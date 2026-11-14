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Hà Tĩnh trưng bày chuyên đề về danh nhân, di sản được UNESCO ghi danh

Thứ Bảy, 16:08, 14/11/2026
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VOV.VN - Hơn 150 bức ảnh tư liệu tiêu biểu được giới thiệu tại trưng bày chuyên đề về danh nhân, di sản được UNESCO ghi danh; dịp này, Hà Tĩnh cũng tiếp nhận bộ tranh Kiều pháp lam độc bản gồm 20 tác phẩm.

Sáng 14/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Hà Tĩnh - danh nhân, di sản được UNESCO ghi danh” và lễ tiếp nhận bộ tranh Kiều pháp lam độc bản.

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Ông Nguyễn Viết Trường, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Hà Tĩnh khai mạc trưng bày chuyên đề và lễ tiếp nhận bộ tranh Kiều pháp lam độc bản. (Ảnh: Minh Châu)

Hà Tĩnh là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, nơi lưu giữ nhiều giá trị di sản đặc sắc. Trong đó, có 2 danh nhân văn hóa được UNESCO vinh danh là Đại thi hào Nguyễn Du và Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác; cùng 5 di sản được UNESCO ghi danh, gồm Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, Ca trù Cổ Đạm và bộ ba di sản tư liệu tại làng Trường Lưu.

Hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), thực hiện nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển bền vững của tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Bảo tàng Hà Tĩnh nghiên cứu, sưu tầm, tuyển chọn hơn 150 bức ảnh tư liệu tiêu biểu để giới thiệu tại không gian trưng bày chuyên đề.

Thông qua các hình ảnh, tư liệu, trưng bày góp phần giới thiệu những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của quê hương Hà Tĩnh, đồng thời tôn vinh các danh nhân và di sản được UNESCO vinh danh, ghi danh.

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Nghi thức trao tặng, tiếp nhận bộ tranh Kiều pháp lam độc bản. (Ảnh: Minh Châu)

Dịp này, tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận bộ tranh Kiều pháp lam độc bản do ông Nguyễn Chí Cư (TP Hồ Chí Minh) làm chủ sở hữu. Đây là tác phẩm nghệ thuật gồm 20 bức tranh do Thạc sĩ, họa sĩ Đỗ Hữu Triết chế tác bằng kỹ thuật pháp lam cung đình Huế tinh xảo.

Bộ tranh được khơi nguồn từ nguyên bản tranh minh họa Truyện Kiều của họa sĩ Mạnh Hưng, in trong sách “Truyện Thúy Kiều” do nhà in Ngô Tử Hạ (Hà Nội) ấn hành năm 1925. Mỗi bức tranh gắn với một câu thơ trong Truyện Kiều, giữ nguyên đường nét và bố cục của tranh gốc, đồng thời được sáng tạo thêm màu sắc bằng kỹ thuật pháp lam.

Với kích thước 60x90cm mỗi bức, các tác phẩm được chế tác trên cốt đồng, phủ nhiều lớp men màu và nung ở nhiệt độ cao. Sự kết hợp giữa đường nét minh họa truyền thống với kỹ thuật pháp lam cung đình Huế tạo nên diện mạo mới cho những bức tranh Kiều, vừa lưu giữ tinh thần của bản gốc, vừa thể hiện giá trị tạo hình và nghệ thuật phối màu.

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Bộ tranh Kiều pháp lam độc bản gồm 20 bức tranh

Bộ tranh được giới thiệu là tác phẩm độc bản vẽ Truyện Kiều bằng kỹ thuật pháp lam tại Việt Nam. Việc tiếp nhận bộ tranh góp phần bổ sung hiện vật có giá trị cho công tác bảo tồn, trưng bày tại địa phương, đồng thời lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc gắn với Truyện Kiều và quê hương Đại thi hào Nguyễn Du.

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Bức tranh Xuân trong Truyện Kiều

VOV.VN - Hầu hết công chúng mê Truyện Kiều đều công nhận rằng có những trích đoạn của tác phẩm, trở đi trở lại trong tâm trí và có khả năng trong bồi đắp khả năng ngôn ngữ, cảm thụ văn học. Trích đoạn “Cảnh ngày Xuân” có thể xem như đỉnh cao thủ pháp tả cảnh ngụ tình của Đại thi hào Nguyễn Du.

Bá Thăng/VOV.VN
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