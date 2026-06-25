Hà Nội tuyên dương 126 gia đình văn hóa tiêu biểu, lan toả giá trị gia đình

Hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu Thủ đô là sự kiện thường niên tôn vinh những tấm gương xuất sắc, mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị tuyên dương 126 Gia đình văn hóa Thủ đô năm 2026.

Việc xây dựng gia đình văn hóa luôn được Thành phố Hà Nội xác định là nhiệm vụ quan trọng trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, góp phần hình thành môi trường văn hóa lành mạnh từ mỗi gia đình, cộng đồng dân cư; xây dựng người Hà Nội phát triển toàn diện về nhân cách, đạo đức, lối sống, trách nhiệm với gia đình và xã hội.

Đại biểu lãnh đạo Trung ương và TP. Hà Nội chụp ảnh cùng đại diện các gia đình tiêu biểu thủ đô. (Ảnh: T.C)

Hội nghị tuyên dương 126 Gia đình văn hóa Thủ đô là sự khẳng định gia đình hạnh phúc chính là nền tảng vững chắc cho một quốc gia hạnh phúc. Kế hoạch cũng đề cập đến hệ giá trị gia đình là cốt lõi để xây dựng hệ giá trị quốc gia, đồng thời đề cao vai trò của yêu thương, sẻ chia trong việc gắn kết và vun đắp hạnh phúc gia đình. Gia đình không chỉ là nơi hình thành, nuôi dưỡng, mà còn là nơi trao truyền những giá trị văn hóa dân tộc. Việc xây dựng môi trường văn hóa từ chính nền tảng văn hóa gia đình là vô cùng quan trọng để nâng cao chất lượng các mối quan hệ giữa các thành viên.

Ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định: “Gia đình là nơi gìn giữ nếp sống văn hóa, bồi đắp trí tuệ, hình thành cốt cách người Hà Nội thanh lịch, văn minh, tạo nên sức mạnh nội sinh to lớn cho sự phát triển bền vững của Thủ đô hôm nay và mai sau. Những giá trị tốt đẹp ấy đang tiếp tục được gìn giữ, phát huy trong đời sống xã hội, mà 126 gia đình Văn hóa tiêu biểu Thủ đô được vinh danh hôm nay chính là những tấm gương sáng của hàng triệu gia đình của Thủ đô”.

Ông Nguyễn Minh Giao (phố Phan Văn Trường, phường Cầu Giấy) vui mừng thay mặt các gia đình chia sẻ cảm xúc tại hội nghị.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Giao (phố Phan Văn Trường, phường Cầu Giấy) đại diện cho các gia đình tiêu biểu chia sẻ niềm vui: "Gia đình tôi là gia đình nhiều thế hệ cùng chung sống với nhiều thành viên. Muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc thì trước hết mỗi người biết yêu thương, tôn trọng, lắng nghe và sẻ chia với nhau. Ông bà là tấm gương để con cháu noi theo. Gia đình là cầu nối để gìn giữ nền nếp tác phong, con cháu được giáo dục từ chính những việc làm hàng ngày. Tôi cũng hiểu trong cuộc sống, những bữa cơm sum họp, sự quan tâm, sự đồng thuận của mỗi thành viên đối với gia đình là rất quan trọng, chúng tôi mong muốn các con, các cháu lớn lên trở thành những người công dân tốt, biết yêu thương, biết chia sẻ và có trách nhiệm với cộng đồng".

Các đại biểu tham quan hoạt động trưng bày bên lề hội nghị.

Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều hoạt động ý nghĩa cũng được tổ chức. Các hoạt động này không chỉ tôn vinh giá trị nhân văn của gia đình Việt Nam mà còn truyền tải những thông điệp quan trọng về phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới và bảo vệ sức khỏe gia đình, góp phần xây dựng nhân cách con người Việt Nam từ chính trong gia đình.