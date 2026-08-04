Hà Nội ra mắt mô hình nhà văn hóa kiểu mẫu đầu tiên: Điểm nhấn từ thôn Vạn Điểm

Dấu ấn giao thoa văn hóa Á – Âu đặc sắc tại nhà thờ Giáo xứ Thịnh Long

VOV.VN - Nhà thờ Giáo xứ Thịnh Long (xã Hải Thịnh, Ninh Bình) là một trong những công trình tôn giáo nổi bật và lâu đời của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Nhà thờ đã trải qua ba lần xây dựng lại kể từ lần đầu tiên được xây dựng vào những năm đầu của thế kỷ 20.