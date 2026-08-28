Nhiều hoạt động kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam tại Lào

Trong những ngày tháng 8 này, thủ đô Vientiane trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết với các hoạt động kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam tại Lào chủ trì phối hợp tổ chức.

Mở đầu cho chuỗi sự kiện là Lễ khai mạc trưng bày chuyên đề và trình diễn nghệ thuật "Thực hành tín ngưỡng Then nhóm ngôn ngữ Tày - Thái" diễn ra vào sáng ngày 17/8. Sự kiện không chỉ kỷ niệm ngày Quốc khánh Việt Nam, mà còn đánh dấu 64 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 10 năm thực hiện Tuyên bố Viêng Chăn về hợp tác di sản văn hóa ASEAN. Sự tương đồng văn hóa sâu sắc giữa các dân tộc hai nước đã một lần nữa khẳng định sự thấu hiểu và tình đoàn kết đặc biệt Việt - Lào.

Đại sứ quán Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình trưng bày di sản nghệ thuật Then của nhóm ngôn ngữ Tày - Thái tại thủ đô Vientiane vào ngày 17/8/2026 nhằm giao lưu văn hóa và kỷ niệm 64 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. (Ảnh: Cảnh Thành)

Tiếp đó, vào ngày 21/8, bầu không khí lại trở nên vô cùng sôi động với giải Giao lưu thể thao môn Pickleball lần đầu tiên được tổ chức. Giải đấu thu hút tới 13 đội với 86 vận động viên từ các cơ quan đại diện Việt Nam, các doanh nghiệp và bà con cộng đồng tại Lào tham gia. Phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm đã nhấn mạnh ý nghĩa mốc son lịch sử của ngày 2/9/1945, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do và tạo nền tảng vững chắc để đất nước có được cơ đồ, tiềm lực và vị thế như ngày nay.

Giải giao lưu thể thao Pickleball tổ chức ngày 21/8/2026 thu hút đông đảo doanh nghiệp, lưu học sinh và cộng đồng người Việt tại Lào tham gia tranh tài sôi nổi để cùng thắt chặt tình đoàn kết. (Ảnh: Cảnh Thành)

Bên cạnh các hoạt động tập thể, công tác tri ân cũng được đặc biệt chú trọng. Sáng ngày 24 tháng 8, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm đã tới thăm hỏi, động viên và tặng quà các gia đình kiều bào tiêu biểu có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của hai nước, khẳng định Đảng và Nhà nước luôn ghi nhớ, trân trọng tấm lòng của bà con kiều bào xa xứ luôn hướng về quê hương.

Lễ khai mạc triển lãm “Hồ Chí Minh – Chân dung một con người”, giới thiệu 50 tác phẩm của cố họa sĩ Việt kiều Đào Trọng Lý về Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra vào ngày 27/8. (Ảnh: Cảnh Thành)

Tình hữu nghị keo sơn ấy còn lan tỏa mạnh mẽ tới cả các cơ quan ngoại giao cấp cao. Vào ngày 27/8, tại thủ đô Vientiane, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm “Hồ Chí Minh – Chân dung một con người”, giới thiệu 50 tác phẩm của cố họa sĩ Việt kiều Đào Trọng Lý về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự kiện đã thu hút đông đảo lãnh đạo, cán bộ, người dân Lào tham dự, qua đó thể hiện sự kính trọng vô bờ bến đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam.

Triển lãm ảnh thu hút đông đảo lãnh đạo, cán bộ, người dân Lào tham dự, qua đó thể hiện sự kính trọng vô bờ bến đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam. (Ảnh: Cảnh Thành)

Cũng nằm trong chuỗi hoạt động trên, chiều tối 28/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào sẽ tổ chức tiệc chiêu đãi chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Các hoạt động chào mừng Quốc khánh Việt Nam tại Lào một lần nữa khẳng định thông điệp ý nghĩa về trách nhiệm cùng gìn giữ, vun đắp cho mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, hiếm có giữa hai dân tộc.