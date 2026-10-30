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Rộn ràng Festival cồng chiêng và Tuần lễ hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya 2026

Thứ Sáu, 16:55, 30/10/2026
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VOV.VN - Ngày 30/10, tỉnh Gia Lai đã khai hội Festival cồng chiêng và Tuần lễ hoa dã quỳ – Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026. Đây là dịp để giới thiệu vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên, những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc Tây Nguyên, đồng thời quảng bá hình ảnh Gia Lai đến với du khách gần xa.

Không gian Nhà rông làng Ia Gri, xã Biển Hồ nhộn nhịp người dân và du khách. Tiếng cồng chiêng rộn ràng, hòa cùng thanh âm của những nhạc cụ dân tộc. Nghệ nhân Rơ Châm Chốt, đến từ làng Mrông Yố, xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai, vui vẻ: “Tôi đến đây mang theo chiếc đàn ting ning, một loại nhạc cụ dân tộc, để góp vui, biểu diễn cho bà con và du khách nghe. Điều làm tôi háo hức hơn nữa là được nhìn thấy nhà rông đã hoàn thành cùng với sắc hoa dã quỳ thật đẹp”.

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Nhà rông làng Ia Gri vào hội.

Với chị Mơ Ly, đến từ Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, đây là dịp để chị được góp tiếng hát, cùng mọi người hòa vào chương trình và chia sẻ niềm vui trong ngày hội: “Mình rất vui vì được tham gia biểu diễn một ca khúc về Tây Nguyên, về Đảng. Mình cũng vui vì được xã Biển Hồ tạo điều kiện để đến tham dự Festival cồng chiêng năm nay. Hoa dã quỳ rất đẹp, mình muốn mọi người đến đây trải nghiệm lễ hội”.

Có người đến Chư Đang Ya vì yêu vẻ đẹp của hoa dã quỳ, có người muốn tìm hiểu các hoạt động văn hóa, cũng có người đơn giản muốn tận mắt nhìn thấy những điều trước đây chỉ biết qua hình ảnh. Chị Y Nư từ Kon Tum đã sớm đến Chư Đang Ya trước giờ khai hội. Chị cho biết, những thông tin về lễ hội trên khắp mạng xã hội và cơ quan truyền thông đã khơi gợi sự tò mò, khiến chị muốn trực tiếp đến trải nghiệm.

ron rang festival cong chieng va tuan le hoa da quy - nui lua chu Dang ya 2026 hinh anh 2
Trước giờ khai hội Tuần lễ hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya.

“Đây là lần đầu tôi đến với Chư Đang Ya. Thấy người ta đăng tin trên mạng ở đây có lễ hội vui nên tôi cũng muốn đến để thay đổi không khí. Tôi muốn xem các hoạt động lễ hội, nghe hát, xem múa, xem người ta dệt vải và tham quan các gian hàng ở đây”, chị Y Nư chia sẻ.

Còn với chị Lan, lễ hội hoa dã quỳ và cồng chiêng Chư Đang Ya lại là một trải nghiệm đặc biệt dù đã có thời gian sinh sống tại Gia Lai: “Tôi sống ở Gia Lai được 5 năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên tham gia lễ hội hoa dã quỳ, lễ hội cồng chiêng Chư Đang Ya. Tôi rất háo hức. Đặc biệt, hoa dã quỳ rất nhiều, tạo nên khung cảnh cực kỳ lãng mạn. Nếu ai chưa đến lễ hội hoa dã quỳ thì hãy đến thử một lần nhé”.

ron rang festival cong chieng va tuan le hoa da quy - nui lua chu Dang ya 2026 hinh anh 3
Du khách chụp ảnh cùng hoa dã quỳ.

Không chỉ thu hút những người đến tham quan, trải nghiệm, Festival cồng chiêng và Tuần lễ hoa dã quỳ – Núi lửa Chư Đang Ya còn nhận được sự quan tâm từ những người làm du lịch. Có mặt tại Chư Đang Ya trong mùa lễ hội năm 2026, bà Phan Thị Thu Minh, Giám đốc một công ty du lịch tại Hà Nội, cho biết: “Hôm nay lễ hội hoa dã quỳ năm 2026, tôi đến để tham quan. Tôi cũng hy vọng rằng, năm nay sau sự sáp nhập các tỉnh, lễ hội hoa dã quỳ sẽ để lại nhiều ấn tượng cho du khách khi đến với du lịch Gia Lai”.

Trong thời đại công nghệ số, mỗi du khách còn có thể trở thành một người kể chuyện về điểm đến. Một khuôn hình đẹp, một đoạn video ghi lại sau chuyến đi đều có thể giúp hình ảnh Gia Lai đến với nhiều người hơn.

ron rang festival cong chieng va tuan le hoa da quy - nui lua chu Dang ya 2026 hinh anh 4
Chư Đang Ya sôi động nhịp cồng chiêng và sắc màu văn hóa dân tộc.

Bạn Đức, một tiktoker đến từ Đức Cơ, chia sẻ: “Hôm nay mình đến đây với tư cách là người sáng tạo nội dung số, để trải nghiệm và hòa chung không khí lễ hội. Mình thấy mọi người tham gia rất tích cực, cùng đến check-in, ghi lại những khung cảnh đẹp rồi đưa lên mạng xã hội để bạn bè trong nước và quốc tế có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Gia Lai. Mình mong muốn dùng ống kính của mình để mọi người thấy Gia Lai đẹp đến nhường nào”.

Từ Festival cồng chiêng đến Tuần lễ hoa dã quỳ – Núi lửa Chư Đang Ya, Gia Lai đang có thêm cơ hội kể câu chuyện của mình bằng những giá trị rất riêng. Và mỗi người đến đây, mỗi hình ảnh được ghi lại, mỗi câu chuyện được chia sẻ đều có thể trở thành một nhịp cầu đưa vẻ đẹp của vùng đất này đến gần hơn với du khách.

Festival cồng chiêng và Tuần lễ hoa dã quỳ
Siu H’mai/VOV-Tây Nguyên
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