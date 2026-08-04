Hà Nội ra mắt mô hình nhà văn hóa kiểu mẫu đầu tiên: Điểm nhấn từ thôn Vạn Điểm

VOV.VN - Nền nếp gia đình truyền thống đang dịch chuyển cùng sự vận động của xã hội và công nghệ. Xây dựng và lan tỏa giá trị gia đình văn hóa chính là vun đắp một bệ đỡ tinh thần vững chắc, để mỗi gia đình thực sự là một “tế bào” tốt xây dựng nên xã hội hiện đại, văn minh trong thời đại số.
VOV.VN - Nền nếp gia đình truyền thống đang dịch chuyển cùng sự vận động của xã hội và công nghệ. Xây dựng và lan tỏa giá trị gia đình văn hóa chính là vun đắp một bệ đỡ tinh thần vững chắc, để mỗi gia đình thực sự là một “tế bào” tốt xây dựng nên xã hội hiện đại, văn minh trong thời đại số.
VOV.VN - Mỗi gia đình văn hóa tiêu biểu là một “điểm sáng” đầy sức sống, giữ cho văn hóa Hà Nội, nếp nhà Việt Nam không bị hòa tan trước làn sóng đô thị hóa và công nghệ. Khi mỗi “điểm sáng” được lan tỏa, nhân lên, những chuẩn mực xã hội tốt đẹp sẽ hiện hữu trong đời sống cộng đồng.
VOV.VN - Mỗi gia đình văn hóa tiêu biểu là một “điểm sáng” đầy sức sống, giữ cho văn hóa Hà Nội, nếp nhà Việt Nam không bị hòa tan trước làn sóng đô thị hóa và công nghệ. Khi mỗi “điểm sáng” được lan tỏa, nhân lên, những chuẩn mực xã hội tốt đẹp sẽ hiện hữu trong đời sống cộng đồng.
Hướng tới kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi “Gia đình đọc sách – Phát triển tủ sách gia đình kết nối yêu thương” lần thứ II, với kỳ vọng tạo cú hích mới cho phong trào xây dựng văn hóa đọc từ nền tảng gia đình.
Hướng tới kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi “Gia đình đọc sách – Phát triển tủ sách gia đình kết nối yêu thương” lần thứ II, với kỳ vọng tạo cú hích mới cho phong trào xây dựng văn hóa đọc từ nền tảng gia đình.
VOV.VN - Chiều 17/4, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Làng VH), xã Đoài Phương, Hà Nội, đoàn đại biểu gồm hơn 100 thành viên là các già làng, trưởng bản, nghệ nhân và người có uy tín đã có chuyến tham quan, giao lưu đầy ý nghĩa.
VOV.VN - Chiều 17/4, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Làng VH), xã Đoài Phương, Hà Nội, đoàn đại biểu gồm hơn 100 thành viên là các già làng, trưởng bản, nghệ nhân và người có uy tín đã có chuyến tham quan, giao lưu đầy ý nghĩa.
VOV.VN - Nhà thờ Giáo xứ Thịnh Long (xã Hải Thịnh, Ninh Bình) là một trong những công trình tôn giáo nổi bật và lâu đời của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Nhà thờ đã trải qua ba lần xây dựng lại kể từ lần đầu tiên được xây dựng vào những năm đầu của thế kỷ 20.
VOV.VN - Nhà thờ Giáo xứ Thịnh Long (xã Hải Thịnh, Ninh Bình) là một trong những công trình tôn giáo nổi bật và lâu đời của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Nhà thờ đã trải qua ba lần xây dựng lại kể từ lần đầu tiên được xây dựng vào những năm đầu của thế kỷ 20.