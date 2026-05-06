Hà Nội khởi động “Gia đình đọc sách”: Đánh thức văn hóa đọc ở mỗi nhà

Cuộc thi không chỉ dừng lại ở một hoạt động phong trào, mà đặt mục tiêu dài hạn trong việc hình thành thói quen đọc sách, nuôi dưỡng đời sống tinh thần và thúc đẩy tinh thần tự học trong mỗi gia đình Thủ đô. Thông qua việc khuyến khích xây dựng các mô hình “tủ sách gia đình”, “tủ sách dòng họ”, Ban Tổ chức kỳ vọng sẽ phát hiện, tôn vinh những điển hình tiêu biểu, từ đó nhân rộng các cách làm sáng tạo, hiệu quả trong cộng đồng.

Điểm đáng chú ý là cuộc thi mở rộng đối tượng tham gia tới toàn bộ các thành viên trong gia đình, khuyến khích sự gắn kết giữa nhiều thế hệ. Hoạt động được triển khai đồng bộ tới 100% xã, phường trên địa bàn Hà Nội, bảo đảm tính lan tỏa sâu rộng thay vì chỉ dừng ở quy mô hình thức.

Về thể lệ, các gia đình tham gia bằng hình thức xây dựng video clip dài 7 phút, gồm hai phần rõ rệt. Phần chào hỏi (3 phút) giới thiệu các thành viên, không gian tủ sách và thói quen đọc sách; phần giới thiệu sách (4 phút) tập trung vào một tác phẩm tiêu biểu, thể hiện sự trao đổi, kết nối giữa các thế hệ. Yêu cầu kỹ thuật đặt ra ở mức cơ bản nhưng phù hợp với môi trường số hiện nay, với độ phân giải tối thiểu 640x480px và các định dạng phổ biến như mp4, avi, mpeg, mkv.

Cuộc thi được tổ chức theo hai cấp. Ở cấp cơ sở, các xã, phường sẽ lựa chọn từ 1–2 sản phẩm tiêu biểu gửi về cấp thành phố trước ngày 8/6/2026. Ở cấp thành phố, Ban Tổ chức tiếp nhận bài dự thi từ ngày 8/6 đến 12/6, tiến hành chấm thi từ ngày 15/6 đến 20/6 và dự kiến tổng kết, trao giải từ ngày 26 đến 28/6/2026.

Các tác phẩm dự thi cấp thành phố được gửi về Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội), số 47 Bà Triệu, phường Cửa Nam, Hà Nội, hoặc qua email theo hướng dẫn của Ban Tổ chức.

Theo kế hoạch, cuộc thi sẽ trao tổng cộng 130 giải thưởng, gồm 1 giải Nhất, 5 giải Nhì, 10 giải Ba, 110 giải Khuyến khích và 4 giải chuyên đề. Các gia đình đạt giải sẽ được trao Giấy khen kèm tiền thưởng theo quy định hiện hành.