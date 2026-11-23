Nhằm hưởng ứng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội tổ chức miễn phí vé tham quan 6 điểm di tích trên địa bàn khu phố cổ trong hai ngày 23 và 24/11/2026.

Đây là dịp để người dân và du khách có thêm cơ hội khám phá những không gian lưu giữ dấu ấn lịch sử, kiến trúc và đời sống văn hóa của Thăng Long - Hà Nội. Mỗi di tích mang một câu chuyện riêng, góp phần phản ánh chiều sâu văn hóa của khu phố cổ qua nhiều thế hệ.

Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tại 22 Hàng Buồm là không gian giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa và nghệ thuật truyền thống.

Trong danh sách các điểm mở cửa miễn phí có Đền Bạch Mã (76 Hàng Buồm) – một trong những ngôi đền cổ gắn với lịch sử hình thành Thăng Long; Ngôi nhà Di sản (87 Mã Mây) – không gian tái hiện kiến trúc và sinh hoạt của một gia đình Hà Nội xưa; Đình Kim Ngân (42 Hàng Bạc) – di tích gắn với nghề kim hoàn truyền thống của phố cổ.

Bên cạnh đó, du khách có thể tham quan Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật (22 Hàng Buồm), Di tích 28 Hàng Buồm và Trung tâm Giao lưu Văn hóa phố cổ Hà Nội (50 Đào Duy Từ). Đây là những địa điểm góp phần giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa, nghệ thuật và di sản đặc trưng của khu phố cổ.

Việc mở cửa miễn phí các điểm di tích không chỉ tạo điều kiện để công chúng tiếp cận di sản mà còn góp phần khuyến khích hoạt động tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm văn hóa ngay trong lòng Thủ đô.

Trung tâm Giao lưu Văn hóa phố cổ Hà Nội tại 50 Đào Duy Từ là địa điểm tổ chức nhiều hoạt động giới thiệu di sản và nghệ thuật truyền thống.

Danh sách 6 điểm di tích miễn phí vé tham quan:

Đền Bạch Mã – 76 Hàng Buồm.

Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật – 22 Hàng Buồm.

Ngôi nhà Di sản – 87 Mã Mây.

Di tích 28 Hàng Buồm – 28 Hàng Buồm.

Trung tâm Giao lưu Văn hóa phố cổ Hà Nội – 50 Đào Duy Từ.

Đình Kim Ngân – 42 Hàng Bạc.