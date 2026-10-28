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Hà Nội tập huấn triển khai Luật Thủ đô năm 2026 trong lĩnh vực văn hóa

Thứ Tư, 13:13, 28/10/2026
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VOV.VN - Ngày 28/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn Luật Thủ đô và các văn bản triển khai thi hành năm 2026, đồng thời đối thoại, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Sở, kết hợp trực tuyến tới 126 xã, phường, các nhà hát thuộc Sở và trụ sở các hiệp hội.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu những nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch; đồng thời phổ biến các nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội nhằm cụ thể hóa và triển khai thi hành Luật.

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Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn, cập nhật những quy định mới liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Các chuyên đề tập trung vào những chính sách quản lý, phát triển văn hóa của Thủ đô, gồm: Cơ chế quản lý và khai thác hoạt động quảng cáo; mức phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo; chính sách huy động nguồn lực xã hội hóa, sử dụng ngân sách nhà nước để bảo vệ, phát triển văn hóa, thể thao và hỗ trợ các thiết chế văn hóa, thể thao.

Đáng chú ý, hội nghị dành nội dung trao đổi về chính sách khuyến khích, hỗ trợ cá nhân, tổ chức cải tạo, bảo vệ khu vực có giá trị văn hóa, lịch sử và công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn thành phố. Đây là nội dung gắn với yêu cầu bảo tồn, phát huy giá trị di sản, kiến trúc đô thị Hà Nội trong bối cảnh phát triển và chỉnh trang đô thị.

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Các chuyên đề tập trung phổ biến những nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội nhằm cụ thể hóa Luật Thủ đô năm 2026.

Trong chuyên đề này, Quyết định số 119/2026/QĐ-UBND ngày 20/8/2026 của UBND thành phố Hà Nội được giới thiệu nhằm làm rõ các tiêu chí, điều kiện và quy trình thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 30/2026/NQ-HĐND và Luật Thủ đô năm 2026. Quy định hướng tới tăng cường nguồn lực bảo vệ, phát huy giá trị các khu vực văn hóa, lịch sử và công trình kiến trúc có giá trị; đồng thời thúc đẩy xã hội hóa, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong công tác bảo tồn di sản.

Bên cạnh đó, hội nghị phổ biến quy định về trình tự, thủ tục bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt; các nội dung, mức chi trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và chính sách phát triển kinh tế đêm trên địa bàn thành phố.

Thông qua các chuyên đề, hội nghị góp phần cập nhật những quy định mới, làm rõ trách nhiệm và cách thức tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch, cũng như chính quyền cơ sở.

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Chính sách hỗ trợ bảo vệ, phát huy giá trị các khu vực văn hóa, lịch sử và công trình kiến trúc có giá trị là một trong những nội dung trọng tâm của hội nghị.

Một nội dung quan trọng của chương trình là đối thoại, giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện. Các phòng chuyên môn thuộc Sở trực tiếp trao đổi, hướng dẫn, góp phần tháo gỡ những vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả thực thi các quy định pháp luật trên địa bàn Thủ đô.

Hội nghị là dịp để các đơn vị, địa phương thống nhất nhận thức về những chính sách mới của Luật Thủ đô và các văn bản hướng dẫn thi hành, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, thúc đẩy phát triển văn hóa, thể thao và du lịch Hà Nội trong giai đoạn mới.

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Làm gì để giá trị văn hóa Việt trở thành nguồn lực kinh tế?

VOV.VN - Việt Nam sở hữu kho tàng di sản phong phú, giàu tiềm năng sáng tạo và phát triển kinh tế. Tuy nhiên, để những giá trị văn hóa trở thành sản phẩm có sức cạnh tranh, công nghiệp văn hóa vẫn cần tháo gỡ nhiều rào cản về cơ chế, nguồn lực và tư duy phát triển.

 

PV/VOV.VN
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