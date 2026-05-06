  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Hà Nội khởi động “Gia đình đọc sách”: Đánh thức văn hóa đọc ở mỗi nhà

Thứ Tư, 14:03, 06/05/2026
Hướng tới kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi “Gia đình đọc sách – Phát triển tủ sách gia đình kết nối yêu thương” lần thứ II, với kỳ vọng tạo cú hích mới cho phong trào xây dựng văn hóa đọc từ nền tảng gia đình.

Cuộc thi không chỉ dừng lại ở một hoạt động phong trào, mà đặt mục tiêu dài hạn trong việc hình thành thói quen đọc sách, nuôi dưỡng đời sống tinh thần và thúc đẩy tinh thần tự học trong mỗi gia đình Thủ đô. Thông qua việc khuyến khích xây dựng các mô hình “tủ sách gia đình”, “tủ sách dòng họ”, Ban Tổ chức kỳ vọng sẽ phát hiện, tôn vinh những điển hình tiêu biểu, từ đó nhân rộng các cách làm sáng tạo, hiệu quả trong cộng đồng.

Điểm đáng chú ý là cuộc thi mở rộng đối tượng tham gia tới toàn bộ các thành viên trong gia đình, khuyến khích sự gắn kết giữa nhiều thế hệ. Hoạt động được triển khai đồng bộ tới 100% xã, phường trên địa bàn Hà Nội, bảo đảm tính lan tỏa sâu rộng thay vì chỉ dừng ở quy mô hình thức.

Về thể lệ, các gia đình tham gia bằng hình thức xây dựng video clip dài 7 phút, gồm hai phần rõ rệt. Phần chào hỏi (3 phút) giới thiệu các thành viên, không gian tủ sách và thói quen đọc sách; phần giới thiệu sách (4 phút) tập trung vào một tác phẩm tiêu biểu, thể hiện sự trao đổi, kết nối giữa các thế hệ. Yêu cầu kỹ thuật đặt ra ở mức cơ bản nhưng phù hợp với môi trường số hiện nay, với độ phân giải tối thiểu 640x480px và các định dạng phổ biến như mp4, avi, mpeg, mkv.

Cuộc thi được tổ chức theo hai cấp. Ở cấp cơ sở, các xã, phường sẽ lựa chọn từ 1–2 sản phẩm tiêu biểu gửi về cấp thành phố trước ngày 8/6/2026. Ở cấp thành phố, Ban Tổ chức tiếp nhận bài dự thi từ ngày 8/6 đến 12/6, tiến hành chấm thi từ ngày 15/6 đến 20/6 và dự kiến tổng kết, trao giải từ ngày 26 đến 28/6/2026.

Các tác phẩm dự thi cấp thành phố được gửi về Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội), số 47 Bà Triệu, phường Cửa Nam, Hà Nội, hoặc qua email theo hướng dẫn của Ban Tổ chức.

Theo kế hoạch, cuộc thi sẽ trao tổng cộng 130 giải thưởng, gồm 1 giải Nhất, 5 giải Nhì, 10 giải Ba, 110 giải Khuyến khích và 4 giải chuyên đề. Các gia đình đạt giải sẽ được trao Giấy khen kèm tiền thưởng theo quy định hiện hành.

PV/VOV.VN
Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Tag: Hà Nội văn hóa đọc tủ sách gia đình gia đình Việt Nam
Gặp gỡ nhà văn đạp xe 16.000km từ Pháp về Việt Nam tại Ngày văn học châu Âu 2026

VOV.VN - Với chủ đề "Từ mình đến ta: Nỗi cô đơn và sự đoàn kết trong văn chương châu Âu", Những ngày Văn học châu Âu 2026 quy tụ nhiều tác giả đương đại tiêu biểu, cùng khám phá vai trò của văn chương trong việc hàn gắn và kết nối con người trước những đứt gãy của thế kỷ 21.

Lễ hội Làng Sen 2026: Công bố Khu du lịch quốc gia Kim Liên

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), tỉnh Nghệ An dự kiến tổ chức Lễ hội Làng Sen năm 2026 kéo dài hơn 10 ngày, đồng thời công bố Quyết định Khu du lịch quốc gia Khu Di tích Kim Liên.

Lễ hội Phủ Suối (Thanh Hoá) trang nghiêm, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống

VOV.VN - Lễ hội Phủ Suối năm 2026 chính thức khai mạc ngày 3/5 tại Di tích Phủ Suối, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa trong không khí trang nghiêm, thành kính và đậm đà bản sắc dân tộc. Lễ hội diễn ra từ ngày 17-19 tháng 3 âm lịch, tức ngày 3-5 tháng 5 năm 2026.

