển dần sang màu ngà tự nhiên, nhẹ và dai.
Tờ giấy dó trắng được quét vào dung dịch nhuộm, bắt đầu hành trình khoác lên mình sắc màu mới.

Tái định vị giấy dó trong hệ sinh thái sáng tạo

Một trong những yếu tố then chốt giúp giấy dó “sống lại” là khả năng thích ứng với các ngành sáng tạo đương đại. Từ thiết kế đồ họa, in ấn thủ công, đến nghệ thuật sắp đặt hay sản phẩm lifestyle, giấy dó đang được tái định vị như một vật liệu có tính thẩm mỹ và bản sắc cao.

Không ít nghệ sĩ trẻ lựa chọn giấy dó cho các dự án cá nhân bởi tính “độc bản” – mỗi tờ giấy mang một cấu trúc sợi riêng, không lặp lại. Trong bối cảnh thị trường tràn ngập sản phẩm công nghiệp, yếu tố này trở thành lợi thế cạnh tranh. Bên cạnh đó, sự kết hợp giữa giấy dó và công nghệ (như in kỹ thuật số, thiết kế 3D hay ánh sáng tương tác) đang mở ra một hướng đi mới: di sản không bị đóng khung trong quá khứ, mà trở thành nền tảng cho những thử nghiệm mang tính đương đại.

Không gian workshop nơi các bạn trẻ cùng nhau sáng tạo đồ handmade từ giấy dó, kết nối qua trải nghiệm thủ công.
Những chiếc quạt giấy dó kết hợp giữa công năng truyền thống và thẩm mỹ mới.
Diều giấy dó được người trẻ sáng tạo với màu sắc và hình khối phá cách

Câu chuyện của giấy dó cho thấy một chuyển dịch quan trọng trong cách tiếp cận văn hóa: Từ bảo tồn sang “kích hoạt”. Thay vì chỉ lưu giữ, các dự án hiện nay tìm cách đưa di sản vào dòng chảy đời sống thông qua trải nghiệm, giáo dục và sáng tạo.

Workshop, triển lãm tương tác hay các sự kiện cộng đồng không chỉ giúp công chúng hiểu hơn về giấy dó, mà còn tạo ra một hệ sinh thái nơi di sản có thể tự “nuôi sống” mình – thông qua sự quan tâm, tham gia và tiêu dùng của thế hệ mới.

Ở góc độ truyền thông, đây cũng là một hướng đi hiệu quả: Kể câu chuyện văn hóa bằng trải nghiệm thay vì lý thuyết. Khi người trẻ thực sự “chạm” vào giấy dó, họ không chỉ ghi nhớ thông tin, mà còn hình thành kết nối cảm xúc – yếu tố then chốt để di sản có thể tồn tại lâu dài.

Diều được làm từ giấy dó
Từ những vật dụng quen thuộc, người trẻ đã thổi vào giấy dó một đời sống mới – nơi truyền thống trở thành cảm hứng sáng tạo không giới hạn.

Một chất liệu cũ, một đời sống mới

Giấy dó, từ chỗ là vật liệu của quá khứ đang dần trở thành chất liệu của tương lai, không phải vì nó thay đổi bản chất, mà vì cách con người tiếp cận nó đã khác. Trong những không gian workshop, trong các dự án sáng tạo, hay thậm chí trong những sản phẩm thiết kế nhỏ, giấy dó đang được “kể lại” bằng ngôn ngữ của thời đại. Và chính ở đó, giá trị của nó không chỉ nằm ở độ bền vật lý, mà còn ở khả năng thích nghi với những biến chuyển văn hóa.

Di sản, suy cho cùng, không phải là thứ bất biến. Nó chỉ thực sự sống khi được tiếp tục viết lại – bởi những bàn tay mới, trong những bối cảnh mới. Và giấy dó, với hành trình kéo dài hàng thế kỷ, đang chứng minh rằng: Một chất liệu truyền thống hoàn toàn có thể bước tiếp, nếu được đặt đúng vào dòng chảy của hiện tại.

Triển lãm hội họa “Trời, non, nước”: Một cách nhìn khác về vua Hàm Nghi

VOV.VN - Từ ngày 24/4 - 10/5, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, triển lãm "Trời, Non, Nước" chính thức diễn ra, lần đầu quy tụ 20 tác phẩm hội họa của Hàm Nghi tại Hà Nội. Triển lãm được tổ chức, với sự phối hợp của Viện Pháp tại Việt Nam và Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

 

AI và đạo đức nghệ thuật số: Giới hạn ở cách con người kiến tạo sự thật
AI và đạo đức nghệ thuật số: Giới hạn ở cách con người kiến tạo sự thật

VOV.VN - Sự bùng nổ của AI đang đặt ra những câu hỏi mới về đạo đức số: Khi công nghệ có thể tái tạo hình ảnh, ký ức và cả “sự thật”, ranh giới giữa sáng tạo và thao túng trở nên mong manh. Lúc này, giới hạn không nằm ở kỹ thuật, mà ở cách con người lựa chọn diễn giải và chịu trách nhiệm.

