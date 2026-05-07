Lan tỏa văn hóa Việt tại Italia bằng tình yêu quê hương và gia đình

Chuyện tình cô gái Việt và chàng trai Italia

Hồi đó (khoảng trước năm 1998), Nguyễn Hoàng Mỹ tốt nghiệp Đại học Mở TP HCM, khoa Đông Nam Á học. Ngay từ khi là sinh viên năm thứ 2, cô đã học thêm nghề Hướng dẫn viên du lịch và chọn công việc đó khi ra trường.

Sau mỗi chuyến đi tour, Mỹ thường nhận được rất nhiều email cảm ơn của khách dành cho cô hướng dẫn viên nhiệt tình, luôn chu đáo với khách. Mỹ thường dành thời gian trả lời tất cả những email đó, trước hết là để chăm sóc khách hàng, nhằm giữ uy tín cho mình và công ty du lịch.

Có một du khách người Italia tiếp tục viết thư qua lại với cô. Hóa ra anh chàng đã thích Mỹ từ khi gặp lần đầu. Một năm sau, chàng tỏ tình, ngỏ ý muốn Mỹ làm bạn gái. Anh sắp xếp để hai bên gặp lại nhau, rồi anh cầu hôn và Mỹ đồng ý.

"Thuyền theo lái", Mỹ theo chồng sang Italia. Sau 2 năm ổn định cuộc sống, học tiếng, học lái xe và hòa nhập, Mỹ vào làm việc cho một công ty lớn chuyên sản xuất đồng hồ áp suất từ năm 2000 đến nay.

Nguyễn Hoàng Mỹ cùng các bạn tham gia lễ hội các dân tộc ở Borgomanero năm 2025

Mỹ kể: "Mình làm nghề hướng dẫn du lịch nên cũng dễ thích nghi với hoàn cảnh sống; cá tính lại hồn nhiên, luôn lạc quan tin vào tương lai tốt đẹp. Tuy vậy khi qua đây, xa nhà, cũng có lúc buồn lắm. Nhớ ba mẹ, nhớ Việt Nam, nhớ những món ăn… Hồi đó mạng xã hội chưa có, mỗi lần gọi điện về Việt Nam rất tốn tiền!".

Để vượt qua nỗi nhớ nhà, Mỹ thực hành thiền, tham gia khiêu vũ cổ điển, vùi đầu vào những bận rộn công việc… Thế rồi cũng quen, ổn định dần.

Vợ chồng chị Mỹ có một con gái đang học trung học, có tên tiếng Việt là Họa Mi, tên Italia là Martina. Cô gái trẻ sinh ra và lớn lên ở Italia nhưng biết nói tiếng Việt, biết hát dân ca Việt và rất tự hào về nguồn gốc Việt Nam của mình. Hai mẹ con tham gia vào nhiều hoạt động của cộng đồng người Việt ở Italia.

Là người miền Nam nhưng rất thích áo tứ thân

Mỹ chia sẻ, khi Hòa Minzy ra mắt MV Bắc Bling, Mỹ đã mê ngay giọng ca, điệu múa và những hình ảnh rất Việt Nam trong đó. Là người miền Nam, từ trước đến nay, Mỹ chỉ thích áo dài, nhưng sau khi hâm mộ Hòa Minzy thì Mỹ thích cả áo tứ thân.

Trong dịp lễ hội các dân tộc ở Borgomanero và dịp Tết Trung thu năm ngoái, Mỹ cùng nhóm chị em gốc Việt cùng nhau múa trên nền nhạc bài "Bắc Bling". Nhóm có hơn 10 người. Áo tứ thân đặt mua từ Việt Nam mang sang. Không có biên đạo múa thì mở video clip gốc trên mạng lên xem rồi tập theo. Động tác nào khó thì… bỏ qua!. Cuối cùng, tiết mục được công chúng vỗ tay nhiệt tình.

Điều đó tạo nên động lực để các chị em thêm nhiệt tình chuẩn bị cho mỗi dịp lễ hội ở bản địa, chọn tiết mục gì để giới thiệu văn hóa Việt Nam. Các chị em cùng nhau bàn thảo, rồi chuẩn bị trang phục, nội dung, rồi kiên trì tập tiết mục đó để đến khi ra mắt cộng đồng được hay nhất, tốt nhất trong khả năng có thể.

