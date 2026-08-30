Hà Nội tăng cường phục vụ du khách dịp Quốc khánh 2/9

Từ các khu, điểm tham quan đến cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành và dịch vụ du lịch trên địa bàn Hà Nội đã sẵn sàng phục vụ du khách trong những ngày cao điểm. Thành phố yêu cầu tăng cường kiểm tra chất lượng dịch vụ, bảo đảm an ninh, an toàn, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi chèo kéo, ép giá, gây phiền hà cho du khách.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám điểm đến hút khách của du lịch Thủ đô

Đáng chú ý, trong ngày Quốc khánh 2/9, Hà Nội mở cửa miễn phí nhiều điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa có thu phí. Cùng với đó, người dân và du khách được miễn phí sử dụng xe buýt và đường sắt đô thị trong 5 ngày nghỉ lễ, từ 29/8 đến hết 2/9. Các điểm đến cũng được yêu cầu bố trí đủ nhân lực hỗ trợ, chủ động xử lý tình huống phát sinh và duy trì đường dây nóng tiếp nhận phản ánh.

Ông Trần Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết: “Chúng tôi đã xây dựng nhiều sản phẩm mới và đợt này các điểm đến được tăng cường nguồn nhân lực, chuẩn bị cơ sở vật chất, gia tăng các trải nghiệm và đặc biệt là các sản phẩm sẽ tập trung giới thiệu các giá trị di sản văn hóa của Thủ đô, nhiều hoạt động vui chơi, giải trí được tổ chức đa dạng, phong phú về nội dung, không gian và thời gian, nhằm đáp ứng nhu cầu của lượng khách lớn đến Hà Nội trong dịp lễ”.

Nhiều điểm đến tại Hà Nội thu hút đông khách du lịch tham quan, trải nghiệm trong dịp lễ 2-9

Cùng với các chính sách hỗ trợ tham quan, đi lại, Hà Nội tổ chức nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, triển lãm và trải nghiệm di sản trong kỳ nghỉ. Thành phố cũng tăng cường các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, hướng tới phục vụ người dân và du khách một kỳ nghỉ an toàn, thuận tiện, văn minh.