AI và đạo đức nghệ thuật số: Giới hạn ở cách con người kiến tạo sự thật

AI và đạo đức nghệ thuật số: Giới hạn ở cách con người kiến tạo sự thật

VOV.VN - Sự bùng nổ của AI đang đặt ra những câu hỏi mới về đạo đức số: Khi công nghệ có thể tái tạo hình ảnh, ký ức và cả “sự thật”, ranh giới giữa sáng tạo và thao túng trở nên mong manh. Lúc này, giới hạn không nằm ở kỹ thuật, mà ở cách con người lựa chọn diễn giải và chịu trách nhiệm.

Lễ rước “ông lợn” La Phù - Nghi lễ độc đáo giữ hồn văn hóa làng Việt đầu xuân
Lễ rước “ông lợn” La Phù - Nghi lễ độc đáo giữ hồn văn hóa làng Việt đầu xuân

VOV.VN - Mỗi dịp 13 tháng Giêng, làng La Phù (xã An Khánh, Hà Nội) lại rộn ràng lễ rước “ông lợn” – nghi lễ độc đáo đã tồn tại hàng trăm năm. Không chỉ là lễ hội đầu xuân, tục rước lợn dâng Thành hoàng còn phản ánh sâu sắc tín ngưỡng nông nghiệp, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý tri ân trong văn hóa làng Việt.

Lễ rước “ông lợn” La Phù - Nghi lễ độc đáo giữ hồn văn hóa làng Việt đầu xuân

Lễ rước “ông lợn” La Phù - Nghi lễ độc đáo giữ hồn văn hóa làng Việt đầu xuân

VOV.VN - Mỗi dịp 13 tháng Giêng, làng La Phù (xã An Khánh, Hà Nội) lại rộn ràng lễ rước “ông lợn” – nghi lễ độc đáo đã tồn tại hàng trăm năm. Không chỉ là lễ hội đầu xuân, tục rước lợn dâng Thành hoàng còn phản ánh sâu sắc tín ngưỡng nông nghiệp, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý tri ân trong văn hóa làng Việt.

Đền Sái và nghi lễ rước “vua sống” độc nhất vô nhị
Đền Sái và nghi lễ rước “vua sống” độc nhất vô nhị

VOV.VN - Không rước bài vị hay tượng trưng, Lễ hội Đền Sái gây ấn tượng bởi hình ảnh “vua sống” hiện diện giữa đoàn rước trang nghiêm. Nghi thức đặc biệt này vừa gợi nhắc huyền tích An Dương Vương, vừa phản ánh chiều sâu tín ngưỡng và tinh thần cố kết của người dân Thụy Lôi, xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội.

Đền Sái và nghi lễ rước “vua sống” độc nhất vô nhị

Đền Sái và nghi lễ rước “vua sống” độc nhất vô nhị

VOV.VN - Không rước bài vị hay tượng trưng, Lễ hội Đền Sái gây ấn tượng bởi hình ảnh “vua sống” hiện diện giữa đoàn rước trang nghiêm. Nghi thức đặc biệt này vừa gợi nhắc huyền tích An Dương Vương, vừa phản ánh chiều sâu tín ngưỡng và tinh thần cố kết của người dân Thụy Lôi, xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội.

Cáo yết Thành Hoàng – Lời thưa gửi mùa Xuân còn vang trong khói Tết phố cổ
Cáo yết Thành Hoàng – Lời thưa gửi mùa Xuân còn vang trong khói Tết phố cổ

VOV.VN - Trong dư âm những ngày Tết tại phố cổ Hà Nội, nghi lễ Cáo yết Thành Hoàng đọng lại như một lớp trầm tích văn hóa sâu lắng. Không chỉ mở đầu chu trình lễ Tết, nghi lễ còn nhắc con người về cội nguồn, về mạch nối tâm linh bền bỉ trong đời sống người Việt.

Cáo yết Thành Hoàng – Lời thưa gửi mùa Xuân còn vang trong khói Tết phố cổ

Cáo yết Thành Hoàng – Lời thưa gửi mùa Xuân còn vang trong khói Tết phố cổ

VOV.VN - Trong dư âm những ngày Tết tại phố cổ Hà Nội, nghi lễ Cáo yết Thành Hoàng đọng lại như một lớp trầm tích văn hóa sâu lắng. Không chỉ mở đầu chu trình lễ Tết, nghi lễ còn nhắc con người về cội nguồn, về mạch nối tâm linh bền bỉ trong đời sống người Việt.

Ngựa trong đền phủ: Biểu tượng dẫn đường của tín ngưỡng dân gian
Ngựa trong đền phủ: Biểu tượng dẫn đường của tín ngưỡng dân gian

VOV.VN - Trong không gian đền phủ Việt Nam, hình tượng Ngựa không chỉ là vật cưỡi quen thuộc của các bậc thánh thần mà còn là biểu trưng cho sự dẫn đường, hộ pháp và kết nối giữa trần gian với thế giới linh thiêng.

Ngựa trong đền phủ: Biểu tượng dẫn đường của tín ngưỡng dân gian

Ngựa trong đền phủ: Biểu tượng dẫn đường của tín ngưỡng dân gian

VOV.VN - Trong không gian đền phủ Việt Nam, hình tượng Ngựa không chỉ là vật cưỡi quen thuộc của các bậc thánh thần mà còn là biểu trưng cho sự dẫn đường, hộ pháp và kết nối giữa trần gian với thế giới linh thiêng.