Tích cực giới thiệu văn hóa Việt Nam ở Italia

Hồi học đại học, Mỹ học chuyên ngành về văn hóa các nước Đông Nam Á. Sau đó lại làm hướng dẫn viên du lịch nên chị am hiểu nhiều về văn hóa Việt, như: những câu chuyện về nón lá, áo dài, Tết Việt Nam, các tôn giáo ở Việt Nam, những điểm du lịch nổi tiếng trên khắp dải đất hình chữ S…

Lễ hội Trung thu do Mỹ khởi xướng tổ chức ở Milano

Những dịp lễ, chị cùng mọi người tổ chức hoạt động vui chơi theo phong tục truyền thống Việt Nam. Gần 10 năm nay, chị đứng ra tổ chức Tết Trung thu ở Milano. Thông tin về sự kiện được đăng lên nhóm trên mạng xã hội để các gia đình Việt, gia đình Italia - Việt và cả bạn bè Italia cùng tham gia. Buổi lễ gồm múa lân và các trò chơi cho trẻ em, làm bánh truyền thống… Luôn có nhiều trẻ em đến chơi, mặc áo dài Việt Nam rất dễ thương, gợi nhớ hình ảnh quê nhà.

Năm ngoái, Tết Trung thu diễn ra ngay sau dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, nên mở đầu Tết Trung thu có thêm màn hát Quốc ca Việt Nam. “Lần đầu tiên tổ chức hát chung bài Quốc ca trong một sự kiện đời thường như vậy, dù xa đất nước nhưng rất tự hào!”, Mỹ kể.

Trung thu mới đây ở Milano còn có một điều đặc biệt: nhóm được một người hảo tâm gửi tặng bánh nướng, bánh dẻo và lồng đèn từ Việt Nam sang.

Mỹ hào hứng cho biết, ngày 13/6 tới sẽ diễn ra lễ hội ẩm thực các vùng miền và các quốc gia ở Borgo Ticino. Như mọi năm, Mỹ sẽ đứng ra cùng mọi người làm các món ăn Việt Nam để giới thiệu. Món được ưa thích nhất bao giờ cũng là chả giò (nem rán). Năm ngoái, mẹ con chị cùng mọi người đã làm tới 400 chiếc nem. “Món ăn này bao giờ cũng hết nhanh chóng, mọi người ăn và khen hết lời”.

Chị Nguyễn Hoàng Mỹ và con gái Họa Mi chuẩn bị món nem (chả giò) Việt Nam trong một lễ hội

Tiếp sau đó, tới 20/6 là lễ hội các dân tộc ở Borgomanero. Mỹ cùng nhóm đã chuẩn bị 2 tiết mục múa: Liên sen và Xin chào Việt Nam kết hợp trình diễn thời trang áo dài. Cô tham gia lễ hội này từ 2016 với các hoạt động giới thiệu về Việt Nam.

Dịp Tết Trung thu, Mỹ sẽ lại đứng ra cùng mọi người tổ chức để vừa chung vui, vừa giới thiệu văn hóa Việt Nam tới cộng đồng sở tại. Đến tháng 10 lại có lễ hội ẩm thực của vùng Borgomanero. Ngoài làm đồ ăn Việt Nam, Mỹ cùng mọi người cũng làm gian trưng bày nón lá, đồ lưu niệm đặc trưng Việt Nam để giới thiệu về dân tộc Việt.

Những hình ảnh đặc trưng Việt Nam tại Italia

Mỹ cho biết, 4 năm trở lại đây được mời vào nhóm của Đại sứ quán Việt Nam tại Italia, tham dự nhiều hoạt động hữu nghị giữa hai bên. Tháng 7/2025, khi Vietnam Airlines khai trương đường bay thẳng Milano - Hà Nội, Mỹ đã được vinh dự gặp và trò chuyện cùng Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. “Phó Chủ tịch nước rất thân thiện. Khi chia tay còn dặn dò mình 'tiếp tục nha, cố gắng nha' (tham gia các hoạt động của cộng đồng)", Mỹ chia sẻ./.