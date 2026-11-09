Giữ hồn di sản cồng chiêng X’tiêng qua lớp học đặc biệt ở Đồng Nai

UBND xã Nha Bích (trước là thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) vừa trao giấy chứng nhận cho 52 học viên hoàn thành khóa tập huấn, truyền dạy nghệ thuật trình diễn cồng chiêng của đồng bào dân tộc X’tiêng.

Đây là chương trình trọng tâm nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời tạo tiền đề xây dựng lực lượng nòng cốt gìn giữ di sản văn hóa phi vật thể cồng chiêng tại địa phương.

Xã Nha Bích hướng đến bảo tồn di sản cồng chiêng X’tiêng gắn với phát triển du lịch cộng đồng (Ảnh: xã Nha Bích).

Tại đây, các học viên được 14 nghệ nhân truyền đạt giá trị cốt lõi về ý nghĩa tâm linh, văn hóa của cồng chiêng trong đời sống tinh thần tộc người X’tiêng, hướng dẫn từng kỹ thuật gõ, giữ nhịp, cảm thụ âm nhạc và phối hợp giữa các bộ phận trong dàn cồng chiêng.

Nhờ sự hướng dẫn của các nghệ nhân, học viên đều nắm vững kỹ thuật cơ bản, tự tin phối hợp biểu diễn theo nhóm. Bà Nguyễn Thị Minh Tiền, Phó Chủ tịch UBND xã Nha Bích, cho biết lớp học đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ người X’tiêng trong việc bảo vệ di sản của cha ông.

Lãnh đạo xã trao giấy chứng nhận cho học viên (Ảnh: xã Nha Bích)

Bà Tiền cho biết, trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục khuyến khích các học viên rèn luyện để làm lực lượng nòng cốt tại các thôn ấp; đồng thời hỗ trợ các nghệ nhân tiếp tục trao truyền kinh nghiệm cho thế hệ kế cận.

Về lâu dài, xã Nha Bích sẽ từng bước đưa nghệ thuật trình diễn cồng chiêng thành điểm nhấn trong các hoạt động trải nghiệm, hình thành sản phẩm du lịch cộng đồng đặc sắc. Việc gắn kết bảo tồn di sản với phát triển du lịch sẽ góp phần quảng bá văn hóa địa phương, tạo thêm sinh kế và nâng cao đời sống cho người dân.

Nối tiếp chuỗi hoạt động bảo tồn văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số, sắp tới, xã Nha Bích tiếp tục mở lớp truyền dạy kỹ thuật chế biến rượu cần truyền thống của người X’tiêng.

Trên địa bàn xã Nha Bích có gần 3.850 người dân tộc thiểu số sinh sống tại 19/21 ấp, chiếm hơn 18% dân số toàn xã. Trong đó, số lượng người dân tộc X’tiêng và Khmer chiếm đa số.