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Hà Nội ra mắt mô hình nhà văn hóa kiểu mẫu đầu tiên: Điểm nhấn từ thôn Vạn Điểm

Thứ Ba, 17:46, 04/08/2026

VOV.VN - Ngày 4/8, tại Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn Vạn Điểm, xã Phú Xuyên, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp UBND xã Phú Xuyên tổ chức lễ ra mắt mô hình tổ chức hoạt động tại thiết chế văn hóa cơ sở. Đây là mô hình đầu tiên được triển khai thí điểm đổi mới phương thức sinh hoạt thường xuyên của cộng đồng.

Thư Vũ/VOV.VN
Tag: VOV thiết chế văn hóa nhà văn hóa phú xuyên vạn điểm
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Trang:
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Việc xây dựng mô hình Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn Vạn Điểm được thực hiện trên cơ sở Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 30/3/2026 của UBND TP Hà Nội về triển khai Chương trình hành động số 08-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.
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Nhà văn hóa thôn Vạn Điểm được lựa chọn làm mô hình đại diện cho nhóm nhà văn hóa có cơ sở vật chất tương đối đầy đủ tại các xã trung tâm, gồm nhà văn hóa và khu thể thao.
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Một trong những mục tiêu trọng tâm của Chương trình là nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, phấn đấu đạt tỷ lệ 95% thiết chế hoạt động hiệu quả.
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Cùng với đó, cuộc phát động mô hình “Mỗi xã, phường có một mô hình hay, cách làm hiệu quả phát huy hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở”. Đến nay, 126/126 xã, phường trên địa bàn Hà Nội đã đăng ký triển khai.
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Sau Vạn Điểm, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sẽ tiếp tục lựa chọn và tổ chức ra mắt mô hình tại các phường ven đô và các phường trung tâm phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.
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Phát biểu tại lễ ra mắt, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà đề nghị, Sở Văn hóa, Thể thao với góc độ là cơ quan chuyên môn tiếp tục nghiên cứu một số mô hình hoạt động để tiếp tục triển khai đa dạng, phong phú, có lộ trình, đảm bảo mục tiêu là hướng tới người dân.
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Các đại biểu tham quan phòng sinh hoạt cộng đồng số tại Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn Vạn Điểm.
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Mô hình Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn Vạn Điểm có một thư viện và phòng đọc sách dành cho thiếu nhi.
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Điểm đặc biệt là tại Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn Vạn Điểm còn kết hợp khu trưng bày nghề truyền thống...
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...và trưng bày sản phẩm OCOP địa phương.
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Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn Vạn Điểm có các câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa theo từng độ tuổi, đối tượng và bộ môn dành cho nam - nữ.
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Câu lạc bộ bóng bàn.
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Chơi Ping-pong
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Câu lạc bộ cờ tướng người cao tuổi.
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Câu lạc bộ zumba.
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Các câu lạc bộ thể thao ngoài trời.
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Câu lạc bộ dưỡng sinh dành cho người cao tuổi.
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Khu vui chơi dành cho thiếu nhi.
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Câu lạc bộ võ thuật.
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Trong bối cảnh Hà Nội đang đẩy mạnh phát triển văn hóa theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW, việc thí điểm mô hình tại thôn Vạn Điểm được kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa, góp phần đổi mới hoạt động văn hóa cơ sở, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ngay từ cộng đồng dân cư.

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