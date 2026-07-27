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Gần 200 tư liệu, hiện vật tại triển lãm Di sản của Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

Thứ Hai, 19:42, 27/07/2026
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VOV.VN - Từ ngày 29/7-3/8/2026 sẽ diễn ra triển lãm Di sản của Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên.

Triển lãm Di sản của Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo; Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên và Trung tâm Văn hóa tỉnh Hưng Yên phối hợp tổ chức, với sự tham gia của các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan, tổ chức liên quan, nhân kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

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Khu tưởng niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn. (Ảnh: BTC)

Triển lãm là hoạt động văn hóa có ý nghĩa chính trị, lịch sử và giáo dục sâu sắc nhằm tôn vinh thân thế, cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn đối với nền văn hóa, giáo dục, khoa học và lịch sử dân tộc. Đồng thời, triển lãm cũng nhằm góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc, bồi đắp truyền thống hiếu học, tinh thần sáng tạo và ý thức bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới.

Triển lãm giới thiệu gần 200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật, bản sao tư liệu Hán Nôm, mộc bản, văn bia, sách cổ và nhiều nguồn tư liệu khoa học có giá trị được sưu tầm từ các cơ quan lưu trữ, bảo tàng, thư viện, cơ sở nghiên cứu, dòng họ Lê Quý Đôn và các đơn vị liên quan.

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Mộ Tiến sĩ Lê Trọng Thứ, thân phụ Danh nhân văn hóa, nhà bác học Lê Quý Đôn tại xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: BTC)

Không gian trưng bày được thiết kế theo mạch lịch sử, kết hợp giữa ngôn ngữ trưng bày truyền thống với mỹ thuật hiện đại, tạo nên hành trình trải nghiệm xuyên suốt từ quê hương, cuộc đời, sự nghiệp đến di sản tư tưởng và những giá trị trường tồn của Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn.

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Từ đường dòng họ Lê xã Lê Quý Đôn tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: BTC)

Triển lãm được bố cục thành 05 chuyên đề:

Chuyên đề 1: “Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn - Cuộc đời và sự nghiệp” giới thiệu khái quát về thân thế, quê hương, gia đình và hành trình khoa bảng của Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn - người được xem là một trong những học giả uyên bác bậc nhất trong lịch sử dân tộc.

Chuyền đề 2: “Di sản tư liệu - Tinh hoa tri thức”, đây là chuyên đề trọng tâm của triển lãm, giới thiệu kho tàng trước tác đồ sộ của Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn trên nhiều lĩnh vực như sử học, địa lý, triết học, quân sự, ngoại giao, nông học, văn học và thư tịch học.

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Tượng thờ Danh nhân văn hóa, nhà bác học Lê Quý Đôn tại Từ đường dòng họ Lê, xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: BTC)

Chuyên đề 3: “Giá trị di sản tư tưởng vượt thời gian của Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn”, giới thiệu hệ thống tư tưởng tiến bộ, những quan điểm sâu sắc của Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn về đạo đức, giáo dục, trị quốc, phát triển đất nước, bảo vệ chủ quyền và xây dựng con người.

Chuyên đề 4: “Di tích và hiện vật tưởng niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn”, giới thiệu hệ thống các di tích, công trình kiến trúc, khu lưu niệm, nhà thờ, bia đá, tượng thờ, sắc phong, hoành phi, câu đối cùng nhiều hiện vật quý được lưu giữ tại quê hương và nhiều địa phương trong cả nước.

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Bức hoành phi Văn hiến truyền gia tại Từ đường dòng họ Lê xã Lê Quý Đôn tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: BTC)

Chuyên đề 5: “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản của Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn”, phản ánh những kết quả nổi bật trong công tác kiểm kê, sưu tầm, nghiên cứu, dịch thuật, xuất bản và bảo tồn các di sản liên quan đến Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn; đồng thời giới thiệu nhiều hoạt động giáo dục truyền thống, nghiên cứu khoa học, hội thảo chuyên đề, trưng bày, xuất bản sách và các chương trình tuyên truyền nhằm lan tỏa giá trị di sản đến cộng đồng.

Thư Vũ/VOV.VN
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